ตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา Scott Henninger ช่วยให้ผู้ซื้อย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเทนเนสซีและตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวอร์จิเนีย ปัจจุบัน YouTube channel ของเขาได้กลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีลูกค้าราว 85 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์พบเขาผ่านวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายมาอยู่ในภูมิภาคนี้
Scott สร้างคอนเทนต์วิดีโอแบบยาวครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ข้อดีข้อเสียของการใช้ชีวิตในรัฐเทนเนสซี การเปรียบเทียบระหว่างรัฐ และคู่มือเชิงลึกเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น วิดีโอเหล่านี้ดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วประเทศ ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจด้านการเงินครั้งสำคัญในชีวิตได้อย่างมั่นใจ
"ความเชื่อใจคือทุกอย่าง" สก็อตต์กล่าว "ปกติแล้วนี่คือการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขา"
เมื่อวิดีโอมีความสำคัญต่อธุรกิจของเขามากขึ้น การผลิตวิดีโอก็ยิ่งทำได้ยากขึ้น การต้องตั้งค่ากล้อง ไฟ เทเลพรอมพ์เตอร์ และอุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพก่อนถ่ายทำทุกครั้งทำให้การสร้างคอนเทนต์กลายเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงและมักทำให้การผลิตล่าช้า
แต่ด้วย HeyGen แทนที่จะต้องตั้งสตูดิโอทุกครั้งที่ต้องการถ่ายทำ เขาเพียงแค่บันทึกเสียงของตัวเอง สร้างเวอร์ชัน AI ของตัวเองที่สมจริง แล้วโฟกัสเวลาไปกับการสร้างคอนเทนต์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ใช้เวลาถ่ายทำน้อยลงและใช้เวลาในการขายมากขึ้น
ก่อนใช้ HeyGen ทุกวิดีโอต้องให้ Scott เปลี่ยนห้องนั่งเล่นของตัวเองให้กลายเป็นสตูดิโอชั่วคราว
"ผมจะตั้งกล้องไว้สองสามตัวทั้งสองด้าน ผมจะใช้กล้อง DSLR คู่กับเทเลพรอมพ์เตอร์" เขากล่าว "ผมจะพยายามอัดวิดีโอให้ได้สามถึงสี่คลิปในตอนที่จัดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว"
แม้เวิร์กโฟลว์นี้จะช่วยให้ได้คอนเทนต์คุณภาพสูงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุน “มันยุ่งยากตรงต้องตั้งสตูดิโอทุกครั้งนี่แหละ” สก็อตต์กล่าว
การบันทึกวิดีโอมักต้องถ่ายหลายเทค คุมแสงอย่างละเอียด และทำให้บ้านเงียบตลอดการถ่ายทำ เพราะต้องประกอบและเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง สก็อตต์จึงเว้นช่วงหลายเดือนกว่าจะเผยแพร่วิดีโอใหม่แต่ละครั้ง
ความไม่สม่ำเสมอนั้นส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจของเขา “ทุกครั้งที่ผมเริ่มโพสต์วิดีโออีกครั้ง ธุรกิจก็พุ่งขึ้นทันที” เขากล่าว
Scott รู้ว่าต้องมีวิธีสร้างคอนเทนต์ที่เร็วขึ้นโดยไม่ทำให้ความเชื่อมั่นที่ผู้ติดตามคาดหวังลดลง
สร้างวิดีโอ AI สมจริงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ซื้อ
หลังจากค้นหาเครื่องมือวิดีโอ AI แล้ว Scott เลือก HeyGen เพราะให้ผลลัพธ์ที่สมจริงที่สุด “ผมหาเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ดีสำหรับวิดีโอของตัวเองไม่ได้” เขากล่าว “มันต้องดูเหมือนตัวผมจริงๆ”
ขั้นตอนการผลิตของเขาตอนนี้เรียบง่ายขึ้นอย่างมาก Scott ใช้ Claude เพื่อค้นคว้าหัวข้อ คิดไอเดีย และร่างสคริปต์ก่อนจะอัดเสียงบรรยายของตัวเอง จากนั้นจึงอัปโหลดไฟล์เสียงเข้า HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออวตาร และไปปิดงานใน Final Cut Pro ด้วยกราฟิก ฟุตเทจ B-roll และไตเติล
“ตั้งแต่ตอนที่ผมอัดเสร็จ ผมสามารถปล่อยวิดีโอออกไปได้ภายในชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงถ้าต้องการ” สก็อตต์กล่าว
สำหรับเขาแล้วสิ่งที่พัฒนาไปมากที่สุดไม่ใช่การตัดต่อให้เร็วขึ้นแต่คือการไม่ต้องเสียเวลาตั้งกล้องจัดไฟและเตรียมห้องสตูดิโอที่บ้านทุกครั้งที่อยากถ่ายวิดีโอ
"มันช่วยประหยัดเวลาให้ผมได้อย่างน้อยสองถึงสามชั่วโมงและทำให้ผมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเยอะเลย" เขากล่าว
ความสมจริงก็สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะดูวิดีโอหลายรายการก่อนติดต่อเข้ามา การรักษาความเป็นธรรมชาติและความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งจำเป็น
"ปกติแล้วพวกเขาจะดูวิดีโออย่างน้อยห้าคลิป" สก็อตต์กล่าว "คนที่ติดต่อมาหาผมจะรู้สึกเหมือนรู้จักผม และรู้สึกว่าพวกเขาชอบผม"
แม้ตอนแรกเขาจะกังวลว่าผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเป็น AI แต่ความกังวลเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ว
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen วิดีโอของเขามียอดเข้าชมสะสมราว 20,000 ครั้ง แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สงสัยว่าน่าจะเป็นวิดีโอที่สร้างด้วย AI
"ผมเคยเจอคอมเมนต์เดียวที่มีคนบอกว่าน่าจะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ผมว่าแทบไม่มีใครสังเกตเลย" สก็อตต์กล่าว แม้แต่แม่ของเขาเองก็ยังเชื่อว่าเขาถ่ายวิดีโอแบบเดิมด้วยตัวเองอยู่ดี "แม่ผมยังไม่รู้เลยว่าวิดีโอพวกนั้นสร้างด้วย AI"
เปลี่ยนคอนเทนต์สม่ำเสมอให้กลายเป็นการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เมื่อขั้นตอนการผลิตไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป Scott จึงตั้งเป้าจะเผยแพร่วิดีโอ YouTube ใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อรักษาความสม่ำเสมอที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเขา
ทุกวันนี้เขาปิดดีลได้ปีละ 25 ถึง 30 ราย โดยเกือบทั้งหมดเป็นลูกค้าที่พบเขาผ่าน YouTube ก่อนจะนัดหมายคุยกัน
HeyGen ช่วยให้ Scott มีความยืดหยุ่นในการสร้างคอนเทนต์ได้ต่อเนื่องไม่ว่าในแต่ละวันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม หลังจากผ่าตัดเล็กน้อยเขาก็ยังสามารถผลิตวิดีโอต่อไปได้เพราะอย่างที่เขาบอกว่า “มันไม่ได้ทำให้ผมใช้ไมค์ไม่ได้”
สำหรับ Scott แล้ว ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การแทนที่การสร้างวิดีโอ แต่คือการตัดงานโปรดักชันที่ไม่สร้างรายได้ทางธุรกิจออกไป
"การนั่งอยู่หน้ากล้องจริงๆ ไม่ได้ทำให้ผมได้เงินสักเซ็นต์เดียว" เขากล่าว "การเขียนสคริปต์ การนำเสนอ และการปล่อยคอนเทนต์ออกไปต่างหาก ที่ทำให้มีรายได้เข้ามา"
แทนที่จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการตั้งค่ากล้องและไฟ ตอนนี้สก็อตต์ใช้เวลานั้นเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาธุรกิจของเขา หรือแค่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น
"มันช่วยให้ผมได้เวลาคืนมาโดยที่ประสิทธิภาพไม่ลดลงเลย" สก็อตต์กล่าว "มันทำให้ผมสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจได้มากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลามากเหมือนเมื่อก่อน"