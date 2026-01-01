ขั้นตอนที่ 1: เปิด Face Swap
เปิด Apps เลื่อนลงไปที่ All Apps แล้วเลือก Face Swap
ขั้นตอนที่ 2: เลือกรูปภาพต้นฉบับของคุณ
เลือกภาพต้นฉบับที่ต้องการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3: อัปโหลดใบหน้าเป้าหมาย
อัปโหลดรูปใบหน้าที่ชัดเจนมองตรงของใบหน้าที่ต้องการใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพมีลักษณะดังนี้:
ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการสลับ
คลิก Process จากนั้นจะเห็นตัวอย่างการแปลงล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบผลลัพธ์
หากพอใจกับผลลัพธ์แล้ว ให้บันทึกไปยังอวตารของคุณ หากยังไม่พอใจ ให้ย้อนกลับไปเปลี่ยนรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งก่อนประมวลผลอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6: ตั้งชื่อและบันทึกอวตารของคุณ
ตั้งชื่ออวตารของคุณ จากนั้นคลิก Save Avatar เพื่อบันทึกอวตารที่คุณปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 7: ใช้งานอวตารของคุณ
ตอนนี้สามารถใช้อวตารนี้ในโปรเจกต์ AI Studio หรือแอป HeyGen อื่นๆ ได้แล้ว