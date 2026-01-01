HeyGen-integrationen finns i FlowShares exportmeny, på samma ställe där du skulle exportera en PDF eller ett Word-dokument. Det finns inget API att konfigurera, inget separat verktyg att öppna och inget innehåll att förbereda. Ditt flöde finns redan där.

När du har spelat in en guide i FlowShare öppnar du Export-panelen, väljer HeyGen, väljer din avatar, röst och språk och klickar på skapa. FlowShare skickar steginnehållet till HeyGen, som skapar en avatarvideo där varje steg berättas i tur och ordning. Den färdiga videon skickas tillbaka till FlowShare, redo att delas.