Cách thêm sản phẩm vào avatar của bạn

Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo một video đặt sản phẩm bằng Avatar IV hoặc VEO 3.1. Bằng cách kết hợp hình ảnh sản phẩm, avatar và kịch bản, bạn có thể tạo ra những video chất lượng cao, chân thực chỉ với vài cú nhấp chuột.

Truy cập ứng dụng Product Placement

Từ bảng điều khiển HeyGen của bạn, vào mục Ứng dụng. Trong phần Ứng dụng nổi bật, chọn Product Placement.

Bạn có thể tải lên hình ảnh sản phẩm và ảnh avatar của riêng mình, hoặc chọn từ thư viện mẫu sản phẩm và avatar của HeyGen. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng sản phẩm nhỏ hoặc có thể cầm tay, chẳng hạn như điện thoại hoặc chai nước. Những vật dụng lớn hơn như bàn làm việc hoặc bàn có thể được thu nhỏ lại để trông vừa vặn một cách tự nhiên trong tay avatar.

Sau khi bạn đã chọn sản phẩm và avatar, hãy nhấp vào Tạo Hình Ảnh Kết Hợp. Quá trình này có thể mất đến 60 giây, và bạn có thể yên tâm đóng cửa sổ trong khi hệ thống xử lý. Kết quả sẽ sẵn sàng khi bạn quay lại.

Chọn một hình ảnh đã được tạo

Khi kết quả đã sẵn sàng, hãy xem lại bốn hình ảnh được tạo và chọn hình ảnh phù hợp nhất với ý tưởng của bạn. Sau đó nhấp Tiếp theo để tiếp tục.

Tạo video với Avatar IV

Nếu bạn chọn Avatar IV, hãy bắt đầu bằng cách thêm kịch bản của bạn. Bạn có thể tự viết hoặc nhấp vào Surprise Me để tạo kịch bản tự động.

Video của bạn có thể dài tối đa 180 giây, ngay cả khi kịch bản của bạn hơi vượt quá giới hạn ký tự.

Tiếp theo, hãy chọn một giọng đọc phù hợp với thông điệp của bạn. Bạn có thể sử dụng các giọng đọc tùy chỉnh của riêng mình, chọn từ thư viện giọng đọc của HeyGen hoặc tích hợp các công cụ bên thứ ba như 11 Labs hoặc LMNT để có thêm nhiều lựa chọn.

Bạn cũng có thể thêm chuyển động tùy chỉnh để xác định cử chỉ hoặc biểu cảm khuôn mặt. Hãy mô tả các hành động như mỉm cười, vẫy tay hoặc tỏ ra ngạc nhiên, sau đó chọn từ các gợi ý được tạo sẵn. Sử dụng biểu tượng làm mới để xem thêm các tùy chọn chuyển động mới nếu cần.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy chọn độ phân giải, 720p hoặc 1080p, rồi nhấp vào Generate Video.

Tạo video với VEO 3.1

Nếu bạn chọn VEO 3.1, bạn có thể tạo video nhiều cảnh với tối đa tám cảnh, mỗi cảnh có thời lượng lên đến tám giây.

Mỗi cảnh có thể có lời thoại, cử chỉ và mô tả riêng, giúp bạn kiểm soát sáng tạo một cách chi tiết. Hãy thêm kịch bản của bạn, mô tả các hành động bạn muốn và chọn giọng đọc.

Bạn có thể bật tính năng Tạo giọng nói khớp với video để đồng bộ tự động, hoặc tự chọn một giọng nói từ các giọng tùy chỉnh của bạn, thư viện giọng nói HeyGen, hoặc các tích hợp bên thứ ba được hỗ trợ như 11 Labs hay LMNT.

Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo Video. Mỗi cảnh sẽ tiêu tốn một lượng credit, và bạn sẽ thấy một bộ đếm ở phía dưới cho biết bạn có thể tạo được bao nhiêu cảnh dựa trên gói của mình.

Bạn vừa tạo xong một video quảng cáo lồng ghép sản phẩm được viết kịch bản và đạo diễn trọn vẹn, với lời thoại tự nhiên, cử chỉ biểu cảm và hoạt ảnh avatar mượt mà.