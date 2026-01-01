สื่อสารข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
The Weather Network ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันตลอด 365 วันต่อปี แก่ผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคนต่อเดือนในหลากหลายตลาด เนื่องจากสภาพอากาศขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง The Weather Network จึงต้องการวิธีในการส่งมอบพยากรณ์อากาศที่มีความเฉพาะพื้นที่มากขึ้นให้กับทุกชุมชน
เพื่อทำสิ่งนั้น The Weather Network ได้สร้างอวตารตัวแรกที่ใช้ AI ช่วยโดยใช้ HeyGen ซึ่งไม่ได้มาแทนที่ผู้ประกาศสภาพอากาศบนหน้าจอ แต่ช่วยให้พวกเขาใช้อวตารในข้อความสปอนเซอร์ได้ ด้วยความยินยอมอย่างชัดเจนจากนักอุตุนิยมวิทยา บริษัทจึงสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อส่งมอบการพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่เฉพาะจุดในวงกว้างขึ้น และเปิดโอกาสให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เตรียมตัวและรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
“บริษัทในภาคสื่อด้านสภาพอากาศและบริการข้อมูลอยู่ในจุดที่พร้อมอย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์จากพลังอันเหลือเชื่อของ AI เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ช่วยชีวิตผู้คนได้ดีขึ้น เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ และช่วยให้ผู้คนตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น” นานา บานเนอร์จี ประธานและซีอีโอของ Pelmorex Corporation กล่าว