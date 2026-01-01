مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ہائی لائٹ ویڈیو بنانے کی ایپ
اپنی لمبی ویڈیو کو صرف ایک کلک میں متعدد ہائی لائٹ ریلز میں تبدیل کریں۔ اپنی فوٹیج اپ لوڈ کریں، کیپشن اسٹائل اور آؤٹ پٹ فارمیٹ منتخب کریں، اور چند منٹوں میں پلیٹ فارم کے لیے تیار ہائی لائٹس حاصل کریں۔ کسی ایڈیٹنگ تجربے کی ضرورت نہیں، نہ ہی گھنٹوں کی فوٹیج میں آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔
انسٹنٹ ہائی لائٹس کی خصوصیات
صرف ایک کلک میں AI ہائی لائٹس بنائیں
اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں، فائل کو ڈریگ کر کے یا کوئی مخصوص URL پیسٹ کر کے AI ویڈیو جنریٹر میں، اور Instant Highlights پوری ریکارڈنگ کو اسکین کر کے خودکار طور پر سب سے زیادہ دل چسپ لمحات شناخت کرتا ہے۔ AI چند منٹوں میں ایک ہی طویل ویڈیو سے متعدد ہائی لائٹ ریلز بناتا ہے، جس سے گھنٹوں کی دستی اسکرَبنگ اور ٹرمنگ کی محنت ختم ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ ایک URL to Video ورک فلو کے ذریعے ہوتا ہے۔
کیپشن اسٹائلز جو اسکرول روکنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں
ہر ہائی لائٹ ریل کو ایسے کیپشنز کی ضرورت ہوتی ہے جو پلیٹ فارم اور مواد دونوں کے مطابق ہوں۔ Instant Highlights میں ڈیزائن کیے گئے کیپشن پری سیٹس کی ایک لائبریری شامل ہے، جو صاف ستھرے آپشنز جیسے Subtle Gray اور Subtle Cyan سے لے کر بولڈ اسٹائلز جیسے Block Dark اور Retro Gold تک پھیلی ہوئی ہے، جو بلٹ اِن Subtitle Generator کے ذریعے دستیاب ہیں۔ کوئی بھی اسٹائل منتخب کریں، اور بیچ میں موجود ہر کلپ اسی انداز کے ساتھ ایکسپورٹ ہوگی۔
کلپ کے دورانیے اور فارمیٹ پر کنٹرول
کلپ کی مدت کو آٹو پر سیٹ کریں یا اپنی پلیٹ فارم کی ضرورت کے مطابق کسٹم لمبائی منتخب کریں۔ Reels اور TikTok کے لیے 9:16 عمودی، YouTube کے لیے 16:9 لینڈ اسکیپ، یا LinkedIn اور Facebook کے لیے 1:1 اسکوائر کے درمیان ٹوگل کریں، AI ویڈیو ایڈیٹر کا استعمال کرتے ہوئے۔ ایک ہی اپ لوڈ سے ہر فارمیٹ کور ہو جاتا ہے، نہ ری سائز کرنے کی ضرورت، نہ دوبارہ ایکسپورٹ کرنے کی۔
اپنی ہائی لائٹس کو HeyGen کے AI سوئٹ کے ساتھ اگلے درجے تک لے جائیں
ہر ہائی لائٹ پر کثیر لسانی وائس اوور
جب آپ کی ہائی لائٹس بن جائیں، تو انہیں HeyGen کی AI Voice Cloning کے ساتھ 175+ زبانوں میں نیریشن اور فریم کی درستگی کے ساتھ AI Lip Sync کے لیے جوڑیں۔ اپنی بہترین لمحوں کو دوبارہ ریکارڈنگ یا وائس ٹیلنٹ ہائر کیے بغیر عالمی ناظرین کے لیے مقامی بنائیں، اور ایک ہی ہائی لائٹ ریل کو کثیر لسانی کنٹینٹ لائبریری میں تبدیل کریں۔
ادارتی کنٹرول کے لیے حسبِ منشا ہدایات
ہدایات والے فیلڈ میں مخصوص رہنمائی لکھیں تاکہ AI کو بتا سکیں کہ کیا رکھنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، اور آپ کی نمایاں جھلکیوں کو کس انداز میں پیش کرنا ہے۔ Reel Generator آپ کی اداریہ جاتی ان پٹ کو استعمال کر کے ان لمحات کو ترجیح دیتا ہے جو آپ کی برانڈ وائس، ناظرین کی توقعات یا کیمپین بریف سے مطابقت رکھتے ہوں۔
استعمال کے کیسز
مارکیٹنگ ایونٹ کی نمایاں جھلکیاں
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
ویبینار اور پوڈکاسٹ کی نمایاں جھلکیاں
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
کارپوریٹ کمیونی کیشنز اور ٹاؤن ہال میٹنگز
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
سوشل میڈیا شارٹس اور ریلز
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
پروڈکٹ ڈیموز اور کسٹمر ٹیسٹی مونیئلز
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
ٹریننگ اور آن بورڈنگ کا مواد
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
یہ کیسے کام کرتا ہے
لمبی ویڈیو کو صرف چار مراحل میں مختلف پلیٹ فارمز کے لیے تیار ہائی لائٹ ریلز میں تبدیل کریں۔ زیادہ تر صارفین پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں اپنی پہلی ہائی لائٹس بنا لیتے ہیں۔
اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں
اپنی ویڈیو فائل (MP4، MOV یا WEBM، زیادہ سے زیادہ 10GB تک) کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں یا کوئی مخصوص URL پیسٹ کریں۔ Instant Highlights زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک کی ویڈیوز کو قبول کرتا ہے۔
دورانیہ اور فارمیٹ سیٹ کریں
آٹو کلپ دورانیہ منتخب کریں یا اپنی مرضی کی لمبائی سیٹ کریں۔ اپنے ٹارگٹ پلیٹ فارم کے لیے 9:16 ورٹیکل، 16:9 لینڈ اسکیپ یا 1:1 اسکوائر میں سے انتخاب کریں۔
کیپشن کا انداز منتخب کریں اور ہدایات شامل کریں
کیپشن اسٹائل لائبریری کو براؤز کریں اور اپنی برانڈ کے مطابق کوئی پری سیٹ منتخب کریں۔ AI کو یہ بتانے کے لیے اپنی مرضی کی ہدایات ٹائپ کریں کہ اسے کس چیز کو ترجیح دینی ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔
تخلیق کریں اور شائع کریں
Instant Highlights آپ کی ویڈیو کو اسکین کرتا ہے اور متعدد ہائی لائٹ ریلز تیار کرتا ہے۔ پری ویو کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، اور کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Instant Highlights دستی طور پر کلپس ٹرم کرنے سے مختلف کیا کرتا ہے؟
مینول ایڈیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پوری ریکارڈنگ دیکھیں، ٹائم اسٹیمپس لگائیں، ہر حصے کو الگ الگ کاٹیں، اور ایک وقت میں صرف ایک کلپ ایکسپورٹ کریں۔ Instant Highlights پوری ویڈیو کو اسکین کرتا ہے اور صرف ایک بار ویڈیو پر چل کر متعدد تیار شدہ، فوراً پوسٹ کرنے کے قابل ریلز بناتا ہے جوClip Generatorورک فلو کے ذریعے بنتی ہیں، جن میں ہر کلپ پر پہلے سے کیپشنز اور آپ کا منتخب کردہ اسپییکٹ ریشو لاگو ہوتا ہے۔
AI یہ کیسے طے کرتی ہے کہ کن لمحات کو نمایاں کرنا ہے؟
AI آپ کی ریکارڈنگ میں بولنے کے انداز، بصری انرجی، سین بدلنے اور آڈینس انگیجمنٹ کے سگنلز کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہ ان حصوں کی نشاندہی کرتی ہے جو سوشل پلیٹ فارمز پر توجہ برقرار رکھنے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں اور انہیں خودمختار کلپس میں جوڑ دیتی ہے، جو ویڈیو ہائی لائٹ انجن استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ آپ ہدایات ٹائپ کر کے اس کی ترجیحات کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، مثلاً "focus on the product demo" یا "skip the Q&A section."
کیا میں ہر ہائی لائٹ کلپ کی لمبائی اور فارمیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟
کلپ کی مدت کو auto پر سیٹ کریں اور AI ہر لمحے کے لیے خود بخود مثالی لمبائی منتخب کرے گا، یا ایک فکسڈ مدت سیٹ کریں تاکہ تمام کلپس ایک جیسی رہیں۔ آؤٹ پٹ فارمیٹ ٹوگل 9:16 Vertical (Reels اور TikTok کے لیے)، 16:9 Landscape (YouTube کے لیے)، اور 1:1 Square (LinkedIn اور Facebook کے لیے) کے درمیان سوئچ کرتا ہے۔ کسی بھی سیٹنگ کو تبدیل کریں اور بغیر دوبارہ اپ لوڈ کیے دوبارہ جنریٹ کریں۔
کون سے کیپشن اسٹائل دستیاب ہیں اور کیا میں انہیں ویڈیو بنانے سے پہلے پری ویو کر سکتا ہوں؟
Instant Highlights میں کیپشن پری سیٹس کی ایک اسکرول کی جانے والی لائبریری شامل ہے جو کم سے کم اسٹائلز جیسے Subtle Gray سے لے کر ہائی امپیکٹ ڈیزائنز جیسے Block Dark، Racing، اور Retro Gold تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہر پری سیٹ میں نمونہ ٹیکسٹ کا پری ویو ہوتا ہے تاکہ آپ جنریشن سے پہلے اس کا انداز دیکھ سکیں، اور جو اسٹائل آپ Add Captions to Video کے ساتھ منتخب کرتے ہیں وہ بیچ میں موجود ہر کلپ پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔
کیا یہ اسپورٹس گیم کی ریکارڈنگز اور ہائی لائٹ ٹیپس کے لیے کام کرے گا؟
پورا میچ ریکارڈنگ اپ لوڈ کریں اور AI خودکار طور پر ہائی انرجی لمحات شناخت کرتا ہے، جن میں گولز، بڑی پلیز، سیلیبریشنز اور مومنٹم میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ انسٹرکشنز فیلڈ میں کسی کھلاڑی کا نام یا جرسی نمبر لکھیں تاکہ AI ان سے جڑے لمحات کو زیادہ اہمیت دے۔ 9:16 ورٹیکل فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں تاکہ Reels اور TikTok پر شیئر کر سکیں، جہاں اسپورٹس ہائی لائٹس کو سب سے زیادہ انگیجمنٹ ملتی ہے۔
کیا میں ایک ہی ہائی لائٹ ریل کو عالمی ناظرین کے لیے متعدد زبانوں میں تبدیل کر سکتا ہوں؟
Instant Highlights کے ذریعے بنائی گئی ہر کلپ کو AI Video Translator کے ساتھ AI Dubbing استعمال کرتے ہوئے 175+ زبانوں میں مقامی بنایا جا سکتا ہے۔ وائس اوور کو ہدف زبان میں آواز کی کاپی کے ساتھ لب کی ہم آہنگی پر مشتمل بنایا جاتا ہے، اس طرح ایک ہی سیٹ آف ہائی لائٹس بغیر دوبارہ ریکارڈنگ یا مترجمین کو ہائر کیے، کثیر لسانی کنٹینٹ لائبریری میں بدل جاتا ہے۔
Instant Highlights، OpusClip یا VEED جیسے ٹولز کے مقابلے میں کیسا ہے؟
زیادہ تر highlight ٹولز صرف خام حصوں کو بنیادی کیپشنز کے ساتھ کلپ کرتے ہیں اور آڈیو پر کوئی کنٹرول نہیں دیتے۔ Instant Highlights ایک مکمل کیپشن اسٹائل لائبریری اور اداریہ جاتی رہنمائی کے لیے قدرتی زبان میں ہدایات شامل کرتا ہے۔ اس کے بعد، آپ آؤٹ پٹ کو کثیر لسانی voiceover، لب کی ہم آہنگی / lip sync، اور Video Script Generator کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، ساتھ ہی وسیع HeyGen پلیٹ فارم کے اواتار ٹولز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
کیا مارکیٹنگ ٹیمیں اس طرح مواد کو دوبارہ استعمال کرنے سے قابلِ پیمائش نتائج حاصل کرتی ہیں؟
Attention Grabbing Media نے اپنی مہمات میں HeyGen کے ویڈیو ٹولز استعمال کرتے ہوئے 3 گنا تیز مواد کی تخلیق رپورٹ کی ہے۔ ہر ویبینار، ایونٹ اور طویل ریکارڈنگ کو پلیٹ فارم کے لیے تیار ہائی لائٹس کے بیچ میں تبدیل کرنا، ہر کلپ کی علیحدہ ایڈیٹنگ کی رکاوٹ ختم کر کے اس رفتار کو مزید بڑھا دیتا ہے۔
میں کون سی فائل ٹائپس اپ لوڈ کر سکتا ہوں اور کیا سائز کی کوئی حد ہے؟
Instant Highlights MP4، MOV، اور WEBM فائلیں 10GB تک قبول کرتا ہے۔ آپ فائل اپ لوڈ کرنے کے بجائے براہِ راست ویڈیو URL بھی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹول زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک کی سورس ویڈیوز پروسیس کرتا ہے، اس لیے 30 منٹ کا ویبینار اور 90 منٹ کا ٹریننگ سیشن دونوں بغیر سورس کو پہلے ٹرم کیے باآسانی کام کرتے ہیں۔
کیا Instant Highlights استعمال کرنا مفت ہے؟
HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جس میں Instant Highlights تک رسائی شامل ہے۔ آپ ویڈیو اپ لوڈ کریں، highlights بنائیں، اور کسی بھی پیڈ پلان پر جانے سے پہلے مکمل ورک فلو کو ٹیسٹ کریں، جس میں کیپشن اسٹائلز، فارمیٹ آپشنز، اور ہدایات شامل ہیں۔ Creator پلانز $24/month سے شروع ہوتے ہیں، جن میں زیادہ استعمال کی حدیں اور واٹرمارک کے بغیر ایکسپورٹس شامل ہیں۔
