Crystal Ninjaเป็นผลงานสร้างสรรค์ของ Kellie DeFries ศิลปินคริสตัลและผู้สอนมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นด้วยงานคริสตัลแบบคัสตอมบนโทรศัพท์ฝาพับยุคแรกๆ ได้พัฒนาเป็นธุรกิจครีเอทีฟที่เติบโต สอนดีไซเนอร์ให้สร้างสรรค์งานออกแบบคริสตัลที่ละเอียดและดูเป็นมืออาชีพผ่านคอร์สออนไลน์ ด้วยชื่อเสียงด้านการสอนแบบลงมือทำจริงและมาตรฐานที่เข้มงวด Kellie สร้าง Crystal Ninja ขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะคริสตัลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยยังคงรักษาความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของงานฝีมือไว้ครบถ้วน
พันธกิจของ Kellie คือการสอนให้เหมือนสอนต่อหน้า ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ส่วนตัว แม้เธอจะมีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ที่ชัดเจน แต่กระบวนการผลิตคอนเทนต์วิดีโอระดับมืออาชีพกลับล่าช้า ใช้พลังงานมาก และยากจะทำต่อเนื่องได้ในระยะยาว
HeyGen ช่วยให้เธอสามารถเปลี่ยนการสาธิตแบบละเอียดให้กลายเป็นคอร์สระดับมืออาชีพที่เนี๊ยบสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรืออดหลับอดนอนจนหมดไฟ กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของเธอกับนักเรียน ทำให้เธอสอนได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นพร้อมทั้งได้เวลาพักผ่อนและพลังงานกลับคืนมา
สร้างสมดุลระหว่างความแม่นยำในการสอนกับข้อจำกัดจริงในการถ่ายทำวิดีโอ
ก่อนใช้ HeyGen การสร้างคอร์สวิดีโอต้องวางแผนอย่างรอบคอบทั้งเรื่องพื้นที่จริงและตารางเวลา Kellie สามารถถ่ายทำได้เฉพาะตอนดึกหลังจากที่ลูกค้าออกจากร้านไปแล้วและกิจกรรมในคลังสินค้าหยุดลง
“มันต้องเป็นดึกมากๆตลอดเลย” เคลลีเล่า “บ้านเพิ่งจะเงียบ ตอนนี้ 11 โมงคืน ฉันทำงานมาทั้งวัน แล้วตอนนี้ยังต้องฮึดเอาพลังมาอัดวิดีโออีก”
กระบวนการผลิตกระจัดกระจายและน่าหงุดหงิด Kellie ต้องพึ่งโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง เจอปัญหาแบตหมดและที่ชาร์จหาย และยังต้องมาต่อคลิปวิดีโอรวมกันเองทีละชิ้นในภายหลัง
“มันเหมือนฝันร้ายเลย” เคลลีเล่า “ฉันไม่มีอุปกรณ์แบบมืออาชีพ แล้วการต้องมานั่งเรียนรู้วิธีตัดต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันมันหนักเกินไปมาก”
การอธิบายเทคนิคคริสตัลที่ซับซ้อนยิ่งเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีก มุมกล้อง จังหวะตัดต่อ และคำอธิบายด้วยเสียงต้องเป๊ะทุกอย่างในขณะที่กำลังทำงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความประณีต “ฉันไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ในตอนที่กำลังทำมัน” เคลลีเล่า “ต้องฝึกเยอะมากจริงๆ”
ความพยายามทั้งหมดทำให้เหนื่อยล้าและทำงานได้ไม่สม่ำเสมอ “ก่อนใช้ HeyGen ฉันไม่เคยได้นอนเลย” เคลลีเล่า “มันยากมากจริงๆ”
ปรับมุมมองใหม่ในการสร้างวิดีโอสอนด้วย HeyGen
Kellie ค้นพบ HeyGen ผ่านคอมมูนิตี้ด้านการเรียนรู้ออนไลน์และประทับใจทันทีที่ได้ลองใช้ว่าทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติแค่ไหน
“ความประทับใจแรกของฉันที่มีต่อ HeyGen คืออินเทอร์เฟซใช้งานสะอาดตาและใช้งานง่าย” เคลลีเล่า “มีทิปส์ที่เป็นประโยชน์อยู่ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม และยังมีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ช่วยตอบคำถามได้ด้วย”
HeyGen เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ของ Kellie โดยเปิดโอกาสให้แยกส่วนการสอนออกจากการพรีเซนต์ แทนที่จะต้องถ่ายวิดีโอตัวเองให้ออกมาสมบูรณ์แบบต่อหน้ากล้อง เธอจึงโฟกัสกับการสาธิตงานด้วยมือ และซ้อนตัวตนดิจิทัลของเธอลงไปด้านบนได้
“ฉันแค่ถ่ายวิดีโอขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือและตัวสินค้า จากนั้นค่อยใส่ HeyGen ซ้อนทับลงไป” เคลลีอธิบาย
ความยืดหยุ่นนั้นทำให้การตัดต่อเรียบง่ายและแก้ไขได้สะดวก “ถ้าพูดผิดก็ไม่ต้องเริ่มใหม่ แค่แก้ให้ถูกก็พอ”
ช่วงเวลามหัศจรรย์ของเธอมาถึงตอนที่เธอสร้างดิจิทัลทวินของตัวเอง “ฉันสามารถดูตัวเองกำลังสร้างและพูดได้โดยไม่พลาดเลย” เคลลีเล่า “ไม่ลืมคำ ไม่ต้องเริ่มใหม่ นั่นมันมหัศจรรย์มากที่ได้เห็น”
HeyGen ยังช่วยลดความกดดันเรื่องการต้องพร้อมขึ้นกล้องอีกด้วย “ฉันไม่ต้องแต่งหน้า ทำผม หรือจัดเตรียมอุปกรณ์เลย” เคลลีบอก “ฉันใส่รองเท้าใส่ในบ้านอยู่ก็ได้ และไม่มีใครรู้”
รักษาเอกลักษณ์แบรนด์ของเธอไว้ พร้อมสอนผู้คนในวงกว้าง
หนึ่งในผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือการที่นักเรียนรู้สึกเชื่อมโยงกับอวตารของ Kellie ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้แต่สมาชิก VIP ที่อยู่มานานยังไม่รู้เลยว่าบางบทเรียนไม่ได้ถ่ายทำแบบไลฟ์จริง
“ไม่มีใครรู้เลยว่าไม่ใช่ฉัน” เธอกล่าว “ฉันบรรยายไป 25 นาที แล้วก็ไม่มีใครเอะใจเลย”
สำหรับ Kellie ความเป็นตัวเองแบบนั้นสำคัญมาก “มันยังเห็นริ้วรอยอยู่ ฉันอายุ 52 แล้ว ฉันไม่อยากให้มันถูกรีทัชเกลี้ยงเกินไป” Kellie กล่าว “มันดูเหมือนฉันจริงๆ”
HeyGen ช่วยให้เธอรักษาความใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวกับนักเรียนได้โดยไม่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลา “มันช่วยให้นักเรียนรู้สึกเชื่อมโยงกับฉันในฐานะคนจริงๆ แต่ฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา 100%”
ความสมดุลแบบนั้นช่วยลดความเครียดและทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น “ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องขนตาหรือแต่งตัวจัดเต็มทุกครั้งแล้ว” เคลลีบอก “มันไม่ใช่สไตล์ของฉันเลย”
ลดต้นทุนการผลิตพร้อมเพิ่มความสม่ำเสมอ
ด้วย HeyGen ทำให้ Crystal Ninja ลดเวลาในการผลิตคอร์สได้อย่างมาก
“คอร์สความยาวหนึ่งชั่วโมงที่เมื่อก่อนต้องใช้เวลาตัดต่ออยู่สองสามวัน ตอนนี้ทำเสร็จได้ในเวลาน้อยกว่าที่ปกติใช้แค่ถ่ายทำอีก” เคลลีบอก “มันรวดเร็วและลื่นไหลมาก”
ประสิทธิภาพนั้นช่วยให้เธอขยายคอร์สที่นำเสนอและโฟกัสกับความคิดสร้างสรรค์มากกว่าด้านโลจิสติกส์ “ทำให้ฉันมีเวลาเพิ่มข้อมูลให้คอร์สของเรามากขึ้น”
HeyGen ยังช่วยขจัดข้อจำกัดด้านงบประมาณออกไปด้วย แม้ Kellie จะให้ความเคารพสตูดิโอมืออาชีพอย่างมาก แต่ต้นทุนก็ไม่เหมาะกับปริมาณคอนเทนต์ที่เธอต้องสร้าง
“ฉันมีวิดีโอที่ต้องทำเยอะเกินไป” เคลลีบอก “ฉันไม่มีเงินจ่ายครั้งละห้าพันหรือหมื่นดอลลาร์ทุกครั้ง HeyGen คือสิ่งที่ช่วยให้โปรแกรมของฉันเดินต่อได้ และฉันจะทำตอนตี 2 ถ้าจำเป็นก็ได้”
สำหรับ Kellie แล้ว HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมืออีกต่อไป แต่กลายเป็นวิธีต่อยอดธุรกิจของเธอโดยไม่ต้องแลกกับสุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ หรือชีวิตส่วนตัว
“ก่อนใช้ HeyGen ฉันต้องต่อสู้กับเวลาและพลังงานตลอดเวลา” Kellie กล่าว “ตอนนี้ฉันสามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างอิสระ สม่ำเสมอ และในแบบของตัวเอง”