HeyGen x FlowShare
FlowShare fångar varje steg i vilken process som helst medan du utför den. HeyGen gör den inspelade guiden till en fullt berättad AI-avatarvideo. Tillsammans lär de upp hela ditt team utan manus, inspelningsprogram eller manuell redigering.
Dokumentera ett arbetsflöde, få en berättad video
HeyGen-integrationen finns i FlowShares exportmeny, på samma ställe där du skulle exportera en PDF eller ett Word-dokument. Det finns inget API att konfigurera, inget separat verktyg att öppna och inget innehåll att förbereda. Ditt flöde finns redan där.
När du har spelat in en guide i FlowShare öppnar du Export-panelen, väljer HeyGen, väljer din avatar, röst och språk och klickar på skapa. FlowShare skickar steginnehållet till HeyGen, som skapar en avatarvideo där varje steg berättas i tur och ordning. Den färdiga videon skickas tillbaka till FlowShare, redo att delas.
Öppna FlowShare-inställningar och gå till Integrationer
Öppna Inställningar i FlowShare och gå till fliken Integrationer. Där hittar du HeyGen i listan. Klicka på HeyGen-ikonen för att börja konfigurera.
Koppla ditt HeyGen-konto
Ange din HeyGen API-nyckel – som du hittar på heygen.com/settings/api – i FlowShares HeyGen-konfigurationspanel. FlowShare verifierar anslutningen och laddar dina tillgängliga avatarer och röster. Dina integrationsinställningar kan exporteras i en .fss-inställningsfil och distribueras till alla teaminstanser.
Fånga ett arbetsflöde som du brukar göra
Spela in valfri process i FlowShare genom att gå igenom den i valfritt Windows-program. När du är klar granskar du de automatiskt skapade stegbeskrivningarna, redigerar vid behov och suddar ut känslig information i bulk. Stegbeskrivningarna blir sedan HeyGen-manus för berättarrösten – så se till att de är tydliga och kompletta.
Exportera till HeyGen och få din video
Öppna exportpanelen, välj HeyGen, välj din avatar, röst och språk och klicka på Skapa. FlowShare skickar steginnehållet till HeyGen, som renderar den berättade avatarvideon och skickar tillbaka den till FlowShare. Videon finns nu tillgänglig tillsammans med dina andra exporter – redo att dela, publicera i Portalen eller skicka vidare till ditt LMS.
HeyGen-nodens indata och utdata
HeyGen-integrationen lägger till avatarvideo i FlowShares befintliga exportbibliotek. Din guide stannar i FlowShare, redo att exporteras i format som passar situationen, inklusive flera samtidigt.
Profilerade, utskrivbara guider för alla processer
PowerPoint
Presentationsklara utbildningsbilder med skärmdumpar
Ord
Redigerbara manualer i DOCX-format
HTML
Interaktiva demos för inbäddning på webben
PNG
Individuella skärmdumpar per steg
MP4
Enkel export av skärminspelningsvideo
SCORM / xAPI
LMS-kompatibla e-learningpaket
HeyGen
AI-avatarberättad video från ditt arbetsflöde
Vem bygger vad med FlowShare och HeyGen
Överallt där en processguide skulle bli bättre med en presentatör (ERP-utbildning, mjukvaruimplementeringar, onboardingmaterial) kan HeyGen automatiskt göra om den skrivna guiden till en berättad video.
Utbildningsvideor för ERP och SAP
FlowShare är byggt för komplex programvara som SAP. Fånga ett ERP-arbetsflöde – fakturaregistrering, inköpsorder, varumottag – och skapa en berättad HeyGen-video som guidar personalen genom varje steg utan att en utbildare behöver vara på plats.
Programvara och förändringsledning
När ett nytt system går live dokumenterar du alla viktiga processer i FlowShare och skapar ett HeyGen-videobibliotek på några timmar – inte veckor. Ge varje avdelning en berättad genomgång av de processer som berör dem, redan före första dagen.
Onboarding av medarbetare i stor skala
HR- och L&D-team kan dokumentera varje onboardinguppgift – från löneutbetalning till utläggsrapportering – och skapa berättade videoguider för var och en. Nyanställda får en konsekvent genomgång av hög kvalitet, oavsett vem som har tid att utbilda dem.
Flerspråkig processdokumentation
FlowShare stöder översättning till flera språk via sitt AutoTranslation-tillägg. Kombinera det med HeyGens röster på över 175 språk för att skapa samma processguide som en berättad video på valfritt språk – från en enda ursprunglig flödesinspelning.
Stöd för kunder och partner
Programvaruleverantörer och konsultbolag kan dokumentera kundnära processer i FlowShare och leverera berättade HeyGen-videoguider tillsammans med skriftliga instruktioner – så får kunderna en mer komplett onboardingupplevelse utan att produktionstiden ökar.
