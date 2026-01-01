وائس ڈاکٹر

آپ دو جگہوں سے Voice Doctor تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں: جب آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں تو AI Studio کے اندر، یا جب آپ کسی اواتار کی آواز کی سیٹنگز مینیج کر رہے ہوں تو Avatars پیج سے۔ دونوں جگہوں پر Voice Doctor آپ کو موجودہ آواز کو شروع سے دوبارہ بنائے بغیر بہتر اور مزید نفیس بنانے کی سہولت دیتا ہے۔
اس walkthrough کے لیے، ہم AI Studio سے شروع کریں گے۔
AI اسٹوڈیو میں Voice Doctor کھولیں
AI Studio میں کوئی موجودہ پروجیکٹ کھولیں یا نیا پروجیکٹ بنائیں۔ اپنا اواتار منتخب کریں، پھر Voice ٹیب کھولیں۔ دستیاب آوازوں کی فہرست میں سے وہ آواز منتخب کریں جسے آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ جو آوازیں Voice Doctor کو سپورٹ کرتی ہیں، ان پر آواز بہتر بنائیں آئیکن لگا ہوتا ہے۔
Voice Doctor اپ لوڈ کی گئی اور AI سے بنی دونوں آوازوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔
اپنی آواز کو بہتر بنائیں اور نکھاریں
منتخب کرنے کے بعد Enhance Voice، Voice Doctor انٹرفیس کھل جاتا ہے۔ بائیں پینل میں، آپ تکنیکی سیٹنگز جیسے لہجہ وغیرہ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا مختلف آواز کے فیچرز جانچنے کے لیے مختلف voice engines کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔
دائیں پینل میں وضاحت کریں کہ آپ آواز میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ زیادہ واضح تلفظ، نرم لہجہ یا زیادہ قدرتی رفتار کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ وضاحت اس بات میں مدد دیتی ہے کہ آواز کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔
آپ کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر، HeyGen متعدد بہتر شدہ آواز کے آپشنز بناتا ہے۔ آپ ہر ورژن کا پری ویو دیکھ سکتے ہیں اور نتائج کا موازنہ کر سکتے ہیں۔
اپنی تبدیلیوں کا جائزہ لیں اور انہیں محفوظ کریں
اگر آپ کو کوئی ایسا آپشن ملے جو درست کام کرے، تو آپ اسے نئی آواز کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں یا موجودہ آواز کو بدلنے کے لیے لاگو کر سکتے ہیں۔ اگر نتائج بالکل درست نہ ہوں، تو "Try fixing another way" منتخب کریں تاکہ مزید مختلف ورژنز بنائیں اور بہتری کا عمل جاری رکھیں۔
Voice Doctor تیز، ہدف پر مبنی بہتریوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ صرف چند تبدیلیوں کے ساتھ، آپ کسی آواز کو زیادہ قدرتی، پروفیشنل اور اپنی مطلوبہ اسٹائل کے مطابق بنا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی ویڈیو بنانے کے اگلے مرحلے پر جائیں۔