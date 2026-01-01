คุณน่าจะเคยเห็นเขาใน Instagram พระหัวโล้นเสียงนุ่มคอยให้คำแนะนำเรื่องชีวิตบนฟีดของคุณ มียอดรับชมเป็นล้าน มีคอมเมนต์นับพันจากผู้คนที่รู้สึกประทับใจอย่างแท้จริง
ยังมุนไม่ใช่คนจริง เขาเป็นตัวละคร AI ที่สร้างขึ้นทั้งหมดด้วย HeyGen โดยครีเอเตอร์ Shalev Hani และบัญชีแบบเขากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบน Instagram, TikTok และ YouTube ในตอนนี้
Shalev ปั้น Yang Mun จนมีผู้ติดตามบน Instagram กว่า 2.5 ล้านคนด้วยสูตรง่ายๆ: ไอเดียชัดเจนหนึ่งไอเดีย เวลาทำโปรดักชันประมาณ 20 นาที และ HeyGen ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องมีสตูดิโอ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชันหรือพรสวรรค์แบบดั้งเดิม
ใครคือผู้ชม
Yang Mun สื่อสารกับผู้ใหญ่อายุ 25-50 ปีที่เลื่อนดู Instagram เพื่อมองหาสิ่งที่ฟีดส่วนใหญ่ให้ไม่ได้ Shalev Hani ผู้สร้างสรรค์ Yang Mun อธิบายกลุ่มผู้ชมของเขาว่าเป็น“ผู้ใหญ่ที่แสวงหาความสงบ ความชัดเจนทางอารมณ์ และรากฐานทางจิตวิญญาณ”พวกเขาไม่ต้องการความวุ่นวาย แต่ต้องการช่วงเวลาแห่งความนิ่ง และพวกเขาไม่ได้เป็นคนกลุ่มเดียว เรากำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านสุขภาวะที่การชะลอจังหวะชีวิตและให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตได้ขยับจากความสนใจเฉพาะกลุ่มไปเป็นความสำคัญหลักของคนส่วนใหญ่
วิดีโอคือหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมด “วิดีโอคือสื่อหลักในการถ่ายทอดตัวตน น้ำเสียง และความน่าเชื่อถือ” ชาเลฟอธิบายว่า “โพสต์ตัวหนังสืออาจถ่ายทอดข้อคิดได้ แต่วิดีโอทำให้คุณรู้สึกไปกับมัน” นั่นคือเหตุผลที่เขาสร้างทุกอย่างโดยยึดวิดีโอเป็นศูนย์กลางและไม่ใช้สื่ออื่นเลย
ปัญหา
ก่อนใช้ HeyGen วิดีโอทุกชิ้นต้องใช้แรงทำงานด้วยมืออย่างมากทั้งการเขียนสคริปต์ การบันทึก การตัดต่อ และการเผยแพร่ Shalev อธิบายขั้นตอนเดิมของเขาว่า“ช้ากว่าและใช้ทรัพยากรมากกว่า ทำให้รักษาความสม่ำเสมอได้ยาก”เขาพอจะทำวิดีโอได้สัปดาห์ละไม่กี่ชิ้น ซึ่งฟังดูโอเคจนกว่าจะเข้าใจว่า Instagram ทำงานอย่างไร อัลกอริทึมให้รางวัลกับความสม่ำเสมอในทุกวัน โพสต์แค่สัปดาห์ละไม่กี่ครั้งจึงทำให้เข้าถึงผู้ชมน้อยกว่า โตช้ากว่า และมีเพดานการเติบโตที่ Shalev รู้สึกได้แต่ฝ่าไม่ออก
ความท้าทายที่ลึกกว่านั้นคือความยั่งยืน “การโพสต์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่หมดไฟ” คือจุดเจ็บปวดหลัก เนื้อหาที่มีความเป็นสมาธิต้องอาศัยความแม่นยำทั้งในโทนและจังหวะการเล่าเรื่อง การรักษามาตรฐานนั้นไว้พร้อมกับโพสต์ให้ถี่พอที่จะเติบโตเป็นงานที่หนักเกินจะทำต่อเนื่องได้
“ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งต่อสาร ไม่ใช่ดึงความสนใจออกจากมัน”— Shalev Hani ผู้สร้าง Yang Mun
ทำไมต้อง HeyGen
Shalev เริ่มมองหาโซลูชันวิดีโอ AI เมื่อเขารู้ตัวว่าจำเป็นต้อง“ขยายการผลิตคอนเทนต์โดยยังคงความเป็นธรรมชาติไว้”เขาไม่ได้มองหาทางลัด แต่ต้องการเครื่องมือที่รองรับงานโปรดักชันจำนวนมากได้โดยไม่ทำให้วิดีโอดูไม่เป็นธรรมชาติในผลงานสุดท้าย
เขาได้ทดลองใช้หลายแพลตฟอร์มและเลือก HeyGen ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียว ตามคำพูดของเขาเองว่า “มันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่รบกวนการรับชม ทำให้โฟกัสอยู่ที่สารที่ต้องการสื่อ” เครื่องมืออื่นมักใส่องค์ประกอบด้านภาพหรือโทนเสียงที่ดึงความสนใจไปที่เทคโนโลยี แต่ HeyGen กลับตรงกันข้าม มันกลมกลืนหายไปกับคอนเทนต์
การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว Shalev และทีมของเขาคุ้นเคยกับชุดเครื่องมือได้“ภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้น” ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ไม่ต้องทดลองใช้งานยาวนาน พวกเขาขยับจากการใช้งานครั้งแรกไปสู่การสร้างผลงานคุณภาพระดับโปรดักชันได้แทบจะทันที
วิธีการทำงาน
สำหรับบัญชี Yang Mun ไอเดียมาจากสองแหล่งคือ ปัญหาซ้ำๆ ของผู้ชม และประเด็นทางจิตวิญญาณเหนือกาลเวลา Shalev บอกว่าเขาไม่ได้วิ่งตามเทรนด์ แต่ค้นหาจุดที่ความต้องการของผู้คนในตอนนี้ซ้อนทับกับความจริงที่อยู่มาหลายศตวรรษ การผสมผสานแบบนั้นทำให้วิดีโอแต่ละชิ้นทั้งเข้าถึงได้ทันทีและมีมิติลึกซึ้ง
เขาเขียนสคริปต์สั้นและเรียบง่าย นั่นคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ Shalev ได้เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงแรก พอมีคนถามว่าเขาอยากรู้อะไรตั้งแต่เริ่มต้น คำตอบของเขาก็ชัดเจนว่า “สคริปต์ที่เรียบง่ายให้ผลลัพธ์ดีที่สุด” แรงจูงใจเมื่อใช้เครื่องมือวิดีโอ AI คือการเขียนคอนเทนต์ให้ยาวและซับซ้อนขึ้นเพราะเทคโนโลยีรองรับได้ แต่ผู้ชมไม่ได้ต้องการความซับซ้อน พวกเขาต้องการเพียงหนึ่งไอเดียที่สื่อสารอย่างชัดเจน เมื่อเขาไม่มีสคริปต์เตรียมไว้ เขาจะใช้เครื่องมือเขียนสคริปต์ของ HeyGen เพื่อช่วยสร้างสคริปต์
ฟีเจอร์อื่นๆที่เขาใช้บ่อยที่สุดคือ “avatar delivery และ voice” ไม่มีกราฟิกที่ซับซ้อน ไม่มีการตัดต่อหลายเลเยอร์ ฟอร์แมตยังคงเรียบง่ายและโฟกัสที่สารเป็นหลักเพราะอย่างที่ Shalev บอกไว้ว่า “วิดีโอแบบมินิมอลที่โฟกัสสารก่อนคือสิ่งที่เชื่อมต่อกับผู้คนได้จริง” เพราะการสร้างวิดีโอบน HeyGen ทำได้ง่ายมาก เขาจึงผลิตคอนเทนต์แบบเป็นชุด เขียนสคริปต์และสร้างวิดีโอหลายๆชิ้นในครั้งเดียวแล้วค่อยตั้งเวลาโพสต์กระจายตลอดทั้งสัปดาห์
ผู้ชมแคร์ไหมว่าเขาเป็น AI?
นี่คือความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของ Shalev ก่อนเปิดตัว“ความจริงแท้คือสิ่งที่กังวลที่สุด”ตั้งแต่แรกเริ่ม หากผู้ชมรู้สึกว่าถูกหลอก โปรเจกต์ทั้งหมดก็จะพังทลายลง
สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม“เสียงตอบรับจากผู้ชมทำให้ความกังวลนั้นหมดไป” ชาเลฟกล่าว ผู้คนโฟกัสที่สาร ไม่ใช่เทคโนโลยี คอมเมนต์และรูปแบบการมีส่วนร่วมบ่งบอกว่าผู้ชมเชื่อมต่อกันในระดับอารมณ์และจิตวิญญาณ ไม่มีใครมานั่งประเมินว่าพระรูปนี้จริงหรือไม่จริง พวกเขาซึมซับคำสอน คิดทบทวน และส่งต่อออกไป
เมื่อถูกถามถึงประโยชน์ที่น่าประหลาดใจที่สุดจากการใช้ HeyGen Shalev ไม่ได้ชี้ไปที่ความเร็วหรือการประหยัดต้นทุน แต่ชี้ไปที่การเชื่อมต่อว่า ผู้ชมเชื่อมต่อกับคอนเทนต์ได้เป็นธรรมชาติแค่ไหน” เมื่อสารนั้นจริงใจและการนำเสนอมีความสม่ำเสมอ เทคโนโลยีก็จะกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
ผลลัพธ์
“เราเปลี่ยนจากทำวิดีโอไม่กี่ชิ้นต่อสัปดาห์มาเป็นคอนเทนต์ทุกวัน” ชาเลฟยืนยัน การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวนั้นพลิกเส้นทางทั้งหมดของ Yang Mun
ความถี่ในการโพสต์ การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นทั้งหมด แต่ผลลัพธ์ที่ลึกกว่านั้นคือความหมายที่แท้จริงของการเผยแพร่คอนเทนต์ทุกวันสำหรับแบรนด์ด้านสติและการเจริญสติ การชี้แนะด้านจิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่คนต้องการแค่สัปดาห์ละครั้ง ผู้คนกลับมาหามันทุกเช้า ทุกเย็น ทุกครั้งที่ต้องการพักใจและความสงบ การเผยแพร่คอนเทนต์ทุกวันทำให้ Yang Mun อยู่ใกล้ชิดผู้ติดตามในแบบที่พวกเขาต้องการจริงๆ
โดยรวมแล้ววิดีโอ HeyGen ทำผลงานได้ดีพอๆ กับหรือดีกว่าคอนเทนต์ที่โปรดิวซ์แบบดั้งเดิม Shalev มองว่าสิ่งนี้มาจากความสม่ำเสมอเป็นหลัก:“ผลงานเท่ากันหรือดีกว่าเพราะความสม่ำเสมอ” อัลกอริทึมให้รางวัลกับการโพสต์ทุกวัน ผู้ชมให้รางวัลกับความน่าเชื่อถือ HeyGen ทำให้ทั้งสองอย่างเป็นไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพลงเลย
“ประโยชน์ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือผู้ชมสามารถเชื่อมต่อกับคอนเทนต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแค่ไหน”— Shalev Hani ผู้สร้าง Yang Mun
เพลย์บุ๊ก
หยางมุนไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นแบบผิดปกติ แต่เป็นต้นแบบ ระบบเดียวกันที่สร้างบัญชีนี้สามารถใช้ได้กับครีเอเตอร์หรือแบรนด์ใดก็ตามที่ต้องการสร้างตัวตนวิดีโอ AI ที่สม่ำเสมอและจดจำได้ง่าย
หลักการเหล่านี้นำไปใช้ได้โดยตรง เริ่มจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสารที่ต้องการสื่อให้ชัดเจน ใช้เครื่องมืออวตารและเสียงของ HeyGen เพื่อสร้างคาแรกเตอร์ที่ผู้คนจดจำและเชื่อมั่น เขียนสคริปต์ให้เรียบง่าย ผลิตเป็นชุด เผยแพร่ทุกวัน ปล่อยให้เทคโนโลยีช่วยจัดการภาระการผลิตเพื่อให้คุณโฟกัสกับการตัดสินใจเชิงครีเอทีฟที่สำคัญจริงๆ ว่าจะพูดอะไร พูดอย่างไร และทำไมกลุ่มเป้าหมายของคุณจึงควรได้รับฟัง
ตอนนี้ Shalev สอนระบบนี้แบบครบถ้วน“ระบบเดียวกันที่ใช้สร้างและขยาย Yang Mun ถูกนำมาสอนในคอร์สเฉพาะสำหรับครีเอเตอร์และแบรนด์ที่ต้องการสร้างตัวละครที่ขับเคลื่อนด้วย AI”ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสร้างตัวละครและการเขียนสคริปต์ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์การผลิตและกลยุทธ์การเผยแพร่
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
Shalev วางแผนจะผลักดัน Yang Mun “ให้มุ่งสู่การสอนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเข้าถึงผู้คนได้กว้างกว่าเดิม” ฟีเจอร์ของ HeyGen ที่เขาตื่นเต้นที่สุดคือ “การถ่ายทอดอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นด้วย Yang Mun ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่หลากหลาย” ซึ่งเป็นความสามารถในการสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้คอนเทนต์รู้สึกมีชีวิตและใกล้ชิดยิ่งขึ้น
แต่ปรัชญาแกนหลักยังเหมือนเดิม เทคโนโลยีต้องรับใช้สาร สารต้องรับใช้ผู้ชม อย่างอื่นล้วนเป็นแค่เสียงรบกวน