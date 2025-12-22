ขยายศักยภาพตัวคุณโดยไม่ชะลอความเร็ว
HeyGen ช่วยให้ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัปทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง สร้างคอนเทนต์วิดีโอจำนวนมาก คุณภาพสูง และขยายการใช้งานได้ โดยไม่เปลืองงบประมาณหรือเวลาอันจำกัดของคุณ ทุ่มทรัพยากรไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเติบโตของธุรกิจแทน
ข้อได้เปรียบของทีมเล็กที่คล่องตัว
การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน HeyGen ช่วยขจัดอุปสรรคเหล่านี้ออกไป
ปรากฏตัวได้ทุกที่
ขยายการเข้าถึงใบหน้าและเสียงของคุณด้วยดิจิทัลทวินและการโคลนเสียง ปรากฏตัวต่อหน้าลูกค้า นักลงทุน และทีมงานของคุณบนทุกช่องทางได้ตั้งแต่วันแรก
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เร็วแบบสตาร์ทอัพ
สร้างวิดีโอประกาศจากผู้ก่อตั้ง วิดีโออธิบาย คลิปโซเชียล และคอนเทนต์เทรนนิงได้ภายในไม่กี่นาทีจากสคริปต์หรือพรอมต์ ไม่ต้องใช้สตูดิโอหรือทีมถ่ายทำ
สอดคล้องกับแบรนด์เสมอ
ล็อกฟอนต์ สี โลโก้ และกราฟิกแถบล่างด้วย Brand Kit เพื่อให้ทุกวิดีโอดูสอดคล้องกันตั้งแต่วันแรก
กลยุทธ์วิดีโอที่ขับเคลื่อนโดยผู้ก่อตั้งของคุณ ขับเคลื่อนด้วย HeyGen
ทุกการอัปเดตควรมีวิดีโอ ตอนนี้ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน
ประกาศจากผู้ก่อตั้ง
เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ แชร์ความสำเร็จ หรือสร้างพลังให้ทีมด้วยวิดีโอข้อความจาก CEO อัดเพียงครั้งเดียวด้วยดิจิทัลทวินของคุณ แล้วส่งวิดีโอสื่อสารได้ภายในไม่กี่นาที
วิดีโออธิบายสินค้า
เปลี่ยนฟีเจอร์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเดโมที่ดูเข้าใจง่าย แค่สลับสกรีนช็อตหรือแก้สคริปต์แล้วสร้างใหม่ได้ทุกเมื่อ เพื่อให้วิดีโอตัวอย่างเดโมผลิตภัณฑ์ของคุณตรงกับเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
วิดีโอโซเชียล
เผยแพร่คลิปสั้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและสร้างความน่าเชื่อถือ จัดทำโพสต์ทั้งเดือนแบบแบตช์พร้อมซับไตเติลอัตโนมัติและปรับขนาดด้วยคลิกเดียวสำหรับ Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts และ TikTok
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ลดเวลาผลิต เพิ่มการสื่อสาร เร่งการเติบโต นี่คือผลลัพธ์จริงจากลูกค้าของเรา
ฟีเจอร์เด่นที่ผู้ก่อตั้งชื่นชอบ
ดิจิทัลทวิน
สร้างเวอร์ชันเสมือนจริงของตัวคุณเองให้ปรากฏในวิดีโอด้วยท่าทางและสีหน้าที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับวิดีโอประกาศ อินโทร และวิดีโออธิบายสำหรับสตาร์ทอัพ
การโคลนเสียง
จับคู่เสียงจริงของคุณด้วยความคมชัดระดับสูง แก้ไขประโยคหรืออัปเดตย่อหน้าได้โดยไม่ต้องอัดใหม่ เพื่อรักษาน้ำเสียงและพลังงานให้สม่ำเสมอในทุกวิดีโอ
อัปเดตได้ง่าย
แก้ไขสคริปต์ สลับหน้าจอ แล้วกดสร้างวิดีโอได้เลย ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ไม่ต้องรอ เอกสาร ทัวร์ และคอร์สเทรนนิ่งอัปเดตอยู่เสมอ ให้คุณมีวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดตลอดเวลา
เทมเพลตและอัตราส่วน
เริ่มต้นด้วยเลย์เอาต์สำเร็จรูปสำหรับวิดีโอประกาศเปิดตัว อัปเดตนักลงทุน วิดีโออธิบายฟีเจอร์ และคลิปโซเชียล ส่งออกเป็นแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอนด้วยการคลิกครั้งเดียว
สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและซับไตเติล
เพิ่มความเข้าใจและการเข้าถึงเนื้อหาบนทุกช่องทาง การประชุม และทุกภูมิภาค
ชุดแบรนด์
อัปโหลดโลโก้ สี ฟอนต์ โลเวอร์เธิร์ด และอินโทร/เอาต์โทรสเลตของคุณ ล็อกความสม่ำเสมอให้เหมือนกันทั้งไลบรารีวิดีโอทั้งหมดของคุณ
จากไอเดียสู่วิดีโอได้ทันที
เปลี่ยนเสียงของผู้ก่อตั้งให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพตรงตามแบรนด์ที่ดูเพลินได้โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอหรือถ่ายทำซ้ำ
บันทึกครั้งเดียว
สร้างดิจิทัลทวินและโคลนเสียงของคุณได้ง่ายๆ ด้วยเวิร์กโฟลว์แบบมีตัวช่วย บันทึกตัวตนของคุณเพียงครั้งเดียว แล้วพร้อมปรากฏตัวได้ทุกที่ในทุกช่วงเวลาสำคัญ
เขียนสคริปต์หรือพรอมต์
เขียนพรอมต์ วางร่างสคริปต์ของคุณ หรือใช้ผู้ช่วยเขียนสคริปต์เพื่อปรับข้อความให้กระชับ ให้เนื้อหาคมชัด เป็นธรรมชาติ และพร้อมมัดใจผู้ชม
สร้างและจัดการแบรนด์
ใช้ Brand Kit ของคุณ เพิ่มหน้าจอหรือแอสเซ็ต เลือกอัตราส่วนภาพ แล้วคลิกสร้าง ได้วิดีโอคุณภาพสตูดิโอภายในไม่กี่นาที
เผยแพร่และอัปเดต
ดาวน์โหลด ฝังลงเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ไปยังช่องทางของคุณด้วยคุณภาพระดับ 4K แก้ไขข้อความภายหลัง สร้างวิดีโอใหม่ และอัปเดตวิดีโอทุกชิ้นให้ทันสมัยไปพร้อมกับการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์
คำถามที่พบบ่อย
HeyGen for Founders คืออะไร?
HeyGen for Founders ช่วยผู้นำสตาร์ทอัพสร้างวิดีโอผู้ก่อตั้ง ผลิตภัณฑ์ และทีมงานคุณภาพระดับสตูดิโอได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยการสร้างวิดีโอจาก AI
ผู้ก่อตั้งสามารถใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์และวิดีโออธิบายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้อย่างไร
ผู้ก่อตั้งสามารถเปลี่ยนวิดีโอแนะนำฟีเจอร์ วิดีโออัปเดตนักลงทุน หรือคู่มือการใช้งาน ให้กลายเป็นวิดีโอเดโมและวิดีโออธิบายที่น่าสนใจได้ด้วยสคริปต์หรือพรอมต์แบบง่ายๆ
วิดีโอสำหรับสตาร์ทอัพแบบไหนที่เหมาะกับ HeyGen มากที่สุด?
HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอผู้ก่อตั้ง วิดีโออธิบายสินค้า วิดีโออัปเดตนักลงทุน และวิดีโอเปิดตัวสินค้า ที่ช่วยให้สตาร์ทอัพโดดเด่นและสื่อสารได้อย่างสม่ำเสมอ
HeyGen เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นที่มีงบประมาณจำกัดหรือไม่?
ได้ HeyGen เข้ามาแทนทีมโปรดักชันต้นทุนสูงด้วยเครื่องมือวิดีโอ AI ที่ขยายการใช้งานได้ ช่วยให้สตาร์ทอัพสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ
HeyGen ปกป้องภาพลักษณ์และข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างไร
HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 Type II, GDPR และ CCPA เพื่อให้มั่นใจว่า digital twin และวิดีโอทุกชิ้นเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และสอดคล้องตามข้อกำหนด
สตาร์ทอัพสามารถใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออัปเดตสำหรับนักลงทุนได้อย่างไร
สตาร์ทอัพสามารถเปลี่ยนรายงานนักลงทุนแบบเดิมให้กลายเป็นวิดีโออัปเดตที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่นาที ด้วย HeyGen ผู้ก่อตั้งอัดวิดีโอเพียงครั้งเดียวแล้วสร้างวิดีโอสำหรับนักลงทุนที่ดูเป็นมืออาชีพโดยอัตโนมัติ ถ่ายทอดไมล์สโตน ตัวชี้วัด และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
อะไรทำให้ HeyGen แตกต่างจากเครื่องมือสร้างวิดีโอสำหรับสตาร์ทอัปตัวอื่น
HeyGen ใช้ AI เพื่อสร้างดิจิทัลทวินและเทมเพลตแบรนด์ที่สมจริง ช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถผลิตวิดีโออธิบายสตาร์ทอัพ เดโมสินค้า และวิดีโอข้อความจาก CEO ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ได้ โดยไม่ต้องพึ่งทีมโปรดักชัน
HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าและวิดีโอเดโมได้ไหม
ได้แน่นอน ผู้ก่อตั้งสามารถใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้า หรือวิดีโอตัวอย่างเดโมสินค้าได้ทันที เพียงอัปโหลดแอสเซ็ต เพิ่มสคริปต์ แล้วสร้างวิดีโอ AI ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณอย่างสมบูรณ์ในทุกช่องทาง