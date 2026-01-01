ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีทำให้วิดีโอของคุณมีชีวิตชีวาด้วยการใช้แอนิเมชัน องค์ประกอบเคลื่อนไหว และทรานซิชันระหว่างซีนใน HeyGen เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คอนเทนต์ของคุณดูมีไดนามิก เรียบลื่น และน่าดึงดูดยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อภายนอกเพิ่มเติม
ทำให้องค์ประกอบในซีนของคุณเคลื่อนไหว
In HeyGen, you can animate almost any element, including text, images, icons, and even avatars.
เริ่มต้นโดยคลิกองค์ประกอบที่ต้องการใส่แอนิเมชัน เมื่อเลือกแล้ว มาร์กเกอร์แอนิเมชันจะปรากฏใน Script Panel มาร์กเกอร์เหล่านี้ใช้กำหนดเวลาที่องค์ประกอบเข้ามาและออกจากฉาก
คุณสามารถลากมาร์กเกอร์ไปตามไทม์ไลน์เพื่อให้การเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสคริปต์ของคุณ จากนั้นเปิดเมนู Animation แล้วเลือกสไตล์เช่น Fade, Slide, Zoom หรือ Pop เลื่อนเมาส์ไปวางบนแต่ละตัวเลือกเพื่อดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์ก่อนนำไปใช้
ใช้แถบเลื่อน Duration เพื่อควบคุมความเร็วของแอนิเมชัน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก Preview เพื่อดูตัวอย่างในบริบทจริง
Add Premium Motion Elements
To add extra visual polish, you can use Premium Motion Elements. These include animated intros, speaker cards, headlines, quotes, and typewriter-style text, designed to work seamlessly with avatars.
Open the Elements tab, select Motion, and drag a motion element into your scene. You can customize the text, move or resize it on the canvas, and control its timing using the same animation markers.
Preview the scene to see the motion elements animate naturally alongside your content.
Add scene transitions
ทรานซิชันช่วยให้วิดีโอของคุณไหลลื่นจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง
In the bottom timeline, hover between two scenes and click the three-dot menu, then select Add Scene Transition. Choose from styles like Fade, Slide, or Zoom.
คุณสามารถปรับระยะเวลาทรานซิชันให้เร็วขึ้นหรือช้าลง และเลือกใช้กับทรานซิชันเดียวหรือกับทุกซีนในวิดีโอของคุณได้ ระบบจะแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์ในตัวแก้ไขเพื่อให้คุณปรับแต่งเอฟเฟกต์ได้อย่างละเอียดจนกว่าจะพอใจ
ใช้ Magic Match เพื่อให้การทำงานลื่นไหลต่อเนื่อง
Magic Match คือทรานซิชันอัจฉริยะที่ช่วยแอนิเมตองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันระหว่างซีนโดยอัตโนมัติ
หากมีองค์ประกอบหนึ่งปรากฏตอนท้ายของฉากหนึ่งและปรากฏอีกครั้งตอนต้นของฉากถัดไป Magic Match จะสร้างการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฉาก วิธีใช้งานคือคัดลอกองค์ประกอบนั้นแล้ววางลงในฉากถัดไปเพื่อให้องค์ประกอบเดียวกันปรากฏอยู่ในทั้งสองฉาก
Then click the three dots between the scenes, choose Add Scene Transition, and select Magic Match. HeyGen handles the animation automatically, creating a seamless visual connection.