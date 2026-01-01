HeyGen x Make

Om dina videoautomatiseringar kräver förgreningar, iteratorer, routrar och verklig villkorsstyrning är HeyGen på Makes visuella canvas platsen där du bygger det.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Översikt över integration

HeyGen som en modul i ditt system

Andra automatiseringsverktyg behandlar HeyGen som en slutdestination – det sista steget i en enkel kedja. Make ser det som en komponent i ett levande system. Du kan styra data till HeyGen från valfri trigger, använda villkorslogik för att avgöra vilken video som ska skapas, köra HeyGen över varje rad i en datamängd med en Iterator, sammanställa resultaten och styra vad som händer härnäst beroende på om videon lyckades eller misslyckades.

Det är det som är skillnaden med Make. Inte bara ”när X händer, skapa en video”. Utan ”när X händer, kontrollera Y, om villkor Z är uppfyllt, iterera över poster, skapa videor med olika mallar per segment, hantera fel i gren A och skicka färdiga länkar till gren B”. Ett system, inte en genväg.

Utlös på en ny HubSpot-kontakt → skapa en välkomstvideo i HeyGen → skicka via Gmail

1

Öppna Make och skapa ett nytt scenario

Logga in på make.com och klicka på Skapa ett nytt scenario. Klicka på + på arbetsytan för att lägga till din första modul och sök efter HeyGen.

2

Koppla ditt HeyGen-konto

När du uppmanas till det klickar du på Lägg till för att skapa en ny anslutning. Ange din HeyGen API-nyckel från din instrumentpanel under Inställningar → API. Anslutningen sparas och kan återanvändas.

3

Bygg ditt scenario kring HeyGen-modulen

Lägg till en trigger (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), konfigurera din HeyGen-åtgärdsmodul med mappade datafält och lägg sedan till efterföljande steg med Makes Router- och filtermoduler.

4

Testa, felsök och aktivera

Klicka på Kör en gång för att köra och se varje modul triggas i realtid. Använd Makes live-felsökare för att granska indata och utdata. När allt ser rätt ut, växla till Aktiv.

Moduler

Vad HeyGen kan göra i ett scenario

HeyGen visas som en uppsättning inbyggda Make-moduler – triggers, åtgärder och sökningar – som var och en kan konfigureras med Makes datamappning och logikstyrning.

Utlösare

Klona avatarvideo

Utlöses när en HeyGen-video har renderats klart – oavsett om den lyckas eller misslyckas – och startar efterföljande steg för dirigering och leverans.

Åtgärd

Skapa avatarvideo

Skapa en personlig video med en sparad HeyGen-mall genom att lägga in dynamiska variabler från din datakälla vid varje körning.

Åtgärd

Skapa video från mall

Skapa en hyperrealistisk talande avatarvideo från ett enda foto med avancerad AI-driven rörelse och mimik.

Åtgärd

Översätt en video

Skicka vilken HeyGen-video som helst genom översättning till över 175 språk med läppsynk, som kan användas som ett steg efter generering i alla scenariogrenar.

Åtgärd

Skapa Avatar IV-video

Skapa en komplett avatarberättad video från ett manus, avatar-ID och röst, med all dynamisk data från tidigare moduler korrekt mappad.

Åtgärd

Ladda upp tillgång

Skicka en bild-, video- eller ljudfil till HeyGen-lagring från en tidigare modul, redo att användas som input för efterföljande videogenerering.

Sök

Visa tillgängliga avatarer

Hämta alla avatarer i ditt HeyGen-konto dynamiskt. Användbart i scenarier där avatarer väljs utifrån villkor.

Sök

Hämta video med ID

Hämta status, URL och metadata för en specifik video. Används i pollningsloopar eller i steg efter att videon har skapats.

Användningsområden

Vad skapare använder det till

Makes avancerade användare bygger videoautomatisering som skalar, förgrenar sig och hanterar specialfall.

Skapa personliga videor i stor skala

Använd en Iterator för att bearbeta varje rad i ett Google-kalkylark, skapa en unik HeyGen-avatarvideo per post och skicka tillbaka länkarna till färdiga videor till ditt CRM.

Segmentbaserad videorouting

Använd en Router för att grena outreach per segment – företagskunder får en mall, små och medelstora företag en annan – så att varje segment får en passande video.

Automatiserad lokalisering

Skapa en huvudvideo och använd sedan Makes Iterator för att skicka den genom HeyGens Translate-modul för varje målspråk.

Händelseutlöst videoleverans

Utlös en anpassad HeyGen-video varje gång ett köp görs, ett webbinarie deltas i eller ett formulär skickas in.

Pipelines med felhantering

Bygg felhanteringsflöden för varje HeyGen-modul. Om en video misslyckas, logga den automatiskt, skicka en avisering via Slack och lägg den i kö för ett nytt försök.

