ویڈیو کے لیے تیار بصری مواد کا AI امیج جنریٹر
HeyGen کے AI Image Generator کے ساتھ کسی بھی ویڈیو پروجیکٹ کے لیے ایسی بصریں بنائیں جو اسکرول روک دیں۔ منظر کی وضاحت کریں، ایک اسٹائل منتخب کریں، اور انجن ہائی ریزولوشن تصاویر تیار کرے گا جو فوراً سلائیڈز، اسٹوری بورڈز اور فائنل کٹس میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ نہ ڈیزائن کا تجربہ درکار، نہ اسٹاک سائٹس پر تلاش، نہ لائسنسنگ کے جھنجھٹ۔ مارکیٹنگ، ٹریننگ، پروڈکٹ اور سوشل کنٹینٹ — سب کے لیے موزوں۔
AI امیج جنریٹر کی خصوصیات
پرامپٹ سے ہائی ریزولوشن تصویر بنائیں
جو بھی بصری مواد آپ کو چاہیے، اسے بیان کریں اور فوراً تیار کرائیں۔ HeyGen کا AI Image Generator آپ کے ٹیکسٹ پرامپٹس کو ویڈیو کے لیے تیار اعلیٰ معیار کی تصاویر میں بدل دیتا ہے، جن میں ماحول، پروڈکٹ شاٹس، تجریدی بیک گراؤنڈز اور مصورانہ مناظر شامل ہیں۔ الگ تھلگ امیج ٹولز کے برعکس، ہر آؤٹ پٹ پہلے سے سائزڈ، فارمیٹڈ اور آپ کی ویڈیو ٹائم لائن میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بنائی گئی تصاویر کو نریشن کے لیےAI Voice Generatorاور سین ٹرانزیشنز کے ساتھ جوڑیں تاکہ بغیر اسٹاک فوٹوگرافی ڈھونڈے یا ڈیزائنر ہائر کیے مکمل ویڈیوز تیار کر سکیں۔
اسٹائل پری سیٹس اور برانڈ کٹس
بغیر کسی فوٹو لائبریری کے لوکیشن کے مطابق یا برانڈڈ بیک گراؤنڈز بنائیں۔ بس کسی کانفرنس روم، سٹی اسکیپ، اسٹوڈیو سیٹنگ یا ریٹیل ماحول کی وضاحت کریں اور ایک کسٹم بیک ڈراپ تخلیق کریں جو آپ کی ویڈیو کے ٹون سے میل کھاتا ہو۔ ان بیک گراؤنڈز کو اپنے پریزنٹر کے پیچھے Text to Video پروجیکٹ میں استعمال کریں، یا انہیں ملٹی سین وضاحتی ویڈیوز اور product demo video کنٹینٹ میں لیئر کریں۔ ہر تیار کردہ بیک گراؤنڈ فریمز کے درمیان لائٹنگ اور اسٹائل میں مستقل مزاجی برقرار رکھتا ہے، جس سے آپ کو بغیر کسی پوسٹ پروڈکشن کمپوزٹنگ کے ایک مربوط، پروفیشنل لک ملتی ہے۔
امیج سے ویڈیو موشن
صرف ایک تفصیل سے پروفیشنل پروڈکٹ ویژولز بنائیں۔ ہیرو شاٹس، لائف اسٹائل پلیسمنٹس، اور سیاق و سباق کے حامل مناظر تخلیق کریں جن میں آپ کی پروڈکٹ یا کانسیپٹ شامل ہو، بغیر کسی فزیکل فوٹو شوٹ کا انتظام کیے۔ یہ تصاویر HeyGen کی AI Product Placement صلاحیتوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، جس سے آپ مکمل product video مہمات بنا سکتے ہیں جو ایک ہی ورک فلو میں جنریٹ کی گئی امیجری، نریشن، اور آن اسکرین پریزنٹرز کو یکجا کرتی ہیں۔ ایک ویژول سے لے کر سیکڑوں ویژولز تک، مختلف مہمات اور چینلز میں بآسانی اسکیل کریں۔
بلٹ اِن ایڈیٹر اور تکرار کے ٹولز
HeyGen کے اندر بنائی گئی ہر تصویر فوراً آپ کے ویڈیو ایڈیٹر میں دستیاب ہوتی ہے۔ نہ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ دوبارہ اپ لوڈ کرنے کی، نہ ہی فائل کنورژن کے کسی اضافی مرحلے کی۔ بس بنائی گئی تصویر منتخب کریں، اسے کسی سین کے ساتھ منسلک کریں، اور اپنی ویڈیو کو آگے بناتے رہیں ساتھ ساتھ AI Lip Sync، وائس اوورز اور کیپشنز کے۔ یہ مضبوط انٹیگریشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کے بصری اثاثے اور ویڈیو پروڈکشن ایک ہی ٹائم لائن پر ہوں، جس سے تخلیقی عمل تیز رہتا ہے۔ جو ٹیمیں marketing videos یا training video کونٹینٹ بناتی ہیں، وہ ایڈیٹر سے باہر گئے بغیر ہی ویژولز بنا کر فوراً جگہ دے سکتی ہیں۔
API اور بیچ آؤٹ پٹ
ایک ہی پرامپٹ کو متعدد بار چلا کر امیج کی مختلف ویریئشنز بنائیں تاکہ A/B ٹیسٹنگ، علاقائی مہمات یا ملٹی پلیٹ فارم پبلشنگ کو سپورٹ کیا جا سکے۔ موسمی بیک گراؤنڈز، مقامی مارکیٹ کے مطابق پروڈکٹ شاٹس یا تھیم پر مبنی سین امیجز بڑی تعداد میں تیار کریں، پھر ہر ویریئشن کو ترجمہ شدہ نریشن کے ساتھ جوڑیں، Video Translator کا استعمال کرتے ہوئے مقامی مارکیٹ کے لیے ویڈیو اثاثے بنائیں۔ یہ ورک فلو ایک ہی کریئیٹو بریف کو درجنوں منفرد ویڈیو ویریئشنز میں بدل دیتا ہے، ہر ایک میں کسٹم ویژولز اور ملٹی لِنگول آڈیو ہوتی ہے، اور یہ سب اسی ایڈیٹر سے تیار ہوتا ہے جسے آپ اپنے AI Video Generator پروجیکٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
استعمال کے کیسز
تھمب نیلز اور ہیرو ویژولز
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
اسٹوری بورڈز اور مناظر کی منصوبہ بندی
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
ٹریننگ اور ای-لرننگ ویژولز
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
پروڈکٹ مارکیٹنگ کے بصری مواد
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
سوشل میڈیا فیڈز
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
بلاگ کورز اور اداریہ
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
یہ کیسے کام کرتا ہے
صرف چار مراحل میں اپنی مرضی کی تصاویر بنائیں اور انہیں اپنی ویڈیوز میں استعمال کریں، پرامپٹ سے لے کر شائع شدہ مواد تک۔
تصویر کی وضاحت کریں
ایک مختصر پرامپٹ لکھیں۔ ایسپیکٹ ریشو، اسٹائل پری سیٹ، اور وہ تمام برانڈ تفصیلات منتخب کریں جو آپ نتیجے پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔
بنائیں اور منتخب کریں
بنائی گئی تصویر کا جائزہ لیں۔ جس انداز، رنگ یا جملہ بندی میں تبدیلی کرنی ہو، اسے ایڈجسٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں تاکہ بالکل وہی شکل حاصل ہو جو آپ چاہتے ہیں۔
مزید بہتر بنائیں اور ترمیم کریں
ایڈیٹر کے اندر ہی منتخب حصوں کو اپ اسکیل کریں، اِن پینٹ کریں یا نیا اسٹائل دیں۔ رنگ، کراپ یا کمپوزیشن کو براہِ راست ایڈجسٹ کریں، بغیر پروجیکٹ چھوڑے۔
ایکسپورٹ کریں یا اینیمیٹ کریں
تصویر ڈاؤن لوڈ کریں یا اسے سیدھا ویڈیو میں بھیج دیں۔ برانڈ کی مستقل مزاجی برقرار رکھنے کے لیے اسی پرامپٹ اور پری سیٹ کو آئندہ جنریشنز میں دوبارہ استعمال کریں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
AI امیج جنریٹر کیا ہے اور یہ اسٹاک فوٹوز سے کیسے مختلف ہے؟
ویڈیو کے لیے AI Image Generator ایسا ٹول ہے جو آپ کے ٹیکسٹ کی وضاحتوں سے حسبِ ضرورت تصاویر بناتا ہے اور اسے براہِ راست ویڈیو پروڈکشن ورک فلو کے اندر استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ HeyGen میں آپ وہ پرامپٹ لکھتے ہیں جس میں اس تصویر کی تفصیل ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے، AI اسے بناتا ہے، اور نتیجہ فوراً آپ کے ویڈیو ایڈیٹر میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ کسی فائل کو ڈاؤن لوڈ یا دوبارہ اپ لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ٹول خاص طور پر اس لیے بنایا گیا ہے کہ پس منظر، سین کی visuals، اور پروڈکٹ شاٹس تیار کیے جائیں جو آپ کے ویڈیو کنٹینٹ کو بہتر بنائیں۔
کیا میں ایسی تصاویر بنا سکتا ہوں جو میری برانڈ کے رنگوں اور انداز سے مطابقت رکھتی ہوں؟
جی ہاں۔ AI Image Generator ہائی ریزولوشن ویژولز بناتا ہے جو HD ویڈیو آؤٹ پٹ کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اسٹائل، کمپوزیشن اور رنگ پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، جس سے آؤٹ پٹس آپ کے برانڈ کے معیار کے عین مطابق رہتے ہیں۔ PepsiCo اور Samsung جیسی کمپنیوں کی ٹیمیں برانڈڈ کنٹینٹ کے لیے HeyGen کا پروڈکشن پائپ لائن استعمال کرتی ہیں، اور تیار کی گئی تصاویر پلیٹ فارم کی باقی ویڈیو آؤٹ پٹ کی طرح ہی اعلیٰ معیار برقرار رکھتی ہیں۔
آؤٹ پٹ ریزولوشن کتنی زیادہ ہے؟
آپ اپنے پروڈکٹ، اس کے ماحول اور جس بصری انداز کی آپ کو ضرورت ہے اسے بیان کریں، اور AI ایک سیاق و سباق کے مطابق پروڈکٹ کی تصویر بنا دیتا ہے۔ یہ ویژولز بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں AI ویڈیو اشتہار مہمات، ای کامرس شوکیسز، اور AI سوشل میڈیا مواد کے لیے، جہاں آپ کو اسٹوڈیو شوٹ کا بندوبست کیے بغیر مختلف اینگلز یا ماحول کی ضرورت ہو۔
کیا میں تصویر کے مخصوص حصوں کو دوبارہ جنریٹ کیے بغیر ایڈٹ کر سکتا ہوں؟
بنائی گئی تصاویر اسی ایڈیٹر کے اندر رہتی ہیں جہاں آپ ویڈیوز بناتے ہیں۔ تصویر بنانے کے بعد، آپ اسے کسی سین میں بطور بیک گراؤنڈ یا بصری عنصر اسائن کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر نریشن، Subtitle Generator کا آؤٹ پٹ اور پریزنٹر کی فوٹیج شامل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری ویڈیو، ویژولز سے لے کر وائس اوور تک، ایک ہی پلیٹ فارم میں تیار ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ آپ الگ الگ امیج اور ویڈیو ٹولز کے درمیان سوئچ کریں۔
کیا میں بنائی گئی تصاویر کو ویڈیو میں بدل سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ ایک ہی پرامپٹ کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ الگ الگ جنریشنز میں چلائیں تاکہ بصری آپشنز کا ایک سیٹ تیار ہو سکے، پھر ہر ایک کو مختلف اسکرپٹس یا ترجمہ شدہ نریشن کے ساتھ جوڑیں تاکہ مہم کے الگ الگ ورژنز بن سکیں۔ اس سے تیزی سے Image to Video ٹیسٹنگ ممکن ہوتی ہے، مختلف آڈیئنسز، ریجنز اور پلیٹ فارمز پر، بغیر اس کے کہ پروڈکشن ٹائم کئی گنا بڑھانا پڑے۔
ایک سنگل امیج جنریشن کتنی تیزی سے ہوتی ہے؟
اسٹینڈ الون جنریٹرز ایسی تصاویر بناتے ہیں جنہیں آپ کو بعد میں ڈاؤن لوڈ، ری سائز اور الگ ویڈیو ایڈیٹر میں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ HeyGen کا AI Image Generator ویڈیو ورک فلو کے اندر ہی ویژولز بناتا ہے، اس لیے بنائی گئی تصاویر براہِ راست آپ کی ٹائم لائن میں اواتارز، وائس اوورز اور ٹرانزیشنز کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ تیز تر پروڈکشن سائیکل اور مختلف ٹولز کے درمیان کم ہینڈ آفز کی صورت میں نکلتا ہے، جو اس وقت بہت اہم ہوتا ہے جب آپ بڑے پیمانے پر ویڈیو کنٹینٹ بنا رہے ہوں۔
کیا میں بنائی گئی تصاویر کو پیڈ اشتہارات اور کمرشل کام میں استعمال کر سکتا ہوں؟
HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو بنیادی پلیٹ فارم فیچرز تک رسائی فراہم کرتا ہے، جن میں امیج جنریشن بھی شامل ہے۔ آپ اس ٹول کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، امیجز بنا سکتے ہیں، اور ورک فلو کو جانچنے کے لیے ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں۔ ماہانہ $24 سے شروع ہونے والے پیڈ پلانز میں زیادہ ریزولوشن آؤٹ پٹس، اضافی جنریشن کریڈٹس، اور ویڈیو کریئیشن ٹولز کے مکمل سیٹ تک رسائی ان لاک ہو جاتی ہے۔
AI Image Generator کی قیمت کیسے کام کرتی ہے؟
یہ جنریٹر بیک گراؤنڈز، ماحولیاتی مناظر، پروڈکٹ کے سیاق و سباق، تجریدی ٹیکسچرز اور مصورانہ تصورات میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔ یہ وہ بصری بنیادی عناصر ہیں جو ویڈیو پروڈکشن میں سب سے زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ ٹاکنگ ہیڈ مواد کے لیے، جنریٹ کیے گئے بیک گراؤنڈز کو HeyGen کے AI Face Swap یا پریزنٹر کی فوٹیج کے ساتھ استعمال کریں۔ ایکسپلینر ویڈیوز کے لیے، مرحلہ وار سین کی ویژولز بنائیں اور انہیں نیریشن کے ساتھ ترتیب دیں، AI Video Explainer ورک فلو استعمال کرتے ہوئے۔
کیا میں کسی مہم کے لیے تصاویر کو بیچ میں بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ چونکہ بنائی گئی تصویر ایک بصری اثاثہ ہے جو زبان سے آزاد ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کی ویڈیو کے ہر مقامی/لوکلائزڈ ورژن میں کام کرتی ہے۔ ایک ہی بار سین کی ویژولز کا سیٹ بنائیں، پھر AI Dubbing استعمال کر کے 175+ زبانوں میں وہی امیجری برقرار رکھتے ہوئے نیریشن تیار کریں۔ اس سے عالمی مہمات زیادہ مؤثر ہو جاتی ہیں کیونکہ ویژولز صرف ایک بار بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
کیا محفوظ اور تعمیل کے مطابق آؤٹ پٹ کے لیے حفاظتی گائیڈ لائنز موجود ہیں؟
زیادہ تر صارفین ایک منٹ سے بھی کم وقت میں تصویر بناتے ہیں اور دس منٹ سے کم وقت میں مکمل ویڈیو تیار کر لیتے ہیں جس میں نریشن، کیپشنز اور ٹرانزیشنز شامل ہوتے ہیں۔ یہ تیزی اس لیے ممکن ہے کہ ہر چیز ایک ہی ایڈیٹر کے اندر رہتی ہے۔ فائل مینجمنٹ کا کوئی اضافی جھنجھٹ نہیں، فارمیٹ کنورژن کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مختلف ایپلیکیشنز کے درمیان سوئچ کرنا پڑتا ہے۔Clip Generator کا مواد یا روزانہ کی سوشل ویڈیوز بنانے والی ٹیمیں بغیر کسی رکاوٹ کے مستقل رفتار کے ساتھ آؤٹ پٹ برقرار رکھ سکتی ہیں۔
HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں
اپنے ویڈیو پروجیکٹس کے لیے ٹیکسٹ پرامپٹس سے حسبِ ضرورت تصاویر بنائیں۔ بیک گراؤنڈز، پروڈکٹ شاٹس اور سین کے ویژولز، سب کچھ HeyGen کے اندر۔