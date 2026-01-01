Cách tạo phong cách

Bạn muốn làm cho video của mình sinh động hơn bằng cách thay đổi tư thế, trang phục hoặc bối cảnh của avatar, ngay cả khi bạn không có ảnh trong mọi bối cảnh mình muốn? Với tính năng Looks trong HeyGen, bạn chỉ cần bắt đầu với vài tấm ảnh và dùng gợi ý AI để tạo ra phiên bản biến thể hoàn hảo. Đây là cách đơn giản để tùy chỉnh avatar sao cho phù hợp với tông màu, ngữ cảnh hoặc phong cách của từng dự án bạn thực hiện.

Looks là gì

Looks là những phong cách thay thế cho Ảnh đại diện của bạn. Bạn có thể xem chúng như những lần thay đổi trang phục hoặc hoán đổi bối cảnh cho bản sao kỹ thuật số của mình.

Mỗi avatar có thể có tối đa 500 Look, và bạn có thể thay thế hoặc xóa chúng bất cứ lúc nào, mang lại cho bạn sự linh hoạt hoàn toàn khi nội dung của bạn phát triển.

Với Generate Looks, bạn có thể dùng một Photo Avatar duy nhất và tạo ra nhiều biến thể khác nhau chỉ bằng các gợi ý văn bản đơn giản. Những Look này cho phép bạn thay đổi tư thế, trang phục và phông nền mà vẫn giữ nguyên danh tính số.

Tạo diện mạo mới

Mở tab Avatars từ menu bên trái. Chọn Photo Avatar của bạn, sau đó nhấp vào Edit Look để bắt đầu.

Từ đây, hãy chọn mô hình tạo nội dung mà bạn muốn sử dụng.

Sử dụng Flux LoRa cho các diện mạo mới

Flux LoRa là tốt nhất để tạo ra các Look hoàn toàn mới từ đầu.

Khi sử dụng Flux LoRa, bạn có thể đặt định dạng và kích thước hình ảnh, tạo các Gói Look và thêm những đối tượng cụ thể vào avatar của mình. Hãy chọn một phong cách, nhập prompt của bạn và nhấp vào Generate.

HeyGen sẽ tạo bốn biến thể Look và thêm chúng vào avatar của bạn, tại đó bạn có thể xem lại và chọn những phiên bản yêu thích sau khi quá trình tạo hoàn tất.

Sử dụng Nano Banana để chỉnh sửa các Giao diện hiện có

Để tinh chỉnh hoặc điều chỉnh một Look hiện có, hãy chuyển sang mô hình Nano Banana.

Chọn một Look cơ bản, sau đó nhập prompt của bạn. Bạn cũng có thể tải lên tối đa ba hình ảnh tham chiếu để định hướng quá trình tạo.

Nhấp vào Tạo, và HeyGen sẽ tạo ra một Look được cập nhật dựa trên hướng dẫn của bạn.