Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis
Integrations

Koppla HeyGen till API:er och MCP-klienter

Oavsett om du automatiserar uppgifter, stöttar dina medarbetare eller utvecklar egna lösningar fungerar allt tillsammans för att skapa och leverera AI-video i stor skala.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom

Fyra sätt att integrera HeyGen

Direkta integrationer

Direkta integrationer

Koppla HeyGen direkt till dina verktyg. Ingen kod behövs. Bara klicka och autentisera.

Agentplattformar

Agentplattformar

Låt din AI-agent skapa HeyGen-videor automatiskt, på begäran eller som en del av ett arbetsflöde.

Fungerar i AI-arbetsflöden

Fungerar i AI-arbetsflöden

Dina befintliga verktyg matar in data i HeyGen via en AI-agent. Ingen konfigurering. Bara ladda in dem tillsammans.

Bygg med HeyGen

Bygg med HeyGen

Fullständig programmatisk åtkomst för utvecklare som bygger på HeyGens API, MCP-server och Skills.

Läs mer
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Förvandla snygga bilder och designer till dynamiska videoberättelser direkt i Adobe Express.

Läs mer
Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten hämtar poster från en Airtable-bas, skickar data till HeyGen och skapar en personlig video.

Se hur det fungerar
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agenten hämtar berikad prospektdata från Apollo, skickar den till HeyGen och skapar personliga outreach-videor i stor skala.

Se hur det fungerar
Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten läser projektmilstolpar och uppdateringar om uppgifter från Asana, skickar dem till HeyGen och skapar en video med statusuppdatering.

Se hur det fungerar
Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten läser Jira-ärenden eller Confluence-sidor, extraherar innehållet och skapar en avatarberättad videouppdatering via HeyGen.

Se hur det fungerar
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Förvandla repetitiva uppgifter till AI-agenter som automatiserar videoarbetsflöden i HeyGen. Ingen kodning krävs.

Läs mer
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Förvandla statiska Canva-designer till AI-drivna avatarvideor utan att någonsin lämna Canva.

Läs mer
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

Skapa ett videomanus i ChatGPT och omvandla det direkt till en färdig HeyGen-video.

Läs mer
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

Lägg till HeyGen som ett inbyggt verktyg i Claude. Skapa avatarvideor från alla konversationer eller agentiska arbetsflöden.

Läs mer
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Automatisera personliga sälj- och marknadsföringsvideor i stor skala från Clay-sekvenser.

Läs mer
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Skapa demovideor, genomgångar och berättarröster till dokumentation direkt i din AI-kodningsmiljö.

Se hur det fungerar
Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agenten hämtar kampanj- eller resedata från Customer.io, skickar dem till HeyGen och skapar personliga videor i stor skala.

Se hur det fungerar
Discord logo

Discord

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

Skapa AI-videor direkt i Discord-servrar, gruppchattar och DM med Video Agent.

Se hur det fungerar
Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

Agenten läser in ramar eller prototypinnehåll från Figma, skickar det till HeyGen och skapar en designgenomgångsvideo berättad av en avatar.

Se hur det fungerar
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Gör steg-för-steg-guider automatiskt till AI-drivna utbildnings- och onboardingvideor.

Läs mer
Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

Agenten läser en Gamma-presentation, extraherar innehållet, skickar det till HeyGen Video Agent och skapar en video berättad av en avatar.

Se hur det fungerar
GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten hämtar sammanfattningar av pull requests eller release notes från GitHub, skickar dem till HeyGen och skapar en delbar videochangelog.

Se hur det fungerar
Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten läser dokument eller presentationsmaterial från Google Drive, skickar det till HeyGen och skapar en avatarberättad videoversion.

Se hur det fungerar
Granola logo

Granola

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agenten hämtar mötesanteckningar från Granola, skickar dem till HeyGen och skapar personliga videosammanfattningar eller recaps.

Läs mer
Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

Lägg till avatarer i demos och guider med Hexus AI för att göra produktinnehåll mer interaktivt och skalbart.

Anslut
Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

Agenten hämtar sammanfattningar eller hjälpinnehåll från Intercom, skickar det till HeyGen och skapar en personlig video.

Se hur det fungerar
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Skapa och skicka personliga AI-videor direkt i HubSpot-arbetsflöden och e-postkampanjer.

Läs mer
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten hämtar sprint- eller ändringslogg från Linear, skickar den till HeyGen och skapar en videouppdatering för intressenter för den releasen.

Se hur det fungerar
Omtyckt logo

Omtyckt

MCP
OAuth
Agent Platforms

Anslut HeyGen som en personlig connector för att bygga appar som triggar generering av avatarvideor som en inbyggd produktfunktion.

Se hur det fungerar
Skapa logo

Skapa

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Bygg avancerade flerstegsautomatiseringar i Make med HeyGens plattform för videogenerering.

Läs mer
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

Lägg till HeyGen som ett MCP-anropbart verktyg i Manus för att trigga videogenerering som ett steg i valfritt autonomt arbetsflöde.

Läs mer
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Koppla HeyGen till Copilot Studio så att företagsagenter automatiskt kan skapa utbildnings- och kommunikationsvideor i hela M365.

Se hur det fungerar
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

Lägg till interaktivitet i dina videor med knappar, quiz och mer för att öka engagemanget hos varje tittare.

Anslut
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

Koppla HeyGen till över 1 000 appar och tjänster med n8n:s automationsplattform för att enkelt bygga kraftfulla AI-drivna videoarbetsflöden.

Läs mer
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

Agenten läser en Notion-sida eller databas, skickar innehållet till HeyGen och skapar en videouppsummering berättad av en avatar.

Se hur det fungerar
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Distribuera HeyGen med NemoClaw för att skapa säkra, integritetskontrollerade videor som drivs av autonoma AI-agenter som körs på lokal beräkningskraft.

Se hur det fungerar
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

Registrera HeyGen som en skill i ClawHub så att alla OpenClaw-agenter kan anropa HeyGens OpenClaw API för att skapa videor.

Anslut
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

Koppla HeyGen till över 2 000 verktyg för att automatisera videoflöden och öka produktiviteten med smidig dataöverföring.

Anslut
Tydligt logo

Tydligt

API
Direct Integrations
Design & Content

Infoga automatiskt HeyGen-videor i After Effects-mallar för att skapa dynamiska videor med avatarer.

Anslut
PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten läser produktanalys- eller feature flagg-data från PostHog, skickar den till HeyGen och skapar en avatarberättad insiktsvideo.

Se hur det fungerar
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

Gör din HeyGen-video till ett inlägg och dela den automatiskt överallt för att sprida innehåll utan ansträngning.

Anslut
Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agenten hämtar kontakt- eller affärsdata från Salesforce, skickar den till HeyGen och skapar en personlig outreach-video.

Se hur det fungerar
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

Agenten läser en Slack-tråd, skickar sammanhanget till HeyGen, skapar en videouppdatering och postar den tillbaka i kanalen.

Läs mer
Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten hämtar data från Snowflake, skickar resultaten till HeyGen och skapar en sammanfattande video med avatarberättare för intressenter.

Se hur det fungerar
Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

Agenten hämtar betalnings- eller intäktsdata från Stripe, skickar den till HeyGen och skapar en fakturerings- eller milstolpevideo.

Se hur det fungerar
Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

Distribuera HeyGen som partneragent i Superhuman Go Agent Store för att skapa och skicka avatarvideor från över 1 000 000 appar.

Läs mer
Telegram logo

Telegram

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

Autentisera och leverera AI-videor direkt i gruppchattar och DM med Video Agent.

Se hur det fungerar
Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

Bädda in HeyGen-videor på webbsidor, i e-post eller SMS för att öka visningar och driva trafik i alla kanaler.

Anslut
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Lägg till en mänsklig känsla i skärminspelningar och gör text till video direkt med HeyGens AI-avatarer.

Läs mer
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agenten frågar Vercel efter distributionsmetadata, skickar den till HeyGen och skapar automatiskt en video för releasenyheten.

Se hur det fungerar
viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

Automatisera processer mellan verktyg med viaSockets no-code-plattform och bygg videoarbetsflöden utan hjälp från utvecklare.

Anslut
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

Synka dina HeyGen-videor direkt till matchade Vimeo-mappar, med möjlighet att aktivera automatisk synkning.

Anslut
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Koppla HeyGen till över 8 000 appar. Utlös videoskapande från valfri händelse i ditt arbetsflöde.

Läs mer
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

Använd interaktiva avatarer i Zoom-möten som tänker och svarar som du i realtid.

Anslut

Interested in integrating with HeyGen?

Reach out to explore API and MCP integrations, custom solutions, and partnership opportunities with HeyGen to create and deliver AI video at scale.

Contact us

Har du frågor? Vi har svaren

Vilka olika sätt finns det att integrera med HeyGen?

HeyGen erbjuder tre integrationsvägar: MCP för att ansluta till AI-assistenter som Claude utan att behöva hantera API:er, Skills för att utöka AI-kodningsagenter som Claude Code och Cursor, samt Direct API för fullständig programmatisk kontroll över videogenerering.

Hur fungerar autentisering för varje integrationsväg?

MCP använder OAuth – användare ger behörighet via en samtyckesskärm utan att några API-nycklar behövs. Både Skills och Direct API använder en API-nyckel som skickas via X-Api-Key-headern och genereras under Settings → API i din HeyGen-instrumentpanel.

Behöver jag en API-nyckel?

Nej. Remote MCP använder OAuth-autentisering kopplad till ditt HeyGen-konto (Web Plan). Ingen API-nyckel krävs.

Kostar HeyGens MCP extra?

Nej. Videogenerering använder de premiumkrediter som ingår i din befintliga HeyGen-plan. Det tillkommer inga separata API-avgifter eller extra fakturering.

Vilka HeyGen-abonnemang har stöd för MCP?

MCP är tillgängligt i alla HeyGen-planer. För mer omfattande användning rekommenderas att du uppgraderar till Creator-planen eller högre.

Kan jag använda mina egna avatarer och röster?

Ja. Alla avatarer eller röster som finns tillgängliga i ditt HeyGen-konto, inklusive specialbyggda tillgångar, är åtkomliga via HeyGen MCP.

Vad är skillnaden mellan detta och HeyGen API?

HeyGen API ger dig direkta REST-endpoints för programmatisk kontroll. Remote MCP kapslar in dessa funktioner så att AI-agenter kan använda dem konverserande utan att du behöver skriva integrationskod.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background