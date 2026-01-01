Canva کے ساتھ انٹیگریٹ کریں

HeyGen، Canva کے ساتھ مل کر ویڈیو بنانے کے عمل کو تیز اور زیادہ آسان بناتا ہے۔ اس انٹیگریشن کے ساتھ، آپ HeyGen کے اواتار اور ویڈیوز کو براہِ راست اپنے Canva ڈیزائنز میں لا سکتے ہیں، اور حقیقی جیسی AI ویڈیو کو Canva کے سادہ اور مشترکہ ڈیزائن ٹولز کے ساتھ یکجا کر سکتے ہیں۔
HeyGen کو Canva سے جوڑیں
سب سے پہلے اپنا HeyGen ڈیش بورڈ کھولیں اور "Integrations" پر کلک کریں۔ Canva انٹیگریشن تلاش کریں اور کنیکٹ کرنے کے لیے اس پر کلک کریں۔ اس سے آپ کا HeyGen اکاؤنٹ Canva کے ساتھ لنک ہو جائے گا، جس سے آپ اپنے Canva ڈیزائن ورک فلو کے اندر ہی براہِ راست HeyGen کی فیچرز استعمال کر سکیں گے۔
اپنے Canva ڈیزائن میں HeyGen کا مواد شامل کریں
کنکشن ہونے کے بعد، Canva میں اپنا ڈیزائن کھولیں۔ وہاں سے آپ ایک اواتار شامل کرکے، اپنا اسکرپٹ ڈال کر، اور اپنے پیغام کے مطابق آواز منتخب کرکے HeyGen کو اپنے پروجیکٹ میں لا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی اواتار ویڈیو تیار ہوتی جائے، آپ Canva کے ڈیزائن ٹولز کی مدد سے اپنے لے آؤٹ، ویزولز اور مجموعی انداز کو مزید بہتر بناتے رہیں۔
اپنی ویڈیو ایکسپورٹ کریں اور شیئر کریں
جب آپ حتمی نتیجے سے مطمئن ہوں، تو Canva کے اوپر دائیں کونے میں موجود Share پر کلک کریں اور Download منتخب کریں۔ آپ کی اواتار سے چلنے والی ویڈیو اب کہیں بھی شیئر کرنے کے لیے تیار ہے جہاں آپ چاہیں۔