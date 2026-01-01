یہ جانیں کہ Adobe Express کو HeyGen کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کریں تاکہ آپ تخلیقی ڈیزائن سے متحرک، مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو تک باآسانی منتقل ہو سکیں۔ چاہے آپ مہم کو بہتر بنانے والے مارکیٹر ہوں، کنٹینٹ تیار کرنے والے ڈیزائنر ہوں، یا اسکیل بڑھانے کے خواہش مند کریئیٹر، یہ انٹیگریشن آپ کو سب کچھ ایک ہی ہموار ورک فلو میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔
انٹیگریشن سیٹ اپ کریں
اپنے HeyGen ڈیش بورڈ سے Apps پر جائیں اور Integrations کھولیں، پھر Adobe Express پلگ اِن منتخب کریں۔ آپ کو اپنے Adobe اکاؤنٹ میں سائن ان کرنے یا، اگر آپ کے پاس پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہے، تو نیا اکاؤنٹ بنانے کا پیغام دکھایا جائے گا۔
جب آپ Adobe Express میں سائن ان کر لیں، اور اگر آپ خودکار طور پر HeyGen پلگ اِن پر ری ڈائریکٹ نہ ہوں، تو بائیں جانب نیویگیشن میں "Add-ons" پر کلک کریں۔ HeyGen تلاش کریں اور پلگ اِن انسٹال کرنے کے لیے "Add" پر کلک کریں۔ انسٹالیشن کے بعد، HeyGen براہِ راست Adobe Express کے اندر دستیاب ہوگا۔
ایک اواتار شامل کریں اور اپنی ویڈیو بنائیں
سب سے پہلے وہ اواتار منتخب کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اپنا اسکرپٹ شامل کریں۔ "Add your script" کے نیچے "Text" پر کلک کریں، پھر وہ اسکرپٹ پیسٹ کریں جو آپ پہلے ہی لکھ چکے ہیں یا براہِ راست ایڈیٹر میں ٹائپ کریں۔
اپنا اسکرپٹ شامل کرنے کے بعد، ایک آواز منتخب کریں۔ سب سے پہلے وہ زبان اور جنس چنیں جو آپ کے اواتار سے مطابقت رکھتی ہو۔ اس کے بعد آپ کو مختلف لہجوں، توانائی کی سطحوں اور انداز کے ساتھ کئی آوازوں کے آپشن نظر آئیں گے۔ وہ آواز منتخب کریں جو آپ کے پیغام کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔
اگر آپ اپنی آڈیو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں تو "Audio" پر کلک کریں اور اپنے ڈیوائس سے فائل اپ لوڈ کریں۔ سپورٹڈ فارمیٹس میں MP3، M4A، اور WAV شامل ہیں۔
ویڈیو بنائیں اور اسے اپنے ڈیزائن میں شامل کریں
جب سب کچھ تیار ہو جائے، تو "Generate your video" پر کلک کریں اور باقی کام HeyGen پر چھوڑ دیں۔ جب ویڈیو مکمل ہو جائے، تو "Add to design" پر کلک کریں۔
اب آپ ویڈیو کو کھینچ کر اپنے Adobe Express کینوس پر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔
اپنے پروجیکٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں اور حتمی شکل دیں
ویڈیو شامل کرنے کے بعد، آپ Adobe Express کے ٹولز استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیزائن کو مکمل طور پر اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اسٹاک میوزک، متن، گرافکس اور دیگر ڈیزائن عناصر شامل کریں تاکہ اپنے لے آؤٹ کو مزید بہتر بنائیں۔
اگر آپ متعدد اواتار ویڈیوز شامل کرنا چاہتے ہیں، تو بس وہی مراحل دہرائیں تاکہ اضافی HeyGen کلپس بنائیں اور شامل کریں۔
جب آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے، تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا براہِ راست شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لنک شیئر کرنے کا انتخاب کریں، تو آپ اس تک رسائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا اسے کسی بھی شخص کے لیے دستیاب بنا سکتے ہیں جس کے پاس وہ لنک ہو۔