อวตาร
วิธีสร้างอวตารใหม่ด้วย AI

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ Avatars

จากเมนู HeyGen ไปที่ Avatars แล้วคลิก Create Avatar

ขั้นตอนที่ 2: เลือก Design with AI

ในหน้าต่าง Create Your Avatar ให้วางเมาส์เหนือ Create a Virtual Character แล้วเลือก Design with AI

ขั้นตอนที่ 3: กรอกรายละเอียดพื้นฐานของอวตารของคุณ

ในส่วน Basics ให้กรอกข้อมูลดังนี้:

  • name
  • อายุ
  • gender
  • ethnicity

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มพรอมต์ลักษณะภายนอกของคุณ

ไปที่ส่วน Appearance แล้วอธิบายลักษณะอวตารที่ต้องการ หากต้องการไอเดียเพิ่มเติมให้คลิก Try a Sample เพื่อใช้พรอมต์ที่ HeyGen เขียนไว้ล่วงหน้าและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

Step 5: Choose orientation, pose, and style

เมื่อเขียนคำอธิบายเรียบร้อยแล้ว เลือกอวตารของคุณในส่วนต่อไปนี้:

  • ทิศทางการแสดงอวตาร
  • ท่าทาง
  • สไตล์

เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Generate Preview

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบและบันทึกอวตารของคุณ

HeyGen จะสร้างอวตารตัวอย่างหลายแบบให้คุณตรวจสอบ หากยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถ:

  • สร้างใหม่อีกครั้ง
  • แก้ไขพรอมต์ของคุณ

หากไม่เป็นเช่นนั้นให้คลิก Save

ขั้นตอนที่ 7: เลือกเสียง

ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกเสียงสำหรับอวตารของคุณ โดยคุณสามารถเลือกได้ดังนี้:

  • เลือกเสียงจากไลบรารีที่มีอยู่
  • โคลนเสียง
  • ออกแบบเสียงใหม่
  • ให้ HeyGen เลือกอัตโนมัติด้วยการคลิก Cancel

ขั้นตอนที่ 8: ยืนยันและสร้าง

เมื่อยืนยันเสียงของคุณแล้ว HeyGen จะสร้างอวตารใหม่ของคุณและเพิ่มเข้าไปในไลบรารีอวตารของคุณ