Cách sử dụng Avatar IV

Trong bài học này, bạn sẽ học cách khiến avatar của mình trở nên sống động bằng Avatar IV, mẫu avatar biểu cảm tiên tiến nhất của HeyGen.

Avatar IV cho phép bạn tạo ra các màn trình diễn nói chuyện sống động như thật từ một bức ảnh hoặc một video, mà không cần máy quay, quay phim hay thiết lập trường quay.

Tạo video bằng Photo to Video

Từ trang chủ HeyGen của bạn, mở Ứng dụng và chọn Photo to Video.

Tải lên một bức ảnh hoặc chọn một hình mẫu. Sau đó thêm nội dung của bạn bằng cách viết kịch bản hoặc tải lên một tệp âm thanh. Nếu cần ý tưởng, hãy nhấp vào Surprise Me để tự động tạo kịch bản.

Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ video của bạn dưới 180 giây.

Nếu bạn đang sử dụng một kịch bản đã viết sẵn, hãy chọn một giọng đọc. Bạn có thể dùng một trong các giọng hiện có của mình, chọn từ Thư viện HeyGen, hoặc tạo một giọng mới bằng Voice Design bằng cách nhập một lời nhắc tùy chỉnh.

Cấu hình chuyển động và biểu cảm

Tiếp theo, hãy chọn Chế độ Tạo Chuyển Động của bạn. Chọn Faster để có kết quả nhanh hơn hoặc Quality để có chất lượng hình ảnh cao hơn. Lưu ý rằng chế độ Quality sử dụng gấp đôi số credit.

Đặt Mức Độ Biểu Cảm thành Thấp, Bình Thường hoặc Cao, tùy vào việc bạn muốn hình đại diện trông sinh động đến mức nào.

Trong trường Custom Motion, bạn có thể nhập các gợi ý chuyển động hoặc chọn từ các tùy chọn có sẵn để định hướng chuyển động của avatar.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ phân giải từ 720p lên 1080p.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo. Video của bạn sẽ xuất hiện trong Dự án của bạn sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

Sử dụng Avatar IV trong AI Studio

Bạn cũng có thể áp dụng Avatar IV trực tiếp trong AI Studio.

Chọn avatar của bạn, sau đó mở menu công cụ avatar trong trình chỉnh sửa kịch bản bên cạnh bộ chọn giọng nói. Tại đây, bạn có thể chuyển đổi giữa Avatar Unlimited và Avatar IV.

Chọn Avatar IV, chọn chế độ tạo, điều chỉnh mức độ biểu cảm và thêm các gợi ý chuyển động tùy chỉnh hoặc preset có sẵn. Bạn có thể làm mới các preset để khám phá nhiều biến thể mới.

Khi bạn đã hoàn tất các thiết lập, hãy nhấp vào Generate để xuất video.

Hoàn tất và gửi đi

Video Avatar IV sử dụng Generative Credits, được HeyGen tự động tính toán.

Xác nhận các cài đặt của bạn và nhấp Gửi để tạo video cuối cùng.

Bạn vừa học cách tạo các avatar nói chuyện chân thực và giàu biểu cảm bằng Avatar IV. Tính năng này rất lý tưởng cho các tin nhắn cá nhân, kể chuyện sáng tạo và nội dung AI chất lượng cao, được tạo ra nhanh chóng và dễ dàng.