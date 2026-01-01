Craig Veroni เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ดูแลพื้นที่นอร์ทแวนคูเวอร์ เวสต์แวนคูเวอร์ และตัวเมืองแวนคูเวอร์ ก่อนจะเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ เขาใช้เวลากว่าทศวรรษฝึกฝนและทำงานเป็นนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์มืออาชีพ
ทันทีที่เขาเริ่มนำทักษะนั้นมาใช้กับการทำการตลาด วิดีโอก็กลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญที่สุดของเขา วิดีโอให้ความรู้บน YouTube และทัวร์ชมทรัพย์สินแบบภาพยนตร์ช่วยให้ผู้ซื้อเข้าใจย่านที่อยู่อาศัยในพื้นที่และตลาดที่อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น
แต่เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้และน้ำท่วมในยูนิตชั้นบนจนกระทบถึงบ้านของเขาและทำให้ครอบครัวต้องย้ายออกไปเกือบหนึ่งปี การผลิตวิดีโอของเขาก็ต้องหยุดชะงักลง
"พวกเราไม่ได้อยู่บ้านมาประมาณเก้าเดือนแล้ว" เขากล่าว "ผมไม่สามารถผลิตคอนเทนต์อะไรได้เลย ผมไม่มีอุปกรณ์"
ขยายการปรากฏตัวของเขาโดยไม่เพิ่มภาระงาน
ตลอดช่วงส่วนใหญ่ของอาชีพ Craig สร้างความน่าเชื่อถือจากการจัดเปิดบ้าน พบปะผู้คนแบบตัวต่อตัว และพัฒนา YouTube channel ให้กลายเป็นแหล่งลูกค้าหลัก จนท้ายที่สุดมีลูกค้าราว 75 เปอร์เซ็นต์มาจากช่องนี้
แต่คอนเทนต์แบบนั้นใช้เวลาทำมาก ทัวร์ย่านที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของเขาต้องเขียนสคริปต์ทุกช่วง ถ่ายทำหน้ากล้องในหลายย่าน และตัดต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น
การกลับมาอยู่ต่อหน้าผู้ชมของเขาอีกครั้งหมายถึงการสร้างเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจของเขาขึ้นมาใหม่ จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเขาเห็นเอเจนต์รายอื่นใช้ HeyGen เพื่อเติบโตช่องโซเชียลใหม่ทั้งหมดด้วยอวตาร AI
“ผมคิดว่า ‘ฟังดูบ้าหน่อยๆ แล้วก็ดีเกินจริงไปหน่อย’” เขากล่าว
ด้วยความสนใจเขาจึงเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมขนาดเล็ก ภายในเวลา 3 วัน Craig สร้างดิจิทัลทวินของตัวเอง ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์คอนเทนต์ และเผยแพร่ Instagram Reel แรกของเขา
"ผมตกใจมากเพราะคนรู้จักผมจากวิดีโอของผม" เขากล่าว "ผมคิดว่าคนจะต้องเกลียดสิ่งนี้แน่ๆ"
สร้างดิจิทัลทวินที่ผู้ซื้อมั่นใจได้
เหตุผลที่ดิจิทัลทวินใช้งานได้ผล ตามที่ Craig เชื่อ คือมันถูกสร้างจากคอนเทนต์คุณภาพสูงของเขาเอง แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ เขาฝึกอวตารของตัวเองด้วยคลังฟุตเทจที่เขาถ่ายทำเอาไว้แล้ว เก็บรายละเอียดรูปลักษณ์จริงและกิริยาท่าทางของเขาในหลากหลายสถานการณ์
เขาจับคู่อวตารนี้กับโมเดลเสียงที่บันทึกโดยมืออาชีพ ปรับแต่งให้เป็นเสียงในร่มสำหรับคลิปสไตล์สตูดิโอ และเสียงกลางแจ้งที่ฟังเป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายทำในสถานที่จริง เขาใช้โมเดลอวตารเวอร์ชันล่าสุดและอัปเกรดทุกครั้งที่มีรุ่นที่ดีกว่าออกมา
Craig ใช้ดิจิทัลทวินเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวท้องถิ่นและความเคลื่อนไหวของตลาดให้กับผู้ชม ไม่ได้ใช้เพื่อไล่ตามกระแสหรือทำคลิปแปลกใหม่เล่นๆ
"ทวินถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ข่าวสาร และมอบข้อมูลให้กับพวกเขา" เครกกล่าว
ความแม่นยำคือสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ เขาเขียน ทบทวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงของสคริปต์ทุกชิ้นเทียบกับข้อมูลตลาดท้องถิ่นที่คัดสรรมาอย่างดีทุกครั้งก่อนสร้างวิดีโอ และเขาติดป้ายกำกับทุก Reel ว่าเป็น AI เพื่อไม่ให้ทำให้ใครเข้าใจผิด
"ทุกอย่างต้องแม่นยำมากๆ" เขากล่าว "ถ้าผมทำให้ผู้ชมหมดความเชื่อใจเมื่อไหร่ เกมก็จบเมื่อนั้น"
เปลี่ยนผู้ติดตามให้กลายเป็นตัวตนที่น่าเชื่อถือในท้องถิ่น
ภายในสัปดาห์แรก Craig สังเกตเห็นบางอย่างที่ทั้งน่าตื่นเต้นและทำให้รู้สึกถ่อมตัวในเวลาเดียวกัน
“ทุกโพสต์ที่ผมให้ระบบทำให้ ทำผลงานได้ดีกว่าสิ่งที่ผมทำเองทั้งหมดเลย” เขากล่าว
สิ่งที่สำคัญสำหรับเขามากกว่าคือความเชื่อมโยงนั้นยังคงอยู่ บางคนที่ดูถามว่าวิดีโอเป็นผลงานจาก AI หรือเปล่า ขณะที่คนอื่นๆ ไม่รู้เลยและแปลกใจเมื่อได้รู้ความจริง จากนั้นการยืนยันก็เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเอง
"มีอยู่สามครั้งที่คนแปลกหน้าสมบูรณ์แบบมาหยุดผมไว้" เครกเล่า "มีผู้ชายคนหนึ่งจอดรถข้างทางตอนผมกำลังพาสุนัขไปเดินเล่นแล้วบอกว่า 'ผมเป็นผู้ติดตามของคุณ ผมชอบสิ่งที่คุณทำ ขอบคุณที่ทำมันออกมา'"
ผู้ชมไม่รู้เลยว่าคนที่เขาเพิ่งคุยด้วยไม่ใช่คนเวอร์ชันเดียวกับที่เขาดูออนไลน์ สำหรับ Craig นั่นแหละคือประเด็น
"การเชื่อมต่อได้ผล" เขากล่าว มันเป็นการยอมรับในแบบที่ผลักดันให้เขามุ่งสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า "นายกเทศมนตรีดิจิทัล" ของเมืองของเขา
เปลี่ยนความสม่ำเสมอให้กลายเป็นการเข้าถึงและการจดจำ
เมื่อใช้อวตารฝาแฝดช่วยจัดการคอนเทนต์ข่าว Craig จึงขยับจากการทำวิดีโอสัปดาห์ละหนึ่งคลิปมาเป็น Reels วันละสองคลิป ซึ่งเป็นความเร็วที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยหากถ่ายทำแบบดั้งเดิม และยอดการเข้าถึงก็เพิ่มขึ้นตามมา
ในช่วงประมาณสิบเดือน ยอดผู้ติดตาม Instagram ของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า จากราว 1,500 เป็นเกือบ 6,000 ตอนนี้คอนเทนต์ของเขาเข้าถึงบัญชีมากกว่า 770,000 บัญชีต่อเดือนโดยเฉลี่ย และสร้างการมีส่วนร่วม 60,000 ถึง 70,000 ครั้ง โดยที่ Reels แต่ละชิ้นมียอดรับชมเกิน 100,000 ครั้งเป็นประจำ
สิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้กันคือสิ่งที่อวตารคู่แฝดช่วยให้เขามีเวลาทำได้ เวลาที่ประหยัดได้ถูกนำกลับไปใช้กับการทำงานแบบตัวต่อตัวกับลูกค้า รวมถึงวิดีโอติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้เขากลับมาเชื่อมต่อกับลูกค้าเก่าและปิดดีลธุรกิจสำคัญได้
"ดิจิทัลทวินช่วยให้ผมมีเวลาไปทำงานแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าได้มากขึ้น" เขากล่าว
เมื่อถูกขอให้สรุปแพลตฟอร์ม เขาตอบทันทีโดยไม่ลังเล
"HeyGen คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการขยายการทำคอนเทนต์วิดีโอของผม" เขากล่าว "ผมยังไม่เคยเจอแพลตฟอร์มอื่นที่เทียบได้เลย"
ทุกวันนี้ Craig มองดูดิจิทัลทวินของตัวเองไม่ใช่ในฐานะตัวตนที่มาแทนที่เขา แต่เป็นส่วนขยายของความเชี่ยวชาญของเขา
"ถ้าอยากให้คนเห็นและได้ยิน พร้อมทั้งมอบคุณค่า" เขากล่าวว่า "HeyGen เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากในการทำสิ่งนั้น"