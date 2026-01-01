คุณสามารถค้นหาและจัดการเสียงได้ใน 3 ตำแหน่งคือ ใน AI Studio ขณะทำงานภายในโปรเจกต์ ในหน้า Avatars เมื่อต้องการกำหนดหรือตั้งค่าเสียงหลัก และใน Proofread โดยคุณสามารถสร้างเสียงใหม่ได้จากทุกตำแหน่งเหล่านี้
ในตัวอย่างนี้จะเริ่มต้นที่ AI Studio
เริ่มสร้างเสียงใหม่ใน AI Studio
เปิดโปรเจกต์ที่มีอยู่หรือสร้างโปรเจกต์ใหม่ใน AI Studio ในแผงสคริปต์ให้คลิกที่เสียงปัจจุบันเพื่อเปิดเมนูเสียงจากนั้นเลือก Add New Voice
คุณจะเห็นตัวเลือก 2 แบบ: เชื่อมต่อผู้ให้บริการเสียงจากภายนอก หรือสร้างเสียงใหม่โดยตรงใน HeyGen สำหรับบทเรียนนี้ให้เลือก Create New Voice
อัปโหลดไฟล์เสียงบันทึกของคุณ
ระบบจะแจ้งให้คุณอัปโหลดไฟล์บันทึกเสียง ไฟล์นี้จะถูกใช้เพื่อสร้างเสียงโคลนของคุณ ดังนั้นคุณภาพเสียงจึงมีความสำคัญ
ใช้ไมโครโฟนภายนอกคุณภาพสูง ไมค์บลูทูธ หรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนที่ติดมากับแล็ปท็อป หากใช้ไมโครโฟนภายนอกให้ถือห่างจากปากประมาณ 6 ถึง 8 นิ้ว ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง และอย่าให้สัมผัสกับเสื้อผ้าหรือผ้า
บันทึกเสียงในสภาพแวดล้อมที่เงียบและปราศจากเสียงรบกวน เสียงพื้นหลังอาจทำให้ความชัดเจนและความสม่ำเสมอลดลง พูดให้เป็นธรรมชาติและชัดเจนพร้อมใส่อารมณ์บ้างเล็กน้อย การพูดถึงเรื่องที่คุ้นเคยเช่นกิจวัตรประจำวัน งานอดิเรก หรือเรื่องราวส่วนตัวจะช่วยถ่ายทอดโทนเสียงและพลังงานตามธรรมชาติของคุณได้ดีขึ้น
หากอ่านจากสคริปต์ควรหลีกเลี่ยงน้ำเสียงราบเรียบ ใช้จังหวะหยุด ปรับความเร็วในการพูด และรักษาระดับเสียงให้คงที่เป็นธรรมชาติแบบสนทนา
สร้างและปรับแต่งเสียงของคุณ
เมื่ออัปโหลดเสียงบันทึกของคุณแล้ว HeyGen จะสร้างเสียงโคลนของคุณให้ หากผลลัพธ์ยังไม่ตรงใจ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วย Voice Doctor
คลิก Enhance Voice เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น สำเนียงหรือเอนจินเสียง หรืออธิบายสิ่งที่รู้สึกว่าผิดเพี้ยนไป เช่น เสียงฟังดูแบนเกินไปหรือไม่ค่อยใกล้เคียงน้ำเสียงธรรมชาติของคุณ จากนั้น Voice Doctor จะสร้างตัวเลือกเสียงที่ปรับปรุงแล้วให้ลองฟังตัวอย่างได้
เมื่อเจอเวอร์ชันเสียงที่ถูกใจแล้ว คุณสามารถบันทึกเป็นเสียงใหม่หรือแทนที่เสียงเดิมได้ หากยังไม่มีตัวเลือกไหนที่ใช่ คุณสามารถปรับแต่งต่อไปหรือทดลองวิธีอื่นได้
สร้างเสียงด้วย Voice Design
หากไม่ต้องการอัดเสียงตัวเอง สามารถใช้ Voice Design แทนได้ คลิก Voice Design จากนั้นใส่พรอมต์อธิบายลักษณะเสียงที่ต้องการ แล้ว HeyGen จะสร้างตัวเลือกเสียงให้หลายแบบ
คุณสามารถเลือกเสียงที่ต้องการ สร้างตัวเลือกเพิ่มเติม หรือปรับแต่งพรอมต์จนกว่าเสียงจะตรงกับความต้องการของคุณ