แอสเซทวิดีโอคือองค์ประกอบทุกอย่างที่ใช้ในการสร้างวิดีโอของคุณ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ คลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง โลโก้ ข้อความ และแม้แต่อวตาร AI
HeyGen รองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงไฟล์ JPG และ PNG ขนาดสูงสุด 200 MB ไฟล์ MP4 และ MOV ขนาดสูงสุด 200 MB และไฟล์ฟอนต์ TTF หรือ OTF ขนาดสูงสุด 100 MB การจัดการแอสเซ็ตเหล่านี้ให้เป็นระเบียบช่วยให้แก้ไข นำกลับมาใช้ซ้ำ และทำงานร่วมกันได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
อัปโหลดและจัดการทรัพยากร
เริ่มต้นใช้งานโดยเปิด Media แล้วคลิก Upload เพื่อเพิ่มไฟล์ของคุณไปยัง Asset Library ของ HeyGen คุณสามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันได้ รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียง
หากต้องการใช้ GIF ให้แปลงเป็นไฟล์ MP4 ก่อนอัปโหลดไปยังตัวแก้ไขวิดีโอ
หลังจากอัปโหลดแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อแอสเซ็ตให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ สำหรับไฟล์วิดีโอคุณยังสามารถเลือกแยกเฉพาะเสียงออกมาได้ด้วย การสร้างโฟลเดอร์แยกตามโปรเจกต์ แบรนด์ หรือประเภทคอนเทนต์จะช่วยให้จัดระเบียบทุกอย่างได้ง่ายและค้นหาได้สะดวก
To delete assets, select them using the checkbox or the three-dot menu and choose Delete.
เพิ่มแอสเซทในโปรเจกต์ของคุณ
กลับไปที่โปรเจกต์ของคุณใน AI Studio เมื่อสคริปต์และอวตารพร้อมแล้ว จากนั้นเริ่มออกแบบซีนของคุณได้โดยเพิ่มพื้นหลัง มีเดีย และองค์ประกอบภาพอื่นๆ
If your avatar includes a built-in background, select the avatar and use Background Remover to place it on a new background. You can resize the avatar by dragging the corners to fit your layout.
ปรับแต่งพื้นหลังและสื่อ
คลิก Background เพื่อเลือกใช้สีพื้นแบบทึบ รูปภาพสต็อก วิดีโอ หรือเทมเพลต หากต้องการปรับแต่งได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ให้เลือก Detach from Background เพื่อย้ายและปรับขนาดองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างอิสระภายในฉาก
แท็บ Media ให้คุณเข้าถึงคลังสต็อกของ HeyGen ไฟล์ที่อัปโหลดไว้ และตัวเลือกในการอัปโหลดสื่อเพิ่มเติม สื่อใดๆ ที่นี่สามารถตั้งเป็นพื้นหลังได้ด้วย
Add and manage audio
หากต้องการเพิ่มเพลงประกอบให้เปิดแท็บ Music จากนั้นเลือกใช้เพลงสต็อกจาก HeyGen หรืออัปโหลดไฟล์เสียงของคุณเอง
เสียงจะแสดงในตัวเล่นฉากด้านล่างวิดีโอของคุณ ใช้เมนูจุดสามจุดบนแทร็กเสียงเพื่อปรับแต่ง เช่น ตัดต่อหรือลบแล้วอัปโหลดไฟล์ใหม่
แก้ไขรูปภาพและงานวิชวล
สำหรับรูปภาพคุณสามารถปรับความโค้งของมุมให้ขอบดูนุ่มนวลขึ้นหรือแก้ไขภาพด้วย AI เพียงใส่พรอมต์สำหรับแก้ไขเลือกเอนจิน AI ที่ต้องการและสามารถเพิ่มรูปภาพอ้างอิงเพื่อช่วยกำหนดผลลัพธ์ได้
หากต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับงานออกแบบ ให้เปิดแท็บ Elements ที่นี่คุณจะพบองค์ประกอบพรีเมียมอย่างเช่น รูปร่าง กรอบ สติกเกอร์ และไอคอนที่ช่วยยกระดับดีไซน์ของคุณได้
เพิ่มและจัดสไตล์ข้อความ
คลิก Text ที่ด้านบนของแคนวาสเพื่อเพิ่มไตเติล ป้ายกำกับ หรือข้อความบนหน้าจอ คุณสามารถปรับแต่งสไตล์ฟอนต์ ขนาด การจัดรูปแบบ ความทึบแสง และการจัดตำแหน่ง หรืออัปโหลดฟอนต์แบรนด์ของคุณเพื่อให้สอดคล้องกัน
องค์ประกอบข้อความสามารถลากและปรับขนาดได้ทุกที่บนผืนผ้าใบ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกหลายองค์ประกอบพร้อมกันเพื่อจัดแนวหรือจัดกลุ่มให้เลย์เอาต์ดูเป็นระเบียบมากขึ้น
เพิ่มคำบรรยาย
หากต้องการเพิ่มคำบรรยาย ให้คลิก Captions แล้วเลือกสไตล์คำบรรยาย สามารถปรับสี ฟอนต์ และขนาดตัวอักษรได้ และเลือกได้ว่าจะใช้สไตล์นั้นกับฉากเดียวหรือทุกฉาก
ปรับแต่งการเล่นวิดีโออย่างละเอียด
เลือกวิดีโอที่อัปโหลดไว้ในซีนเพื่อปรับวิธีการเล่น คุณสามารถวนลูปวิดีโอให้เคลื่อนไหวต่อเนื่อง หยุดค้างที่เฟรมสุดท้ายเพื่อค้างช็อตปิดท้าย หรือเลือก Fit to Scene เพื่อให้ความยาววิดีโอปรับให้ตรงกับความยาวของซีนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการควบคุมอย่างแม่นยำ ให้ใช้ไอคอนกรรไกรในไทม์ไลน์เพื่อตัดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้ตรงตามที่ต้องการ