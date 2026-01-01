Koppla HeyGen till API:er och MCP-klienter
Oavsett om du automatiserar uppgifter, stöttar dina medarbetare eller utvecklar egna lösningar fungerar allt tillsammans för att skapa och leverera AI-video i stor skala.
Fyra sätt att integrera HeyGen
Direkta integrationer
Koppla HeyGen direkt till dina verktyg. Ingen kod behövs. Bara klicka och autentisera.
Agentplattformar
Låt din AI-agent skapa HeyGen-videor automatiskt, på begäran eller som en del av ett arbetsflöde.
Fungerar i AI-arbetsflöden
Dina befintliga verktyg matar in data i HeyGen via en AI-agent. Ingen konfigurering. Bara ladda in dem tillsammans.
Bygg med HeyGen
Fullständig programmatisk åtkomst för utvecklare som bygger på HeyGens API, MCP-server och Skills.
Adobe Express
Förvandla snygga bilder och designer till dynamiska videoberättelser direkt i Adobe Express.
Airtable
Agenten hämtar poster från en Airtable-bas, skickar data till HeyGen och skapar en personlig video.
Apollo
Agenten hämtar berikad prospektdata från Apollo, skickar den till HeyGen och skapar personliga outreach-videor i stor skala.
Asana
Agenten läser projektmilstolpar och uppdateringar om uppgifter från Asana, skickar dem till HeyGen och skapar en video med statusuppdatering.
Atlassian
Agenten läser Jira-ärenden eller Confluence-sidor, extraherar innehållet och skapar en avatarberättad videouppdatering via HeyGen.
Autohive
Förvandla repetitiva uppgifter till AI-agenter som automatiserar videoarbetsflöden i HeyGen. Ingen kodning krävs.
Canva
Förvandla statiska Canva-designer till AI-drivna avatarvideor utan att någonsin lämna Canva.
ChatGPT
Skapa ett videomanus i ChatGPT och omvandla det direkt till en färdig HeyGen-video.
Claude (Anthropic)
Lägg till HeyGen som ett inbyggt verktyg i Claude. Skapa avatarvideor från alla konversationer eller agentiska arbetsflöden.
Clay
Automatisera personliga sälj- och marknadsföringsvideor i stor skala från Clay-sekvenser.
Cursor
Skapa demovideor, genomgångar och berättarröster till dokumentation direkt i din AI-kodningsmiljö.
Customer.io
Agenten hämtar kampanj- eller resedata från Customer.io, skickar dem till HeyGen och skapar personliga videor i stor skala.
Discord
Skapa AI-videor direkt i Discord-servrar, gruppchattar och DM med Video Agent.
Figma
Agenten läser in ramar eller prototypinnehåll från Figma, skickar det till HeyGen och skapar en designgenomgångsvideo berättad av en avatar.
FlowShare
Gör steg-för-steg-guider automatiskt till AI-drivna utbildnings- och onboardingvideor.
Gamma
Agenten läser en Gamma-presentation, extraherar innehållet, skickar det till HeyGen Video Agent och skapar en video berättad av en avatar.
GitHub
Agenten hämtar sammanfattningar av pull requests eller release notes från GitHub, skickar dem till HeyGen och skapar en delbar videochangelog.
Google Drive
Agenten läser dokument eller presentationsmaterial från Google Drive, skickar det till HeyGen och skapar en avatarberättad videoversion.
Granola
Agenten hämtar mötesanteckningar från Granola, skickar dem till HeyGen och skapar personliga videosammanfattningar eller recaps.
Hexus
Lägg till avatarer i demos och guider med Hexus AI för att göra produktinnehåll mer interaktivt och skalbart.
Intercom
Agenten hämtar sammanfattningar eller hjälpinnehåll från Intercom, skickar det till HeyGen och skapar en personlig video.
Hubspot
Skapa och skicka personliga AI-videor direkt i HubSpot-arbetsflöden och e-postkampanjer.
Linear
Agenten hämtar sprint- eller ändringslogg från Linear, skickar den till HeyGen och skapar en videouppdatering för intressenter för den releasen.
Omtyckt
Anslut HeyGen som en personlig connector för att bygga appar som triggar generering av avatarvideor som en inbyggd produktfunktion.
Skapa
Bygg avancerade flerstegsautomatiseringar i Make med HeyGens plattform för videogenerering.
Manus
Lägg till HeyGen som ett MCP-anropbart verktyg i Manus för att trigga videogenerering som ett steg i valfritt autonomt arbetsflöde.
Microsoft Copilot
Koppla HeyGen till Copilot Studio så att företagsagenter automatiskt kan skapa utbildnings- och kommunikationsvideor i hela M365.
Mindstamp
Lägg till interaktivitet i dina videor med knappar, quiz och mer för att öka engagemanget hos varje tittare.
n8n
Koppla HeyGen till över 1 000 appar och tjänster med n8n:s automationsplattform för att enkelt bygga kraftfulla AI-drivna videoarbetsflöden.
Notion
Agenten läser en Notion-sida eller databas, skickar innehållet till HeyGen och skapar en videouppsummering berättad av en avatar.
NVIDIA NemoClaw
Distribuera HeyGen med NemoClaw för att skapa säkra, integritetskontrollerade videor som drivs av autonoma AI-agenter som körs på lokal beräkningskraft.
OpenClaw
Registrera HeyGen som en skill i ClawHub så att alla OpenClaw-agenter kan anropa HeyGens OpenClaw API för att skapa videor.
Pabbly
Koppla HeyGen till över 2 000 verktyg för att automatisera videoflöden och öka produktiviteten med smidig dataöverföring.
Tydligt
Infoga automatiskt HeyGen-videor i After Effects-mallar för att skapa dynamiska videor med avatarer.
PostHog
Agenten läser produktanalys- eller feature flagg-data från PostHog, skickar den till HeyGen och skapar en avatarberättad insiktsvideo.
Repurpose.io
Gör din HeyGen-video till ett inlägg och dela den automatiskt överallt för att sprida innehåll utan ansträngning.
Salesforce
Agenten hämtar kontakt- eller affärsdata från Salesforce, skickar den till HeyGen och skapar en personlig outreach-video.
Slack
Agenten läser en Slack-tråd, skickar sammanhanget till HeyGen, skapar en videouppdatering och postar den tillbaka i kanalen.
Snowflake
Agenten hämtar data från Snowflake, skickar resultaten till HeyGen och skapar en sammanfattande video med avatarberättare för intressenter.
Stripe
Agenten hämtar betalnings- eller intäktsdata från Stripe, skickar den till HeyGen och skapar en fakturerings- eller milstolpevideo.
Superhuman
Distribuera HeyGen som partneragent i Superhuman Go Agent Store för att skapa och skicka avatarvideor från över 1 000 000 appar.
Telegram
Autentisera och leverera AI-videor direkt i gruppchattar och DM med Video Agent.
Tolstoy
Bädda in HeyGen-videor på webbsidor, i e-post eller SMS för att öka visningar och driva trafik i alla kanaler.
Trupeer
Lägg till en mänsklig känsla i skärminspelningar och gör text till video direkt med HeyGens AI-avatarer.
Vercel
Agenten frågar Vercel efter distributionsmetadata, skickar den till HeyGen och skapar automatiskt en video för releasenyheten.
viaSocket
Automatisera processer mellan verktyg med viaSockets no-code-plattform och bygg videoarbetsflöden utan hjälp från utvecklare.
Vimeo
Synka dina HeyGen-videor direkt till matchade Vimeo-mappar, med möjlighet att aktivera automatisk synkning.
Zapier
Koppla HeyGen till över 8 000 appar. Utlös videoskapande från valfri händelse i ditt arbetsflöde.
Zoom
Använd interaktiva avatarer i Zoom-möten som tänker och svarar som du i realtid.
Har du frågor? Vi har svaren
Vilka olika sätt finns det att integrera med HeyGen?
HeyGen erbjuder tre integrationsvägar: MCP för att ansluta till AI-assistenter som Claude utan att behöva hantera API:er, Skills för att utöka AI-kodningsagenter som Claude Code och Cursor, samt Direct API för fullständig programmatisk kontroll över videogenerering.
Hur fungerar autentisering för varje integrationsväg?
MCP använder OAuth – användare ger behörighet via en samtyckesskärm utan att några API-nycklar behövs. Både Skills och Direct API använder en API-nyckel som skickas via X-Api-Key-headern och genereras under Settings → API i din HeyGen-instrumentpanel.
Behöver jag en API-nyckel?
Nej. Remote MCP använder OAuth-autentisering kopplad till ditt HeyGen-konto (Web Plan). Ingen API-nyckel krävs.
Kostar HeyGens MCP extra?
Nej. Videogenerering använder de premiumkrediter som ingår i din befintliga HeyGen-plan. Det tillkommer inga separata API-avgifter eller extra fakturering.
Vilka HeyGen-abonnemang har stöd för MCP?
MCP är tillgängligt i alla HeyGen-planer. För mer omfattande användning rekommenderas att du uppgraderar till Creator-planen eller högre.
Kan jag använda mina egna avatarer och röster?
Ja. Alla avatarer eller röster som finns tillgängliga i ditt HeyGen-konto, inklusive specialbyggda tillgångar, är åtkomliga via HeyGen MCP.
Vad är skillnaden mellan detta och HeyGen API?
HeyGen API ger dig direkta REST-endpoints för programmatisk kontroll. Remote MCP kapslar in dessa funktioner så att AI-agenter kan använda dem konverserande utan att du behöver skriva integrationskod.
