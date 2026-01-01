آج کے خریدار صرف عام، ایک جیسے پیغامات سے زیادہ کی توقع رکھتے ہیں۔ سادہ پرسنلائزیشن، جیسے ای میل میں پہلے نام کا اضافہ کرنا، اب نمایاں نہیں رہ گیا۔ ویڈیو اس سب کو بدل دیتی ہے۔ جب اسے اچھے طریقے سے بنایا جائے تو یہ توجہ حاصل کرتی ہے، اعتماد بناتی ہے اور عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روایتی ویڈیو پروڈکشن پرسنلائزڈ مہمات کے لیے قابلِ توسیع نہیں ہوتی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں HeyGen اور HubSpot کا انٹیگریشن کام آتا ہے۔
HeyGen کو HubSpot کے ساتھ جوڑ کر، آپ بغیر شوٹنگ، ایڈیٹنگ یا پروڈکشن ٹیم کے چند منٹوں میں خودکار طور پر ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیوز پورے فنل میں استعمال کی جا سکتی ہیں، سیلز آؤٹ ریچ اور لیڈ نرچرنگ سے لے کر آن بورڈنگ، فالو اپس اور پروڈکٹ اپنیشن تک۔
HubSpot میں HeyGen ایپ انسٹال کریں
شروع کریں اور HubSpot Marketplace سے HeyGen ایپ انسٹال کریں۔ انسٹالیشن کے دوران، HubSpot آپ سے CRM ڈیٹا دیکھنے اور مینیج کرنے کی اجازت مانگے گا۔ اس سے HeyGen کو HubSpot میں محفوظ کانٹیکٹ معلومات استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز بنانے کی سہولت ملتی ہے۔
سیٹ اپ کے حصے کے طور پر دو کسٹم کانٹیکٹ پراپرٹیز شامل کی جاتی ہیں۔ ایک میں HeyGen ویڈیو شیئر پیج کا URL محفوظ ہوتا ہے اور دوسری میں پری ویو GIF کا URL۔ یہ پراپرٹیز ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کو براہِ راست ای میلز میں ایمبیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
ایک فعال کانٹیکٹ لسٹ بھی بنائی جاتی ہے۔ ڈیفالٹ کے طور پر، اس لسٹ میں تمام مارکیٹنگ کانٹیکٹس شامل ہوتے ہیں۔ اس لسٹ میں شامل کیا جانے والا ہر کانٹیکٹ ذاتی نوعیت کی ویڈیو بنانے کے لیے اہل ہو جاتا ہے۔
آپ کو آپ کے لیے بنایا گیا ایک مارکیٹنگ ای میل ٹیمپلیٹ بھی نظر آئے گا۔ اس ای میل میں ضروری HTML ماڈیول شامل ہے جو HeyGen ویڈیو اور GIF پراپرٹیز کو ریفرنس کرتا ہے۔ یہ ای میل ڈیفالٹ طور پر شائع نہیں ہوتی، اس لیے بھیجنے سے پہلے آپ کو اسے ریویو کرنا ہوگا اور تمام مطلوبہ فیلڈز مکمل کرنے ہوں گے۔
HubSpot کے ورک فلو کو سمجھیں
انسٹالیشن کے دوران “Generate HeyGen Video for a Contact” نامی ایک ورک فلو بنایا جاتا ہے۔ یہ ورک فلو ویڈیو بنانے اور پہنچانے کا عمل چلاتا ہے، اور ابتدا میں غیر فعال حالت میں ہوتا ہے۔
ورک فلو کا پہلا مرحلہ انرولمنٹ ہے۔ جو بھی کانٹیکٹ ایکٹیو لسٹ میں شامل کیا جائے گا، وہ خودکار طور پر انرول ہو جائے گا۔
دوسرا مرحلہ ویڈیو جنریشن ہے۔ یہاں HeyGen ہر کانٹیکٹ کے لیے ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو بناتا ہے اور ویڈیو لنک اور GIF پری ویو کے ساتھ کسٹم پراپرٹیز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ اس مرحلے کو چلنے سے پہلے کنفیگریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔
تیسرا مرحلہ غلطیوں کو ہینڈل کرتا ہے۔ اگر ویڈیو جنریشن ناکام ہو جائے تو ورک فلو باوقار طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو ورک فلو جاری رہتا ہے اور وہ مارکیٹنگ ای میل بھیجتا ہے جس میں پرسنلائزڈ ویڈیو شامل ہوتی ہے۔
ویڈیو جنریشن کو کنفیگر کریں
سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے، ورک فلو کے اندر ویڈیو جنریشن ایکشن کھولیں۔ ایکشن پینل میں اپنا HeyGen API ٹوکن پیسٹ کریں۔ آپ یہ ٹوکن اپنے HeyGen اکاؤنٹ سیٹنگز میں API ٹیب کے تحت حاصل کر سکتے ہیں۔
جب ٹوکن شامل ہو جائے، تو HubSpot آپ کے دستیاب HeyGen ٹیمپلیٹس لوڈ کرے گا۔ وہ ٹیمپلیٹ منتخب کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ٹیمپلیٹ میں ویری ایبلز شامل ہیں، تو ہر ایک کو متعلقہ HubSpot کانٹیکٹ پراپرٹی کے ساتھ میپ کریں۔
عام ویری ایبلز میں پہلا نام، کمپنی یا لوکیشن شامل ہوتی ہے۔ ان فیلڈز کو میپ کرنے سے ویڈیو ہر کانٹیکٹ ریکارڈ کے ڈیٹا سے خودکار طور پر بھر جاتی ہے۔ اگر آپ کا ٹیمپلیٹ دستیاب ویری ایبلز سے کم استعمال کرتا ہے، تو آپ غیر استعمال شدہ فیلڈز خالی چھوڑ سکتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس ابھی تک کوئی ٹیمپلیٹ نہیں ہے تو HubSpot پر واپس جانے سے پہلے HeyGen میں ایک بنا لیں۔
شائع کریں اور لانچ کریں
جب سب کچھ کنفیگر ہو جائے، تو ورک فلو کو پبلش کریں اور مارکیٹنگ ای میل کو بھی پبلش کریں۔ اس کے بعد سے، ایکٹیو لسٹ میں شامل ہونے والا ہر نیا کانٹیکٹ خودکار طور پر ایک پرسنلائزڈ ویڈیو ٹرگر کرے گا اور اسے ای میل کے ذریعے موصول ہو جائے گی۔