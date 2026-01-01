For this walkthrough, we’ll start in AI Studio.
Enhance and refine your voice
คุณสามารถเข้าใช้ Voice Doctor ได้จาก 2 ที่คือ ภายใน AI Studio ขณะทำงานบนโปรเจกต์ หรือจากหน้า Avatars เมื่อต้องการจัดการการตั้งค่าเสียงของอวตาร ทั้งสองตำแหน่งนี้ Voice Doctor จะช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น
สำหรับเวิร์กธิสนี้ เราจะเริ่มต้นใน AI Studio
Open Voice Doctor in AI Studio
Open an existing project or create a new one in AI Studio. Select your avatar, then open the Voice tab. From the list of available voices, choose the voice you want to improve. Voices that support Voice Doctor are marked with the Enhance Voice icon.
Voice Doctor ใช้งานได้กับทั้งเสียงที่อัปโหลดและเสียงที่สร้างด้วย AI
ยกระดับและปรับแต่งเสียงของคุณ
หลังจากเลือก Enhance Voice แล้วอินเทอร์เฟซ Voice Doctor จะเปิดขึ้น ที่แผงด้านซ้ายคุณสามารถปรับการตั้งค่าทางเทคนิคต่างๆ เช่น สำเนียง หรือสลับระหว่างเอนจินเสียงเพื่อสำรวจลักษณะเสียงที่แตกต่างกันได้
ที่แผงด้านขวาให้เขียนอธิบายว่าต้องการให้เสียงเปลี่ยนไปอย่างไร เช่น อาจขอให้เสียงออกเสียงชัดเจนขึ้น น้ำเสียงนุ่มนวลขึ้น หรือจังหวะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น คำอธิบายนี้จะช่วยกำหนดทิศทางในการปรับแต่งเสียง
จากข้อมูลที่คุณระบุ HeyGen จะสร้างตัวเลือกเสียงเวอร์ชันปรับแต่งหลายแบบให้เลือก คุณสามารถพรีวิวแต่ละเวอร์ชันและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้
ตรวจสอบและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
หากพบตัวเลือกที่ใช้งานได้ตามต้องการ คุณสามารถบันทึกเป็นเสียงใหม่หรือใช้แทนเสียงเดิมได้ หากผลลัพธ์ยังไม่ตรงใจ ให้เลือก Try fixing another way เพื่อสร้างเวอร์ชันเพิ่มเติมและปรับแต่งต่อไป
Voice Doctor ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเสียงอย่างรวดเร็วและตรงจุด เพียงปรับไม่กี่อย่างก็ทำให้เสียงฟังเป็นธรรมชาติมากขึ้น เรียบเนียน และสอดคล้องกับสไตล์ที่ต้องการ ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนการสร้างวิดีโอของคุณ