جب بات نئی ادویات پر تحقیق کرنے اور یہ درست انداز میں پیش گوئی کرنے کی ہو کہ وہ انسانی جسم کے اندر کیسے اثر انداز ہوں گی، تو ٹولز ٹائم لائنز کم کرنے اور ناکامی کی شرح گھٹانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فارماسیوٹیکل سمیولیشن سافٹ ویئر کام آتا ہے، جو ڈرگ ڈسکوری، ڈیولپمنٹ ریسرچ اور ریگولیٹری سبمیشنز میں مدد فراہم کرتا ہے۔
ہم نے ایک ایسی کمپنی سے بات کی جو سمیولیشن پر مبنی سافٹ ویئر کی ایک رینج پیش کرتی ہے، جسے اس بات کی پیش گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ادویات جسم کے اندر کیسے برتاؤ کرتی ہیں اور صحت کے شعبے کے ماہرین کو ٹرین کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ درست پیش گوئیوں کے ساتھ، محققین اپنی توجہ زیادہ محفوظ اور زیادہ مؤثر علاج تیار کرنے پر مرکوز کر سکتے ہیں، جس سے روایتی طور پر مہنگے اور غیر یقینی عمل کو زیادہ ہموار بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی ٹیمیں ایسے وسائل تیار کرنے پر توجہ دیتی ہیں جو نہ صرف تعلیم دیتے ہیں بلکہ صارفین کو کلینیکل ٹرائل پروٹوکولز اور بہترین طریقہ کار پر مکمل مہارت حاصل کرنے کے قابل بھی بناتے ہیں۔
HeyGen کی مدد سے، سمیولیشن سافٹ ویئر پروڈکشن ٹیم نے اپنی ویڈیو ڈیلیوری کا وقت آدھا کر دیا، جس سے کنسلٹنگ اور ٹریننگ ویڈیوز میں نمایاں بہتری آئی۔ HeyGen نے ٹیم کو جان بچانے والی ٹیکنالوجی اور تحقیق کی حدود کو آگے بڑھانے کے قابل بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں ادویات کی تیاری کے عمل میں تیزی آئی اور انقلابی علاج دریافت کرنے میں مدد ملی۔
چیلنج
ان کی پروڈکشن ٹیم کو درپیش چیلنج یہ تھا کہ روایتی ویڈیو پروڈکشن کے ساتھ آنے والی لاگت بہت زیادہ تھی اور اس پر کافی وقت بھی لگتا تھا۔
یہ ٹیم میڈیکل انڈسٹری کے لیے سمیولیشن اسٹائل ٹریننگ ماڈیولز تیار کرتی ہے۔ ہر ماڈیول میں 50 سے 100 ویڈیوز شامل ہوتی ہیں، جن کے لیے ہر ماڈیول پر لوکیشنز دیکھنے، پروڈکشن ٹیم ہائر کرنے، اور فلم بندی اور ایڈیٹنگ کے عمل کو مینیج کرنے میں دو ہفتے تک لگ سکتے ہیں۔
HeyGen کے ساتھ کام شروع کرنے سے پہلے، پروڈکشن ٹیم کو فلم بندی اور ایڈیٹنگ کے عمل میں وقت لینے والی رکاوٹوں کا سامنا تھا، جیسے پیچیدہ طبی اصطلاحات اور ادویات کے ناموں کی غلط ادائیگی، جس کی وجہ سے اکثر ماڈیول ویڈیوز کو دوبارہ شوٹ کرنے پر زیادہ وقت اور پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ، ان کی ٹیم کو اپنے بین الاقوامی صارفین کے لیے مواد کا ترجمہ کرتے وقت ایک ایسی صورتحال کا سامنا تھا جس میں کوئی جیت نہیں تھی: یا تو بجٹ کو دگنا کر کے ایسی لینگویج ڈبنگ فیچر استعمال کریں جو اداکاروں کی آواز اور انداز کو درست طور پر نقل نہیں کرتا، یا پھر کسی دوسری زبان میں شوٹنگ کے لیے فلم بندی کے مزید 5 ہفتے بڑھا دیں۔
اس وسیع اور مہنگے عمل کا حل نکالنے کے لیے، انہوں نے HeyGen کا رخ کیا۔
حل
HeyGen کے حقیقی جیسے اواتارز استعمال کرتے ہوئے، پروڈکشن ٹیم کو اب ماڈیولز کو بار بار دوبارہ فلمانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بجائے، ٹیم نے HeyGen کے API اور اپنے کنٹینٹ ٹول کے درمیان ایک نیا ورک فلو انٹیگریشن بنایا، جس سے صارفین اپنے ویڈیو ماڈیولز میں حقیقی جیسے اواتارز شامل کر سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر، طبی پس منظر رکھنے والے اداکاروں کو بھرتی کرنے میں مشکل اٹھانے کے بجائے، وہ HeyGen میں اواتارز کے لیے اسکرپٹس بنا سکتے ہیں تاکہ پیچیدہ طبی اصطلاحات اور دواسازی کے ناموں کی درست ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے۔
اضافی طور پر، وہ HeyGen کی text-to-speech فیچر استعمال کرتے ہوئے چند منٹوں میں زبانیں تبدیل کر سکتے ہیں، جو کاروباروں کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں ویڈیوز کو مقامی بنانے کے قابل بناتی ہے۔
اس سے پہلے، مختلف زبانوں کے لیے ریکارڈنگ کا عمل مکمل کرنے میں پروڈکشن ٹیم کو پانچ ہفتے لگتے تھے۔ HeyGen استعمال کرنے سے یہ پورا عمل کم ہو کر صرف ایک دن رہ گیا ہے۔
نتائج
صرف تین ماہ تک HeyGen استعمال کرنے کے بعد، ان کی پروڈکشن ٹیم نے پروڈکشن لاگت میں نمایاں کمی اور کارکردگی میں واضح بہتری دیکھی ہے۔
- انہوں نے اپنی ویڈیو ڈیلیوری کا وقت کم کر کے 50% کر دیا ہے — 12 ہفتوں سے 6 ہفتوں تک — دوبارہ شوٹنگ، ویڈیو کو جوڑنے یا زبانوں سے میل کھانے کے لیے اضافی ایفیکٹس شامل کرنے کی ضرورت ختم کر کے۔ اس کارکردگی سے ان کی ٹیم کو مزید پروجیکٹس لینے اور بغیر توسیع کیے اپنے کلائنٹ بیس کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔
- اب، ان کی ٹیم اسٹوڈیو پروڈکشن کی ضروریات HeyGen کو منتقل کر سکتی ہے، جس سے ٹیم پروڈکشن اسٹوڈیو کے اخراجات میں 80% تک کمی لا سکتی ہے۔
“اگر آپ لاگت کم کرنے اور کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کو تیز کرنے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، تو HeyGen ہی آپ کا جواب ہے۔ جیسے جیسے سافٹ ویئر ترقی کر رہا ہے، اواتارز مزید حقیقت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے حریف سلوشنز بھی آزمائے، لیکن وہاں استعمال ہونے والے اواتار اتنے حقیقی نہیں لگتے تھے اور وہ اس معیار پر پورا نہیں اترے جو ہم اب HeyGen کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اواتار ہے، اور ہمارے کلائنٹس کو اب بھی لگتا ہے کہ وہی اصل ویلیو حاصل کر رہے ہیں۔”
ڈائریکٹر آف ٹیکنیکل ڈیلیوری، Simulations Software