Equity Trust Company ایک مالیاتی سروسز کی سرکردہ کمپنی ہے جو خود منظم IRAs میں مہارت رکھتی ہے۔ ویڈیو اس صنعت میں کسٹمر انگیجمنٹ اور تعلیم کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ Jesse Briley، Equity Trust کے سینئر مینیجر برائے مارکیٹنگ انگیجمنٹ، ایک ایسی ٹیم کی نگرانی کرتے ہیں جو مختلف چینلز پر مؤثر انداز میں ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے دلکش مواد تیار کرنے کے لیے وقف ہے۔
ویڈیو کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو تسلیم کرتے ہوئے، جیس نے ان کی ویڈیو پروڈکشن کی کوششوں کو وسعت دینے کے لیے بلند ہدف مقرر کیے۔ ویڈیو پروڈکشن میں اضافہ کرنے کے لیے، کمپنی نے کارکردگی بہتر بنانے اور مواد کی تخلیق کو بڑے پیمانے پر لے جانے کے لیے جدید حل تلاش کیے۔ HeyGen نے ایک انقلابی حل فراہم کیا، جس نے Equity Trust کو اپنا ورک فلو آسان بنانے اور وسائل کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے قابل بنایا۔
وسائل کی کمی اور کارکردگی کے مسائل پر قابو پانا
ایک بڑا چیلنج وسائل کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی مطلوبہ مقدار اور معیار میں ویڈیو مواد تیار نہیں کر پا رہے تھے۔ مزید یہ کہ پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنانا خاصا وقت اور محنت طلب تھا، خصوصاً جب اس میں کمپنی کے Director of Education کی شمولیت ضروری ہوتی تھی۔ چونکہ وہ اپنے شعبے کے نہایت مقبول ماہرِ مضمون تھے، اس لیے ویڈیو شوٹس کے لیے ان کی دستیابی بہت محدود تھی۔
جیسے نے کہا، ”ایسا لگتا ہے کہ متعلقہ اور مسابقتی رہنے کے لیے کنٹینٹ ٹیمیں ہر سال پہلے سے زیادہ مقدار میں مواد تیار کر رہی ہیں۔ اسکیل ایبلٹی بہت اہم ہے اور کنٹینٹ ٹیموں کو ایسے بڑھتے ہوئے ٹولز کے سیٹ کی ضرورت ہے جو آٹومیشن اور افادیت کو ممکن بنائیں، جس میں بڑھتے ہوئے پیمانے پر AI کا استعمال بھی شامل ہے۔“
ٹیم کو اپنے ناظرین کی بلند توقعات پر بھی پورا اترنا تھا، جو پیشہ ورانہ اور مستند مواد کا تقاضا کرتے تھے۔ ویڈیوز میں Equity Trust کے معیار کے عزم کی عکاسی ہونی چاہیے تھی، بغیر اس کے کہ وہ “AI-generated” نظر آئیں، کیونکہ ناظرین کے ساتھ اعتماد اور ساکھ برقرار رکھنا نہایت اہم تھا۔ ان چیلنجز نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ٹیم کے ویڈیو پروڈکشن کے اہداف کو سہارا دینے اور اپنے ناظرین کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ قابل توسیع، مؤثر حل کی ضرورت ہے۔
اسکیل ایبل، مستند ویڈیو مواد کے لیے HeyGen سے فائدہ اٹھانا
Equity Trust نے آن لائن سرچ کے دوران HeyGen کو دریافت کیا اور اس کی جدید AI ویڈیو صلاحیتوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ Jesse اور ان کی ٹیم کے لیے اس تجربے کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ کیا AI سے بنی ویڈیوز ان کے اہداف پر پوری اتر سکتی ہیں، یعنی اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر تیار ہونے والا مواد بنانا، پروڈکشن کے وقت اور وسائل پر انحصار کو کم کرنا، اور ناظرین کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے مواد کی اصلیت کو محفوظ رکھنا۔
صرف ایک گھنٹے میں، ٹیم نے اپنے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا ایک ڈیجیٹل اواتار بنا لیا، جس میں ان کی آواز اور بصری موجودگی کو محفوظ کیا گیا۔ اس سے Equity Trust کو یہ سہولت ملی کہ وہ سوشل میڈیا، اندرونی تربیت، اور کسٹمر انگیجمنٹ کے لیے پروفیشنل معیار کی تعلیمی ویڈیوز تیار کرے، بغیر اس کے کہ ڈائریکٹر کی براہِ راست شمولیت اور وقت درکار ہو۔ رکاوٹیں کم کرکے اور مستقل معیار کو یقینی بنا کر، اس جدید طریقہ کار نے بڑے پیمانے پر، مستند مواد کی تخلیق کے لیے نئی راہیں کھول دیں۔
“HeyGen کے ساتھ، ہم مختصر، توجہ کھینچنے والی ویڈیوز بنا سکے جو پروفیشنل معیار برقرار رکھتی تھیں۔ یہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوا،” جیس نے کہا۔ “اس نے جو scalability فراہم کی، وہ ہماری ٹیم کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی۔”
AI سے چلنے والے حل کے ساتھ ویڈیو پروڈکشن میں انقلاب
ابتدائی آزمائشوں اور کچھ بہتریوں کے بعد، Equity Trust نے کامیابی کے ساتھ HeyGen کو اپنے مواد بنانے کے عمل میں ضم کر لیا۔ نتائج نمایاں تھے:
- وقت کی بچتHeyGen سے پہلے ایک ویڈیو تیار کرنے میں پانچ گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا تھا۔ HeyGen کے ساتھ وہی نتیجہ چند منٹوں میں حاصل ہو گیا، جس سے پیداواریت میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔
- مواد کی مقدار: ٹیم نے بہت کم وقت میں 12 ویڈیوز تیار کیں، جو پہلے وسائل کی کمی کے باعث ممکن نہیں تھا۔
- ہمہ جہتی: AI سے بنی ویڈیوز کو متعدد چینلز پر استعمال کیا گیا، جن میں TikTok، YouTube Shorts اور Instagram Reels شامل ہیں۔ اگرچہ یہ ویڈیوز بنیادی طور پر صارفین کے لیے تھیں، لیکن اِن کا استعمال اندرونی تربیت میں بھی کیا گیا۔
“HeyGen بڑے پیمانے پر مواد بنانے کا مستقبل ہے،” جیس نے کہا۔ “چھوٹی ٹیموں یا حتیٰ کہ انفرادی تخلیق کاروں کے لیے بھی HeyGen جیسے AI ٹولز ناقابلِ بدل ہیں۔”
HeyGen کی AI صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، Equity Trust مختلف آڈینس سیگمنٹس کے لیے مواد کو مخصوص بنا سکا، اور متنوع آبادیاتی گروپس سے مطابقت کے لیے مختلف اواتارز آزما سکا۔ پلیٹ فارم کی یہ صلاحیت کہ وہ اندرونی وسائل پر دباؤ ڈالے بغیر ویڈیو پروڈکشن کو مؤثر انداز میں اسکیل کر سکے، ٹیم کے طویل مدتی اہداف سے ہم آہنگ ہے، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کر سکیں۔
جیسے جیسے AI ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، Equity Trust کا تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ HeyGen جیسے ٹولز جدید مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے کس قدر انقلابی صلاحیت رکھتے ہیں۔