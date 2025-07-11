Reid Hoffman อยู่แถวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอคนแรกของ LinkedIn พาร์ตเนอร์ที่ Greylock และโฮสต์พอดแคสต์หลายรายการเกี่ยวกับ AI และจริยธรรม Reid ใช้เวลาหลายปีสำรวจว่าปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเสริม ไม่ใช่แทนที่ ความสามารถของมนุษย์ได้อย่างไร ในปี 2024 เขาตั้งคำถามที่ท้าทายว่า ฉันจะสร้างดิจิทัลทวินของตัวเองขึ้นมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการมีตัวตนได้หรือไม่?
คำถามนี้นำไปสู่การสร้าง Reid AI อวตารดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเขา ซึ่งได้รับการเทรนจากแนวคิดสาธารณะของ Reid กว่า 20 ปีในหนังสือ พอดแคสต์ สัมภาษณ์ สุนทรพจน์ และบทความต่างๆ โปรเจกต์ทดลองนี้ซึ่งนำโดยโปรดิวเซอร์คู่ใจมายาวนาน Margaret Burris ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Parth Patil นักวางกลยุทธ์ครีเอทีฟ Ben Relles และตัว Reid เอง ต้องการมากกว่ารุ่นเสียงเพียงอย่างเดียว พวกเขาต้องการวิธีทำให้ฝาแฝดดิจิทัลของ Reid มีชีวิตขึ้นมาทั้งด้านภาพ การโต้ตอบแบบไดนามิก และในระดับที่ขยายได้ นั่นคือจุดที่พวกเขาหันมาใช้ฟีเจอร์อวตารแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ทรงพลังของ HeyGen
ขยายการเข้าถึงด้วยสื่อสังเคราะห์อย่างมีความรับผิดชอบ
ทีมมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ หนึ่ง สำรวจว่าบุคคลสาธารณะที่ได้รับความเชื่อถือสามารถใช้ AI ได้อย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างไร และสอง ขยายความสามารถของ Reid ในการสื่อสารข้ามแพลตฟอร์ม ภาษา และกลุ่มผู้ชม โดยไม่จำเป็นต้องให้เขาอยู่ด้วยตลอดเวลา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Reid AI ใช้ HeyGen ในหลายรูปแบบสำคัญ อวตารของ Reid ปรากฏเป็นประจำบนช่องทางโซเชียลของเขา ถ่ายทอดมุมมองและคำอธิบายเชิงลึกที่ทันสถานการณ์ด้วยน้ำเสียงและสไตล์ของเขาเอง เมื่อ Reid ไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาหรือขึ้นพูดบนเวทีได้ ดิจิทัลทวินของเขาจะเข้ามาทำหน้าที่บรรยายคีย์โน้ตและตอบคำถามจากผู้ฟังผ่านความสามารถเชิงโต้ตอบของ HeyGen
HeyGen มีบทบาทสำคัญในการทำให้ Reid AI ไม่ได้แค่ใช้งานได้จริง แต่ยังถ่ายทอดอารมณ์และขยายการใช้งานได้ในวงกว้าง ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีจากฟุตเทจสำหรับเทรน ทีมงานก็สามารถสร้างอวตารเสมือนจริงที่แสดงสีหน้าได้หลากหลาย พูดได้เป็นธรรมชาติ และลิปซิงก์ได้อย่างแม่นยำใน 9 ภาษา “ด้วย HeyGen ตอนนี้ Reid สามารถปรากฏตัวได้ใน 9 ภาษา โดยยังคงความแม่นยำของลิปซิงก์และโทนเสียง” มาร์กาเร็ตกล่าว “และด้วยเครื่องมือซับไตเติล เราสามารถปรับคอนเทนต์เดียวกันให้เหมาะกับฟอร์แมตและกลุ่มผู้ชมที่ต่างกันได้อย่างราบรื่น”
ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาส่งมอบ แต่คือวิธีการทำงาน “เมื่อก่อนเราทำงานแยกส่วนกันไปเลย ทั้งทีมพัฒนา เขียนสคริปต์ ถ่ายทำ ตัดต่อ” มาร์กาเร็ตอธิบาย “ตอนนี้ฉันร่างคอนเทนต์ด้วย GPT ของ Reid AI จากนั้นก็ใส่เข้าไปใน HeyGen แล้วได้วิดีโอที่รีวิวเรียบร้อยพร้อมเผยแพร่ภายในไม่ถึงชั่วโมง” ความคล่องตัวแบบนี้ทำให้พวกเขาตอบสนองต่อข่าว งานอีเวนต์ และกระแสบนโซเชียลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอหรือทีมถ่ายทำ
โมเดลการระบุตัวตนดิจิทัลที่รับผิดชอบและขยายขนาดได้
ตั้งแต่เวทีคีย์โน้ตไปจนถึงการประชุมภายในองค์กร Reid AI กำลังกำหนดความหมายใหม่ของการ “ปรากฏตัว” ทีมงานได้นำอวตารนี้ไปใช้แล้วในงานอีเวนต์สดมากกว่า 20 งาน โดยให้ Reid AI ตอบคำถามจากผู้ชมแบบเรียลไทม์ และยังสร้างความประหลาดใจให้กับผู้สร้างเองด้วยการตอบสนองที่เป็นธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง
ถึงอย่างนั้นทีมก็ชัดเจนในประเด็นหนึ่งว่า ความโปร่งใสคือสิ่งสำคัญ ทุกครั้งที่ใช้ Reid AI จะมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็น Reid AI “โอกาสตรงนี้มีมหาศาลมาก” เบนกล่าว “แต่เราต้องตั้งใจและรอบคอบกับวิธีการใช้งาน เป้าหมายไม่ใช่การหลอกใคร แต่คือการขยายพลังของเสียงและภาวะผู้นำทางความคิดให้มีความหมายยิ่งขึ้น”
สำหรับ Reid Hoffman โปรเจกต์นี้คือการสำรวจมาโดยตลอดว่า AI จะช่วยขยายการปรากฏตัวของเขาให้ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ได้อย่างไร ด้วย HeyGen แนวคิดนั้นได้ก้าวจากไอเดียสู่การลงมือทำ กลายเป็นดิจิทัลทวินที่ช่วยรองรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และการเข้าถึงมุมมองความคิดของเขาได้กว้างขึ้น
“ผมยังทึ่งไม่หายว่าจากฟุตเทจไม่กี่นาทีเราสามารถสร้างดิจิทัลทวินที่พูด โต้ตอบ และขยายการปรากฏตัวของ Reid ไปทั่วโลกได้เร็วขนาดไหน” Ben กล่าว “นี่ยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นและยังมีศักยภาพอีกมาก ผมตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ว่า Avatar แบบโต้ตอบจะทำอะไรได้บ้างเมื่อเรายังคงทดลองต่อไป"