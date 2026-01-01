Cách tạo Avatar từ ảnh chụp

Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo một hình đại diện tùy chỉnh bằng chính những bức ảnh của mình. Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để mang bản sao kỹ thuật số của bạn đến với đời thực, không cần quay video hay chuẩn bị thiết bị.

Bắt đầu từ trang Avatars

Từ bảng điều khiển HeyGen của bạn, nhấp vào Avatars trong thanh điều hướng bên trái. Chọn Create New Avatar, sau đó chọn Start with Photo.

Tải ảnh của bạn lên

Tải lên những bức ảnh mới, chất lượng cao, trong đó chỉ rõ mỗi mình bạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy bao gồm cả ảnh cận cảnh và ảnh toàn thân, được chụp từ nhiều góc độ khác nhau với các biểu cảm đa dạng như mỉm cười, bình thường hoặc nghiêm túc. Hãy dùng những bức ảnh phản ánh chính xác diện mạo hiện tại của bạn.

Ảnh đại diện phải được tạo từ khuôn mặt giống người, với các đường nét và tỷ lệ khuôn mặt chân thực. Nếu hình ảnh của bạn là tranh vẽ hoặc minh họa, Avatar IV sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Tạo hoặc thêm vào một hình đại diện

Sau khi tải ảnh của bạn lên, hãy chọn xem bạn muốn thêm chúng vào một Giao diện (Look) hiện có hay tạo một avatar hoàn toàn mới. Nếu bạn đang tạo avatar mới, hãy nhập tên, chọn độ tuổi, giới tính và sắc tộc, xem lại các điều khoản rồi nhấp Tiếp tục.

Chọn giọng đọc

Tiếp theo, hãy chọn một giọng nói cho avatar của bạn. Bạn có thể chọn từ Thư viện Giọng nói HeyGen, sử dụng một trong các giọng nói tùy chỉnh của riêng bạn hoặc tạo một giọng nói mới.

Sau khi được chọn, HeyGen sẽ bắt đầu tạo hình đại diện cho bạn.

Quản lý ảnh đại diện của bạn

Khi quá trình tạo hoàn tất, Ảnh đại diện của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách Avatar. Từ đó, bạn có thể thêm Giao diện mới, chỉnh sửa các giao diện hiện có hoặc đổi tên avatar bất cứ lúc nào.

Nếu bạn cần xóa nó, hãy nhấp vào biểu tượng ba chấm trên avatar và chọn Xóa.