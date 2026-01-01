HeyGen x FlowShare

FlowShare fångar varje steg i vilken process som helst medan du utför den. HeyGen gör den inspelade guiden till en fullt berättad AI-avatarvideo. Tillsammans lär de upp hela ditt team utan manus, inspelningsprogram eller manuell redigering.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Översikt över integration

Dokumentera ett arbetsflöde, få en berättad video

HeyGen-integrationen finns i FlowShares exportmeny, på samma ställe där du skulle exportera en PDF eller ett Word-dokument. Det finns inget API att konfigurera, inget separat verktyg att öppna och inget innehåll att förbereda. Ditt flöde finns redan där.

När du har spelat in en guide i FlowShare öppnar du Export-panelen, väljer HeyGen, väljer din avatar, röst och språk och klickar på skapa. FlowShare skickar steginnehållet till HeyGen, som skapar en avatarvideo där varje steg berättas i tur och ordning. Den färdiga videon skickas tillbaka till FlowShare, redo att delas.

1

Öppna FlowShare-inställningar och gå till Integrationer

Öppna Inställningar i FlowShare och gå till fliken Integrationer. Där hittar du HeyGen i listan. Klicka på HeyGen-ikonen för att börja konfigurera.

2

Koppla ditt HeyGen-konto

Ange din HeyGen API-nyckel – som du hittar på heygen.com/settings/api – i FlowShares HeyGen-konfigurationspanel. FlowShare verifierar anslutningen och laddar dina tillgängliga avatarer och röster. Dina integrationsinställningar kan exporteras i en .fss-inställningsfil och distribueras till alla teaminstanser.

3

Fånga ett arbetsflöde som du brukar göra

Spela in valfri process i FlowShare genom att gå igenom den i valfritt Windows-program. När du är klar granskar du de automatiskt skapade steg­beskrivningarna, redigerar vid behov och suddar ut känslig information i bulk. Steg­beskrivningarna blir sedan HeyGen-manus för berättarrösten – så se till att de är tydliga och kompletta.

4

Exportera till HeyGen och få din video

Öppna exportpanelen, välj HeyGen, välj din avatar, röst och språk och klicka på Skapa. FlowShare skickar steginnehållet till HeyGen, som renderar den berättade avatarvideon och skickar tillbaka den till FlowShare. Videon finns nu tillgänglig tillsammans med dina andra exporter – redo att dela, publicera i Portalen eller skicka vidare till ditt LMS.

Exportformat

HeyGen-nodens indata och utdata

HeyGen-integrationen lägger till avatarvideo i FlowShares befintliga exportbibliotek. Din guide stannar i FlowShare, redo att exporteras i format som passar situationen, inklusive flera samtidigt.

PDF

Profilerade, utskrivbara guider för alla processer

PowerPoint

Presentationsklara utbildningsbilder med skärmdumpar

Ord

Redigerbara manualer i DOCX-format

HTML

Interaktiva demos för inbäddning på webben

PNG

Individuella skärmdumpar per steg

MP4

Enkel export av skärminspelningsvideo

SCORM / xAPI

LMS-kompatibla e-learningpaket

HeyGen

AI-avatarberättad video från ditt arbetsflöde

Användningsområden

Vem bygger vad med FlowShare och HeyGen

Överallt där en processguide skulle bli bättre med en presentatör (ERP-utbildning, mjukvaruimplementeringar, onboardingmaterial) kan HeyGen automatiskt göra om den skrivna guiden till en berättad video.

Utbildningsvideor för ERP och SAP

FlowShare är byggt för komplex programvara som SAP. Fånga ett ERP-arbetsflöde – fakturaregistrering, inköpsorder, varumottag – och skapa en berättad HeyGen-video som guidar personalen genom varje steg utan att en utbildare behöver vara på plats.

Programvara och förändringsledning

När ett nytt system går live dokumenterar du alla viktiga processer i FlowShare och skapar ett HeyGen-videobibliotek på några timmar – inte veckor. Ge varje avdelning en berättad genomgång av de processer som berör dem, redan före första dagen.

Onboarding av medarbetare i stor skala

HR- och L&D-team kan dokumentera varje onboardinguppgift – från löneutbetalning till utläggsrapportering – och skapa berättade videoguider för var och en. Nyanställda får en konsekvent genomgång av hög kvalitet, oavsett vem som har tid att utbilda dem.

Flerspråkig processdokumentation

FlowShare stöder översättning till flera språk via sitt AutoTranslation-tillägg. Kombinera det med HeyGens röster på över 175 språk för att skapa samma processguide som en berättad video på valfritt språk – från en enda ursprunglig flödesinspelning.

Stöd för kunder och partner

Programvaruleverantörer och konsultbolag kan dokumentera kundnära processer i FlowShare och leverera berättade HeyGen-videoguider tillsammans med skriftliga instruktioner – så får kunderna en mer komplett onboardingupplevelse utan att produktionstiden ökar.

