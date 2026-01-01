Cách sử dụng Faceswap

Face Swap là quy trình tối ưu của HeyGen dành cho việc tùy chỉnh avatar. Thay vì phải tạo một avatar hoàn toàn mới từ đầu, bạn có thể sử dụng một avatar có sẵn và thay khuôn mặt chỉ bằng một bức ảnh.

Bằng cách chọn một avatar cơ bản và tải lên một hình ảnh rõ nét chụp chính diện khuôn mặt, HeyGen sẽ tạo ra một phiên bản mới chỉ trong vài giây và lưu trực tiếp vào bộ sưu tập Avatars của bạn. Avatar đã được cập nhật sẽ sẵn sàng sử dụng ngay lập tức trong bất kỳ dự án nào.

Truy cập Face Swap

Để bắt đầu, hãy mở Ứng dụng, nhấp vào Xem tất cả và chọn Face Swap.

Tìm hình đại diện bạn muốn cập nhật và chọn Giao diện mà bạn muốn sử dụng.

Thay đổi khuôn mặt cho avatar của bạn

Sau khi chọn avatar cơ bản của bạn, hãy tải lên một bức ảnh khuôn mặt rõ nét, chụp chính diện của khuôn mặt bạn muốn áp dụng.

Nhấp vào Xem trước Avatar để xem diện mạo sau khi biến đổi. Nếu bạn hài lòng với kết quả, hãy lưu lại. Nếu không, bạn có thể quay lại và tải lên một hình ảnh khác hoặc điều chỉnh lựa chọn của mình.

Sau khi lưu, kết quả Hoán Đổi Khuôn Mặt của bạn sẽ tự động được thêm dưới dạng một Giao Diện mới cho avatar mà bạn đã chọn. Bạn có thể sử dụng ngay lập tức trong bất kỳ dự án video nào trên HeyGen.