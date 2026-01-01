Copient.ai ایک جدید AI ٹریننگ پلیٹ فارم ہے جو ایک محفوظ ماحول میں حقیقی، بغیر اسکرپٹ کے کسٹمر انٹرایکشنز کو سمیولیٹ کرتا ہے تاکہ سیلز کی ایجائل پریکٹس ہو سکے۔ سیلز لیڈرز جانتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ان کی ٹیمیں میٹیریلز کو سمجھیں اور انہیں اتنا اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ گفتگو کو لیڈ کر سکیں، ڈسکوری کالز کر سکیں، اور اعتماد کے ساتھ پروڈکٹس کا ڈیمو دے سکیں۔ بدقسمتی سے، ویڈیوز اور کوئزز ہمیشہ کافی نہیں ہوتے۔ سیلز ٹیموں کو ایک ایسے طریقے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ بڑے پیمانے پر بغیر اسکرپٹ کے رول پلے کر سکیں، ان تمام مخصوص باریکیوں کے ساتھ جن کا سامنا ٹیم کو حقیقی زندگی کے سیناریوز میں ہوگا۔
اس کامیاب امتزاج کو بنانے کے لیے Copient.ai کو ایسے پارٹنر کی ضرورت تھی جو زیادہ انٹرایکٹو، دل چسپ اور بڑے پیمانے پر قابل توسیع سیلز ٹریننگ فراہم کر سکے تاکہ ریکارڈ وقت میں بزنس پر اثر ڈالا جا سکے۔ اسی وقت Copient.ai نے اپنی conversational AI ٹیکنالوجی کو HeyGen کے انٹرایکٹو اواتارز کے ساتھ ملا کر مقابلے میں سبقت حاصل کی اور اس بات کو بدل دیا کہ آج کے تیز رفتار ماحول میں سیلز ٹیمیں کیسے سیکھتی اور خود کو ہم آہنگ کرتی ہیں۔
“ہم فعال طور پر ایسی بڑھتی ہوئی کمپنیوں کے گروپ سے مقابلہ کر رہے ہیں جو role-play at scale کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن HeyGen کے ساتھ ہمارے کام کی وجہ سے ہم کھیل میں سب سے آگے ہیں۔"
پیچیدہ منظرنامے میں جدید ترین اور بہترین باتیں مؤثر انداز میں پہنچانا
Copient.ai نے اپنی شروعات Copient Health کے لیے ایک اندرونی ٹریننگ سلوشن کے طور پر کی، جو ایک ہیلتھ کیئر کمپنی ہے جو ملک بھر کے ہسپتالوں اور سرجری سینٹرز میں کارکردگی اور آپریشنز بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ استعمال کرتی ہے۔ بانیوں نے قریب سے دیکھا کہ سیلز نمائندے ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی سیلز کے پیچیدہ منظرنامے کو سمجھنے میں کس طرح جدوجہد کر رہے تھے۔ اس چیلنج کے جواب میں، ٹیم نے چیٹ پر مبنی ایک ٹریننگ ٹول تیار کیا تاکہ ٹریننگ کے عمل کو تیز کیا جا سکے، جو بعد میں ترقی کر کے Copient.ai بن گیا۔ اب یہ ہیلتھ کیئر سے کہیں آگے مختلف صنعتوں میں سیلز ٹریننگ میں انقلاب لا رہا ہے۔
روایتی سیلز ٹریننگ پلیٹ فارمز کے مقابلے میں Copient.ai کو جو چیز منفرد بناتی ہے وہ اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ conversational AI کے ذریعے انتہائی حقیقت کے قریب سیلز کے منظرنامے تخلیق کر سکتا ہے، جس سے سیلز ٹیمیں بغیر کسی طے شدہ اسکرپٹ کے رول پلے کر سکتی ہیں جو خاص طور پر کمپنی کی منفرد ضروریات کے مطابق ہو، جن میں تفصیلی خریدار پرسناز، گہرا پروڈکٹ نالج، اور حسبِ ضرورت سیلز میتھڈولوجیز شامل ہیں تاکہ انہیں حقیقی دنیا کے لیے بہتر طور پر تیار کیا جا سکے۔ جب ٹیم کے لیے وقت آیا کہ وہ اس ٹیکسٹ بیسڈ تجربے کو ایک مکمل طور پر ڈوب جانے والے (immersive) تجربے میں تبدیل کرے، جہاں سیلز ممبرز ایک AI اواتار کو دیکھ بھی سکیں اور اس کے ساتھ تعامل بھی کر سکیں، تو کسی بھی حل نے Copient.ai اواتار کے لیے ان کی بلند توقعات اور تقاضوں پر پورا نہیں اترا—جب تک کہ ان کی ملاقات HeyGen سے نہیں ہوئی۔
HeyGen کی AI ٹیکنالوجی کے ساتھ ورچوئل ٹرینر کو تربیت دینا
آج Copient.ai اپنے سیلز ٹریننگ پلیٹ فارم میں HeyGen کے انٹرایکٹو اواتار شامل کرتا ہے، جس سے سیلز ٹیمیں ڈائنامک رول پلے گفتگو میں حصہ لے سکتی ہیں، اپنی پچز کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اعتراضات سے نمٹنے کی مشق کر سکتی ہیں۔ پلیٹ فارم HeyGen کے جذباتی طور پر ذہین اواتار استعمال کرتا ہے تاکہ انتہائی حقیقی سیمولیشنز بنائے جائیں، جہاں سیلز نمائندوں کو ان کی کارکردگی پر مستقل، روبریک پر مبنی جانچ اور کوچنگ ملتی ہے۔ Copient.ai صرف سیلز ٹیمیں ہی استعمال نہیں کر رہیں۔ اعلیٰ درجے کے یونیورسٹی بزنس پروگرامز کی بڑھتی ہوئی فہرست Copient.ai کو استعمال کر رہی ہے تاکہ رول پلے کو اسکیل کر کے پروفیشنل بزنس طلبہ کو سیلز میں حقیقی دنیا کے کیریئرز کے لیے تربیت دی جا سکے۔ اس کے خودکار رول پلے، ریئل ٹائم جانچ اور کوچنگ کے ساتھ، خاص طور پر بڑی کلاسوں میں جہاں 200 سے زیادہ طلبہ ہوں اور ون آن ون کوچنگ کم عملی ہو، بے حد قیمتی ثابت ہوئے ہیں۔
“جب ہم Copient.ai اپنے صارفین، خاص طور پر یونیورسٹیوں، کو فراہم کرتے ہیں تو ان کے پاس ہر انٹرایکشن کو گریڈ کرنے کے لیے ایک بہت سخت روبریک ہوتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ طلبہ کو مستقل، غیر جانبدار فیڈبیک اور کوچنگ مل رہی ہے،” Josh Byrd، چیف گروتھ آفیسر Copient.ai نے کہا۔ "AI سے پہلے، پروفیسرز، ٹیچنگ اسسٹنٹس اور ساتھی طلبہ کو رول پلے اور ایویلیوایشنز خود بالمشافہ یا ورچوئل میٹنگ کے ماحول میں کرنی پڑتی تھیں، جس سے کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی تھیں جو طلبہ کے تجربے کو کمزور کر دیتی تھیں۔ ہم نے ایک ایسا طریقہ تیار کیا ہے جس سے ہم بہتر اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس فراہم کر سکیں، زیادہ سے زیادہ مستقل مزاجی یقینی بنائیں اور جانبداری کو ختم کریں۔”
HeyGen کے انٹرایکٹو اواتار اور جذباتی صلاحیتیں ایک زیادہ حقیقی یوزر ایکسپیرینس فراہم کرتی ہیں، جس سے سیلز ٹیمیں اور طلبہ ٹریننگ سیشنز میں زیادہ مؤثر انداز سے مشغول ہو سکتے ہیں۔
مختلف صنعتوں میں بہترین اسکور حاصل کرنا
پلیٹ فارم کی کامیابی اس کے تیزی سے اپنائے جانے سے واضح ہے: 1 ستمبر 2024 کو Copient.ai کے باضابطہ آغاز کے بعد سے 37 منفرد کلائنٹس کے ساتھ 14,000 سے زیادہ رول پلے مکمل ہو چکے ہیں اور پلیٹ فارم پر روزانہ 500 سے زیادہ فعال صارفین موجود ہوتے ہیں۔ کیٹن کے مطابق، صارفین مسلسل Copient.ai کو "حقیقی وقت میں اواتار پر مبنی تربیتی پلیٹ فارم میں سب سے بہترین" قرار دیتے ہیں۔
انتہائی مسابقتی یونیورسٹی سیلز مقابلہ جاتی سرکٹ میں، ٹاپ فائیو میں آنے والی ٹیموں نے International Collegiate Sales Competition (ICSC)، Selling with the Bulls، اور National Collegiate Sales Competition (NCSC) سب نے اپنی ٹریننگ کے ایک بنیادی حصے کے طور پر Copient.ai استعمال کیا۔ نمایاں تعلیمی سیلز محققین بھی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ سیلز ٹریننگ پر conversational AI کے اثرات کا تجزیہ کیا جا سکے۔
HeyGen کے ساتھ شراکت داری کے بعد، Copient.ai کے ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ صارفین صرف پانچ رول پلے سیشنز کے بعد اپنی سیلز اسکلز میں نمایاں بہتری لاتے ہیں۔ جیسے جیسے Copient.ai ہیلتھ کیئر سے لے کر ایجوکیشن اور B2B سیلز تک مختلف انڈسٹریز میں ترقی کر رہا ہے، اس کے لیے یہ نہایت اہم ہے کہ ایسے اواتار موجود ہوں جو ہر کلائنٹ کی منفرد ضروریات کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ HeyGen کے ساتھ، Copient.ai دنیا بھر میں سیلز ٹیموں اور یونیورسٹیوں کو conversational AI رول پلے، ایویلیوایشن، اور کوچنگ کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے تیار ہے تاکہ سیلز ٹیمیں زیادہ سے زیادہ سیلز ریڈینیس حاصل کر سکیں۔