Cách tạo avatar mới bằng AI

Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo một phiên bản kỹ thuật số của chính mình hoặc thiết kế một nhân vật AI hoàn toàn mới bằng công cụ AI Avatar Designer của HeyGen.

Quy trình này cho phép bạn tạo một avatar tùy chỉnh chỉ trong vài bước, từ việc xác định ngoại hình cho đến lựa chọn giọng nói.

Khởi động Trình thiết kế Hình đại diện

Từ menu HeyGen, mở Avatars và nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+) ở bên phải.

Trong cửa sổ Create Your Avatar, chọn Start from a Photo. Bạn có thể tải lên ảnh của riêng mình hoặc chọn Design with AI để tạo một avatar hoàn toàn từ một đoạn mô tả.

Xác định các thông tin cơ bản của avatar

Tiếp theo, hãy nhập các thông tin chính như tên, tuổi, giới tính và dân tộc của avatar. Những thông tin này giúp AI tạo ra kết quả chính xác và cá nhân hóa hơn.

Tùy chỉnh giao diện bằng một lời nhắc

Trong phần Giao diện, hãy thêm lời nhắc cho hình đại diện của bạn. Mô tả cách bạn muốn hình đại diện trông như thế nào, bao gồm phong cách, đặc điểm hoặc tổng thể cảm giác/vibe.

Nếu bạn muốn bắt đầu nhanh hơn, hãy nhấp vào Thử Mẫu để sử dụng một trong các gợi ý mẫu của HeyGen và điều chỉnh lại theo nhu cầu.

Chọn hướng, tư thế và phong cách

Chọn hướng, tư thế và phong cách hình ảnh cho avatar của bạn. Những tùy chọn này quyết định cách avatar được đặt trong khung hình và tổng thể thẩm mỹ của hình ảnh cuối cùng.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo bản xem trước.

Xem xét và tinh chỉnh kết quả

HeyGen sẽ tạo ra một số phiên bản AI khác nhau dựa trên thông tin bạn cung cấp. Hãy duyệt qua các tùy chọn và chọn hình ảnh phù hợp nhất với ý tưởng của bạn.

Nếu bạn muốn khám phá thêm nhiều tùy chọn, hãy nhấp vào Tạo lại hoặc Chỉnh sửa gợi ý để tinh chỉnh mô tả của bạn và tạo ra các kết quả mới.

Lưu và gán một giọng đọc

Khi bạn đã tìm được giao diện ưng ý, hãy nhấp vào Lưu.

Trước khi hoàn tất, hãy chọn một giọng nói cho avatar của bạn. Bạn có thể chọn một giọng trong thư viện giọng nói hiện có của mình hoặc để HeyGen tự động gán một giọng nói cho bạn.

Sau khi xác nhận, HeyGen sẽ tạo avatar của bạn và thêm nó vào Thư viện Avatar của bạn.

Bạn vừa thiết kế xong một avatar AI tùy chỉnh hoàn toàn, được tạo từ ý tưởng của bạn và được tinh chỉnh bằng AI của HeyGen.