ہر ویڈیو ورک فلو کے لیے AI سے چلنے والی ایپس
HeyGen Apps آپ کو خصوصی AI ویڈیو ٹولز تک فوری رسائی دیتی ہیں۔ ٹیکسٹ سے کلپس بنائیں، 4K تک اپ اسکیل کریں، UGC اشتہارات تخلیق کریں، چہرے تبدیل کریں، اہم حصے نکالیں، اور بھی بہت کچھ۔ ہر ایپ براہِ راست آپ کے براؤزر میں چلتی ہے، کسی سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں۔
Seedance 2.0
Seedance 2.0 کے ساتھ سنیما کوالٹی AI ویڈیو بنائیں۔ صرف ایک پرامپٹ سے B-roll، اواتار شاٹس اور مکمل ویڈیوز تخلیق کریں۔ کسی ٹیم یا عملے کی ضرورت نہیں۔
AI ویڈیو کی نمایاں جھلکیاں
طویل ویڈیوز کو شیئر کرنے کے قابل نمایاں کلپس میں بدلیں۔ AI خودکار طور پر سب سے زیادہ اثر انگیز لمحات نکالتا ہے۔
AI ویڈیو اپ اسکیلر
کسی بھی ویڈیو کو diffusion-based AI کے ساتھ 4K تک اپ اسکیل کریں۔ شور کم کریں، تصویر کو تیز بنائیں، اور فریم ریٹ کو 120fps تک بڑھائیں۔
پروڈکٹ پلیسمنٹ
صرف ایک تصویر سے پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو اشتہارات بنائیں۔ حقیقت کے قریب AI سے تخلیق کردہ مناظر، کسی اسٹوڈیو کی ضرورت نہیں۔
UGC ویڈیو جنریٹر
1,100+ کریئیٹر اواتارز کے ساتھ مستند UGC اسٹائل ویڈیو اشتہارات بنائیں۔ انفلوئنسرز کو ہائر کیے بغیر اپنے اشتہاری کریئیٹو کو بڑے پیمانے پر بڑھائیں۔
بیچ ویڈیو کریئیٹر
CSV اسپریڈشیٹ سے ایک ہی بار میں سیکڑوں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنائیں۔ چند منٹوں میں بڑے پیمانے پر آؤٹ ریچ اور آن بورڈنگ مکمل کریں۔
AI ویڈیو پوڈکاسٹ
کسی بھی موضوع سے دو مقررین پر مشتمل AI ویڈیو پوڈکاسٹ بنائیں۔ نہ ریکارڈنگ کا سامان، نہ شیڈولنگ، نہ ایڈیٹنگ۔
AI فیس سوَاپ
1000+ سے زائد کسی بھی اواتار کو اپنی شکل کے ساتھ بدل کر اپنا بنائیں۔ چند منٹوں میں ذاتی نوعیت کی ویڈیو مواد تیار کریں۔
AI امیج جنریٹر
اپنے ویڈیو پروجیکٹس کے لیے ٹیکسٹ پرامپٹس سے حسبِ ضرورت تصاویر بنائیں۔ بیک گراؤنڈز، پروڈکٹ شاٹس اور سین کے ویژولز۔
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
HeyGen Apps کیا ہیں؟
HeyGen Apps خصوصی AI ویڈیو ٹولز ہیں جو براہِ راست آپ کے براؤزر میں چلتے ہیں۔ ہر ایپ ایک مخصوص کام سنبھالتی ہے، جیسے ویڈیو کو 4K تک اپ اسکیل کرنا، UGC اشتہارات بنانا، AI ویڈیو کلپس تخلیق کرنا، یا طویل ریکارڈنگز سے اہم حصے نکالنا۔ کسی سافٹ ویئر انسٹالیشن یا ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔
کیا HeyGen ایپس استعمال کرنے کے لیے مفت ہیں؟
HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جس کے لیے کسی کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں اور جو آپ کو ایپس کو ایکسپلور کرنے اور ویڈیوز بنانے کی رسائی دیتا ہے۔ پیڈ پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں اور اضافی فیچرز، زیادہ لمبی ویڈیوز، آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، اور ہائی ریزولوشن ایکسپورٹس کو ان لاک کرتے ہیں۔
کیا مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟
نہیں۔ ہر ایپ کو سادہ اِن پٹس کے گرد ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے ٹیکسٹ پرامپٹس، فوٹو اپ لوڈز یا فائل اپ لوڈز۔ AI خودکار طور پر پروڈکشن، رینڈرنگ اور فارمیٹنگ سنبھالتا ہے۔ زیادہ تر صارفین اپنی پہلی کوشش میں ہی پروفیشنل معیار کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔
کیا میں ایک ساتھ متعدد ایپس استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ تمام HeyGen Apps ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر کام کرتی ہیں۔ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا سکتے ہیں، اسے 4K تک اپ اسکیل کر سکتے ہیں، فیس سوآپ پرسنلائزیشن شامل کر سکتے ہیں، اسے 175+ زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے لیے نمایاں حصے نکال سکتے ہیں، یہ سب کچھ HeyGen سے باہر گئے بغیر۔
ایپس کون سے فارمیٹس اور ریزولوشنز کو سپورٹ کرتی ہیں؟
زیادہ تر ایپس ویڈیوز کو MP4 فارمیٹ میں HD یا 4K ریزولوشن پر ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ آپ YouTube، TikTok، Instagram، LinkedIn اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے موزوں اسپییکٹ ریشوز منتخب کر سکتے ہیں۔ کچھ ایپس، جیسے AI Video Upscaler، ان پٹ فارمیٹس جیسے MP4، MOV اور WEBM کو بھی سپورٹ کرتی ہیں۔
HeyGen Apps علیحدہ ویڈیو ٹولز کے مقابلے میں کیسے ہیں؟
الگ الگ ٹولز کے لیے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا، مختلف انٹرفیس سیکھنا، اور ایپلیکیشنز کے درمیان فائلیں ہاتھ سے منتقل کرنا پڑتا ہے۔ HeyGen Apps ایک ہی پلیٹ فارم میں ضم ہیں، اس لیے آپ کے بنائے گئے کلپس، اپ اسکیل کی گئی فوٹیج، ترجمہ شدہ ویڈیوز، اور ہائی لائٹ ریلز سب ایک ہی ورک اسپیس میں موجود رہتے ہیں۔
کیا میں HeyGen Apps کے ساتھ بنائی گئی ویڈیوز کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen ایپس کے ساتھ بنائی گئی کسی بھی ویڈیو کا 175+ زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، قدرتی آواز کی کاپی اور درست لب کی ہم آہنگی کے ساتھ۔ یہ AI سے بنی ویڈیوز، UGC اشتہارات، پوڈکاسٹ ویڈیوز اور پلیٹ فارم پر تخلیق کی گئی ہر قسم کی دوسری کنٹینٹ پر لاگو ہوتا ہے۔
میں کتنی تیزی سے ویڈیو بنا سکتا ہوں؟
زیادہ تر ایپس پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں تیار شدہ ویڈیوز بنا دیتی ہیں۔ ٹیکسٹ سے ویڈیو بنانا، ہائی لائٹ نکالنا، فیس سوَاپ، اور بیچ میں ویڈیوز تخلیق کرنا — یہ سب چند منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ روایتی ویڈیو پروڈکشن کی طرح گھنٹے یا دن لگیں۔
