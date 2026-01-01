ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างโปรเจกต์แรกของคุณใน HeyGen และทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือสำคัญต่างๆ ที่คุณจะใช้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือคุ้นเคยกับการสร้างวิดีโออยู่แล้ว คู่มือนี้จะช่วยให้คุณค้นหาทุกสิ่งที่ต้องใช้ในการเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ
เริ่มต้นจากแดชบอร์ด
หลังจากเข้าสู่ระบบ HeyGen แล้ว คุณจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดซึ่งเป็นที่เก็บโปรเจกต์ทั้งหมดที่เคยทำไว้ ด้านซ้ายของหน้าจอคือแถบนำทางหลักที่ให้คุณเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดของ HeyGen
หากต้องการเริ่มวิดีโอใหม่ ให้คลิก Create Video
คุณจะเห็นตัวเลือกหลายแบบ หากต้องการสร้างวิดีโออวตารแบบกำหนดเอง ให้เลือก Start from Scratch คุณอาจสังเกตเห็นตัวเลือก Interactivity ซึ่งจะเปิดเทมเพลต Learning & Development โดยเนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายเพิ่มเติมในบทเรียนถัดไป
จากนั้นเลือกแนววิดีโอของคุณ: แนวตั้งหรือแนวนอน สามารถเปลี่ยนได้ภายหลังหากต้องการ
เมื่อเลือกแล้วระบบจะพาไปยัง AI Studio โดยอัตโนมัติ
ทำความคุ้นเคยกับ AI Studio
ภายใน AI Studio สามารถเริ่มจากการตั้งชื่อโปรเจกต์ของคุณ ด้านล่างจะเป็นตัวแก้ไขสคริปต์สำหรับเขียน แก้ไข และจัดการซีนทั้งหมด ตรงนี้คือจุดที่ใช้เพิ่มสคริปต์และวางโครงสร้างวิดีโอของคุณ
ด้านล่างตัวแก้ไขสคริปต์จะมีตัวเลือกให้เพิ่มซีนใหม่ บันทึกหรืออัปโหลดเสียง หรือแทรกช่วงหยุดระหว่างประโยค นอกจากนี้ยังใช้ Voice Director (ไอคอนรูปโทรโข่ง) เพื่อควบคุมน้ำเสียง จังหวะ และอารมณ์ของการพูดได้
เมื่อคลิกที่จุดสามจุดข้างฉากจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้ใช้งาน เช่น สร้างเสียงใหม่ เรนเดอร์ฉากเพื่อซิงก์การขยับปาก แปลงเป็นโหมดโคลนเสียง แปลฉาก หรือ ลบฉากออก จากตัวแก้ไขสคริปต์ยังสามารถสลับอวตาร เปลี่ยนเสียง หรือสลับการใช้งานระหว่างเอนจิน Avatar Unlimited และ Avatar IV Motion ได้
ทำงานกับไทม์ไลน์
ตัวแก้ไขไทม์ไลน์ช่วยให้ตรวจทานวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบได้ สามารถลากหัวเล่นเพื่อพรีวิวช่วงเวลาที่ต้องการ ดูความยาววิดีโอทั้งหมด และจัดลำดับฉากใหม่ได้ด้วยการลากไปทางซ้ายหรือขวา
ยังสามารถเพิ่มซีนจากเทมเพลต แทรกซีนวิดีโอหรือสไลด์พรีเมียม และสร้างทรานซิชันระหว่างซีนให้ลื่นไหลได้ด้วยการใช้ไอคอนลูกศรระหว่างคลิป
เลือกและปรับแต่งอวตารของคุณ
ที่ด้านบนของแคนวาสวิดีโอ ให้คลิก Avatars เพื่อเลือกอวตารที่ต้องการใช้ สามารถเลือกจากอวตารของคุณเองหรือเลือกจากไลบรารีสาธารณะของ HeyGen
เมื่อคลิกที่อวตารภายในแคนวาสจะมีตัวเลือกการปรับแต่งให้ใช้งาน จากตรงนี้สามารถเปลี่ยนลุค ปรับกรอบภาพ ลบพื้นหลัง เพิ่มความโค้งมนที่มุม หรือใส่แอนิเมชันได้
ยกระดับภาพและงานดีไซน์
ถัดจากแท็บ Avatars คุณจะพบเครื่องมือสร้างสรรค์สำหรับปรับแต่งวิดีโอของคุณ สามารถเพิ่มข้อความ อัปโหลดมีเดีย แทรกองค์ประกอบ สร้างรูปภาพด้วย AI จัดการคำบรรยาย หรือปรับสีพื้นหลังได้
ที่ด้านบนของตัวแก้ไขสคริปต์ ให้เปิดเมนูแฮมเบอร์เกอร์เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติม จากตรงนี้สามารถบันทึกวิดีโอเป็นเทมเพลต อัปโหลดหรือดาวน์โหลดสคริปต์ ตรวจสอบประวัติการแก้ไข ติดต่อฝ่ายสนับสนุน เปิดคู่มือสอนใช้ หรือเปลี่ยนธีมได้
ในตัวเลือกถัดจากเมนูแฮมเบอร์เกอร์ คุณสามารถปรับทิศทางวิดีโอ เลือกชุดแบรนด์ หรือส่งคำติชมโดยตรงถึงทีม HeyGen ได้
การทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ
งานของคุณจะถูกบันทึกอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถคลิก Save เพื่อบันทึกเองได้ทุกเมื่อ
หากต้องการทำงานร่วมกัน ให้เลือก Invite Members เพื่อเชิญเพื่อนร่วมทีมเข้ามาในโปรเจกต์ การแจ้งเตือนและคอมเมนต์จะแสดงที่แถบด้านบน ทำให้ตรวจสอบฟีดแบ็กได้ง่าย
หากโปรเจกต์มีหลายเลเยอร์ ให้เปิดพาเนล Layers เพื่อจัดเรียงองค์ประกอบใหม่โดยลากไปไว้ด้านบนหรือด้านล่างของกันและกัน
พรีวิวและสร้างวิดีโอของคุณ
เมื่อสคริปต์และภาพพร้อมแล้ว ให้คลิก Preview เพื่อดูโปรเจกต์ของคุณ หากอวตารดูนิ่งหรือเบลอ แสดงว่าวิดีโอยังเรนเดอร์ไม่เสร็จ การลิปซิงก์จะถูกประมวลผลระหว่างการเรนเดอร์
เมื่อพอใจกับผลงานแล้ว ให้คลิก Generate จากนั้นสามารถเปลี่ยนชื่อวิดีโอ เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง และเลือกระดับความละเอียดของวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K หากใช้งาน Avatar IV ระบบของ HeyGen จะคำนวณการใช้งานให้อัตโนมัติ
HeyGen จะประมวลผลวิดีโอของคุณและเมื่อเสร็จแล้ว วิดีโอจะปรากฏในแท็บ Projects พร้อมให้ตรวจสอบ แชร์ หรือดาวน์โหลด