آپ تین جگہوں پر آوازیں تلاش اور مینیج کر سکتے ہیں: کسی پروجیکٹ کے اندر کام کرتے وقت AI Studio میں، بنیادی آواز سیٹ یا اسائن کرتے ہوئے Avatars پیج پر، اور Proofread میں۔ آپ ان میں سے کسی بھی جگہ سے نئی آواز بنا سکتے ہیں۔
اس رہنمائی کے لیے، ہم AI Studio سے شروع کریں گے۔
AI اسٹوڈیو میں نئی آواز بنانا شروع کریں
AI Studio میں کوئی موجودہ پروجیکٹ کھولیں یا نیا پروجیکٹ بنائیں۔ اسکرپٹ پینل میں موجودہ آواز پر کلک کریں تاکہ وائس مینو کھل جائے۔ وہاں سے "Add New Voice" منتخب کریں۔
آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے: کسی تھرڈ پارٹی وائس پرووائیڈر کو انٹیگریٹ کریں یا براہِ راست HeyGen میں نئی آواز بنائیں۔ اس ٹیوٹوریل کے لیے، "Create New Voice" کا انتخاب کریں۔
آواز کی ریکارڈنگ اپ لوڈ کریں
آپ کو ایک وائس ریکارڈنگ اپ لوڈ کرنے کا پرامپٹ دیا جائے گا۔ یہ ریکارڈنگ آپ کی آواز کی کاپی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے معیار بہت اہم ہے۔
اعلیٰ معیار کا بیرونی مائیکروفون، بلوٹوتھ مائیک یا جدید اسمارٹ فون استعمال کریں۔ اپنے لیپ ٹاپ کے بلٹ اِن مائیکروفون کے استعمال سے گریز کریں۔ اگر آپ بیرونی مائیک استعمال کر رہے ہیں تو اسے اپنے منہ سے تقریباً 6 سے 8 انچ کے فاصلے پر رکھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اسے کپڑوں یا کسی کپڑے سے ٹکرانے سے بچائیں۔
پرسکون، شور سے پاک ماحول میں ریکارڈ کریں۔ پس منظر کا شور آواز کی وضاحت اور مستقل مزاجی کو کم کر سکتا ہے۔ قدرتی اور صاف انداز میں بولیں، اور جذبات میں ہلکی سی تبدیلی رکھیں۔ اپنی روزمرہ کی روٹین، مشاغل یا ذاتی کہانیوں جیسے مانوس موضوعات پر بات کرنا آپ کے قدرتی لہجے اور توانائی کو بہتر انداز میں ریکارڈ کرنے میں مدد دیتا ہے۔
اگر آپ اسکرپٹ سے پڑھ رہے ہیں تو اپنی آواز کو بے جان اور یکساں نہ بنائیں۔ وقفے دیں، بولنے کی رفتار میں مناسب تبدیلی لائیں، اور آواز کا لیول مسلسل، گفتگو جیسا رکھیں۔
اپنی آواز بنائیں اور بہتر کریں
جب آپ کی ریکارڈنگ اپ لوڈ ہو جائے گی، HeyGen آپ کی آواز کی کاپی بنا دے گا۔ اگر نتیجہ بالکل درست نہ ہو، تو آپ اسے Voice Doctor کی مدد سے بہتر بنا سکتے ہیں۔
آواز کی سیٹنگز جیسے لہجہ یا وائس انجن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے "Enhance Voice" پر کلک کریں، یا بیان کریں کہ کیا چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، مثلاً اگر آواز بہت فلیٹ لگ رہی ہو یا آپ کے قدرتی لہجے سے پوری طرح نہیں مل رہی ہو۔ Voice Doctor بہتر آپشنز تیار کرے گا جن کا آپ پری ویو کر سکتے ہیں۔
جب آپ کو کوئی ورژن پسند آئے، تو آپ اسے نئی آواز کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں یا موجودہ آواز کو اس سے بدل سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپشن مناسب محسوس نہ ہو، تو آپ مزید بہتری جاری رکھ سکتے ہیں یا کوئی مختلف طریقہ آزما سکتے ہیں۔
Voice Design کے ساتھ اپنی آواز بنائیں
اگر آپ اپنی آواز خود ریکارڈ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس کے بجائے Voice Design استعمال کر سکتے ہیں۔ Voice Design پر کلک کریں، اپنی مطلوبہ آواز کی وضاحت کرتے ہوئے ایک پرامپٹ درج کریں، اور HeyGen آپ کے لیے کئی آپشنز تخلیق کرے گا۔
آپ کسی ایک کو منتخب کر سکتے ہیں، مزید آپشنز دوبارہ بنا سکتے ہیں، یا پرامپٹ کو اس وقت تک بہتر بنا سکتے ہیں جب تک آواز آپ کی ضرورت کے مطابق نہ ہو جائے۔