Copient.ai คือแพลตฟอร์มเทรนนิ่ง AI ขั้นสูงที่จำลองการโต้ตอบกับลูกค้าที่สมจริงและไม่ใช้สคริปต์ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการฝึกขายแบบคล่องตัว ผู้นำทีมขายรู้ดีว่าการให้ทีมเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งจนสามารถนำสนทนา ทำ discovery call และเดโมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจนั้นสำคัญมาก แต่น่าเสียดายที่วิดีโอและแบบทดสอบมักไม่เพียงพอ ทีมขายจึงต้องการวิธีฝึก role-play แบบไม่ใช้สคริปต์ในระดับที่ขยายสเกลได้ พร้อมครบทุกรายละเอียดเฉพาะที่ทีมจะต้องเจอในสถานการณ์จริง
เพื่อสร้างส่วนผสมที่ลงตัวนั้น Copient.ai ต้องการพาร์ทเนอร์ที่สามารถมอบการฝึกอบรมด้านการขายที่โต้ตอบได้มากขึ้น น่าสนใจยิ่งขึ้น และขยายการใช้งานได้ง่าย เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือช่วงเวลาที่ Copient.ai ผสานเทคโนโลยี conversational AI เข้ากับอวตารแบบโต้ตอบของ HeyGen ช่วยให้แซงหน้าคู่แข่งและพลิกโฉมวิธีที่ทีมขายเรียนรู้และปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในปัจจุบัน
“เรากำลังแข่งขันอย่างจริงจังกับบริษัทจำนวนมากที่พยายามแก้ปัญหา role-play ในระดับที่ขยายได้ แต่ด้วยงานที่เราทำร่วมกับ HeyGen ทำให้เรานำหน้าเกมอยู่”
สื่อสารข้อมูลล่าสุดและโดดเด่นท่ามกลางภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน
Copient.ai เริ่มต้นจากการเป็นโซลูชันฝึกอบรมภายในสำหรับ Copient Health บริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานในโรงพยาบาลและศูนย์ผ่าตัดทั่วประเทศ ผู้ก่อตั้งได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าตัวแทนฝ่ายขายต้องเผชิญความยากลำบากแค่ไหนในการทำความเข้าใจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการขายเทคโนโลยีด้าน Healthcare เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้ ทีมงานจึงสร้างเครื่องมือฝึกอบรมแบบแชทเพื่อเร่งกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งต่อยอดกลายมาเป็น Copient.ai และตอนนี้กำลังพลิกโฉมการฝึกอบรมด้านการขายในอุตสาหกรรมที่กว้างไกลเกินกว่าด้านการดูแลสุขภาพ
สิ่งที่ทำให้ Copient.ai แตกต่างจากแพลตฟอร์มฝึกอบรมงานขายแบบดั้งเดิมคือความสามารถในการจำลองสถานการณ์การขายที่สมจริงขั้นสุดผ่าน AI เชิงสนทนา ทำให้ทีมขายสามารถฝึกโรลเพลย์แบบไม่ต้องท่องสคริปต์และปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบริษัทได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกผู้ซื้อ (buyer persona) เชิงลึก ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสินค้า และวิธีการขายที่ตั้งค่าได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ทีมต้องการยกระดับประสบการณ์แบบข้อความให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดื่มด่ำเต็มรูปแบบ ซึ่งสมาชิกทีมขายสามารถมองเห็นและโต้ตอบกับอวตาร AI ได้ ก็ยังไม่มีโซลูชันใดที่ตอบโจทย์ทั้งความคาดหวังอันสูงและข้อกำหนดสำหรับอวตารของ Copient.ai ได้เลย—จนกระทั่งพวกเขาได้พบกับ HeyGen.
สอนเทรนเนอร์เสมือนด้วยเทคโนโลยี AI ของ HeyGen
ปัจจุบัน Copient.ai ผสานอวตารแบบโต้ตอบของ HeyGen เข้ากับแพลตฟอร์มฝึกอบรมงานขาย ช่วยให้ทีมขายสามารถสนทนาเล่นบทบาทสมมติแบบไดนามิก ปรับแต่งสคริปต์การนำเสนอ และฝึกการรับมือกับข้อโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จากอวตารที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของ HeyGen เพื่อสร้างสถานการณ์จำลองที่สมจริงสูง ซึ่งทำให้พนักงานขายได้รับการประเมินและโค้ชตามเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้มีแค่ทีมขายเท่านั้นที่ใช้ Copient.ai รายชื่อหลักสูตรธุรกิจระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็กำลังใช้ Copient.ai เพื่อขยายการเล่นบทบาทสมมติในการฝึกนักศึกษาธุรกิจสายอาชีพให้พร้อมสำหรับการทำงานด้านการขายจริง ระบบเล่นบทบาทสมมติอัตโนมัติพร้อมการประเมินและโค้ชแบบเรียลไทม์พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนมากกว่า 200 คน ซึ่งการโค้ชแบบตัวต่อตัวทำได้ยากกว่า
“เมื่อเราส่งมอบ Copient.ai ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย พวกเขาจะมีรูบริกที่เข้มงวดมากในการให้คะแนนทุกการโต้ตอบเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาได้รับฟีดแบ็กและการโค้ชที่สม่ำเสมอและปราศจากอคติ” Josh Byrd ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ Copient.ai กล่าว "ก่อนมี AI ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยสอน และเพื่อนนักศึกษาต้องทำโรลเพลย์และประเมินผลแบบพบหน้ากันหรือผ่านการประชุมเสมือนจริง ซึ่งทำให้เกิดความซับซ้อนหลายอย่างที่ลดทอนประสบการณ์ของนักศึกษา เราได้พัฒนาวิธีส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับนักศึกษา เพิ่มความสม่ำเสมอ และขจัดอคติออกไปแล้ว”
อวตารแบบโต้ตอบและความสามารถด้านอารมณ์ของ HeyGen ช่วยสร้างประสบการณ์ใช้งานที่สมจริงยิ่งขึ้น ทำให้ทีมขายและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำคะแนนสมบูรณ์แบบได้ในทุกอุตสาหกรรม
ความสำเร็จของแพลตฟอร์มนี้เห็นได้ชัดจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการทำโรลเพลย์ไปแล้วมากกว่า 14,000 ครั้งจากลูกค้า 37 ราย นับตั้งแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Copient.ai เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2024 และแพลตฟอร์มมีผู้ใช้งานต่อวันมากกว่า 500 คนอย่างต่อเนื่อง Keyton เล่าว่าผู้ใช้มักบอกว่า Copient.ai คือ “แพลตฟอร์มฝึกอบรมแบบเรียลไทม์ด้วยอวตารที่ดีที่สุดในตอนนี้”
ในสนามการแข่งขันการขายระดับมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง ทีมที่ทำผลงานติดท็อป 5 ในงาน International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, และ National Collegiate Sales Competition (NCSC) ต่างก็ใช้ Copient.ai เป็นส่วนสำคัญของการฝึกซ้อมของตน นักวิจัยด้านการขายในแวดวงวิชาการชั้นนำยังร่วมมือกับบริษัทเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ AI สนทนาต่อการฝึกอบรมด้านการขาย
นับตั้งแต่เริ่มเป็นพาร์ตเนอร์กับ HeyGen ข้อมูลของ Copient.ai แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะการขายได้อย่างชัดเจนหลังจากทำโรลเพลย์เพียง 5 ครั้ง เมื่อ Copient.ai เติบโตขยายไปในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่เฮลท์แคร์ การศึกษา ไปจนถึง B2B Sales การมีอวตารที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วย HeyGen ทำให้ Copient.ai พร้อมยกระดับทีมขายและมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วยโรลเพลย์ด้วย AI เชิงสนทนา การประเมินผล และการโค้ช เพื่อให้ทีมขายมีความพร้อมด้านการขายสูงสุด