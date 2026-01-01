صرف چند کلکس میں ویڈیو کا ترجمہ کریں۔
1992 میں قائم ہونے والی Rosetta Stone کلاؤڈ بیسڈ ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے تاکہ ہر قسم کے سیکھنے والوں کو 30 سے زیادہ زبانیں پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں مدد مل سکے۔ اشتہارات کو مقامی بنانے کے لیے، Rosetta Stone نے HeyGen کی AI ویڈیو ترجمہ ٹیکنالوجی استعمال کی تاکہ اشتہاری کریئیٹیوز کو ہسپانوی، فرانسیسی، جرمن اور اطالوی میں ترجمہ کیا جا سکے۔
HeyGen کے ساتھ، وہ کم لاگت میں اپنی پیڈ اشتہاری مہمات کو مزید مارکیٹس تک پھیلا سکے اور زیادہ انگیجمنٹ اور کنورژن ریٹس حاصل کر سکے:
- دستی ترجمہ کے مقابلے میں پیداوار کا وقت اور لاگت 75% کم
- مقامی زبان میں تیار کردہ ورژنز کے لیے 13% زیادہ کلک تھرو ریٹ
- غیر انگریزی ناظرین سے سیلز کنورژن ریٹ میں 9% اضافہ
- ہسپانوی، فرانسیسی اور جرمن مارکیٹس میں اشتہاری اخراجات پر منافع (ROAS) میں 5 گنا اضافہ