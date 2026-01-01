HeyGen x Make
Om dina videoautomatiseringar kräver förgreningar, iteratorer, routrar och verklig villkorsstyrning är HeyGen på Makes visuella canvas platsen där du bygger det.
HeyGen som en modul i ditt system
Andra automatiseringsverktyg behandlar HeyGen som en slutdestination – det sista steget i en enkel kedja. Make ser det som en komponent i ett levande system. Du kan styra data till HeyGen från valfri trigger, använda villkorslogik för att avgöra vilken video som ska skapas, köra HeyGen över varje rad i en datamängd med en Iterator, sammanställa resultaten och styra vad som händer härnäst beroende på om videon lyckades eller misslyckades.
Det är det som är skillnaden med Make. Inte bara ”när X händer, skapa en video”. Utan ”när X händer, kontrollera Y, om villkor Z är uppfyllt, iterera över poster, skapa videor med olika mallar per segment, hantera fel i gren A och skicka färdiga länkar till gren B”. Ett system, inte en genväg.
“Utlös på en ny HubSpot-kontakt → skapa en välkomstvideo i HeyGen → skicka via Gmail”
Öppna Make och skapa ett nytt scenario
Logga in på make.com och klicka på Skapa ett nytt scenario. Klicka på + på arbetsytan för att lägga till din första modul och sök efter HeyGen.
Koppla ditt HeyGen-konto
När du uppmanas till det klickar du på Lägg till för att skapa en ny anslutning. Ange din HeyGen API-nyckel från din instrumentpanel under Inställningar → API. Anslutningen sparas och kan återanvändas.
Bygg ditt scenario kring HeyGen-modulen
Lägg till en trigger (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), konfigurera din HeyGen-åtgärdsmodul med mappade datafält och lägg sedan till efterföljande steg med Makes Router- och filtermoduler.
Testa, felsök och aktivera
Klicka på Kör en gång för att köra och se varje modul triggas i realtid. Använd Makes live-felsökare för att granska indata och utdata. När allt ser rätt ut, växla till Aktiv.
Vad HeyGen kan göra i ett scenario
HeyGen visas som en uppsättning inbyggda Make-moduler – triggers, åtgärder och sökningar – som var och en kan konfigureras med Makes datamappning och logikstyrning.
Klona avatarvideo
Utlöses när en HeyGen-video har renderats klart – oavsett om den lyckas eller misslyckas – och startar efterföljande steg för dirigering och leverans.
Skapa avatarvideo
Skapa en personlig video med en sparad HeyGen-mall genom att lägga in dynamiska variabler från din datakälla vid varje körning.
Skapa video från mall
Skapa en hyperrealistisk talande avatarvideo från ett enda foto med avancerad AI-driven rörelse och mimik.
Översätt en video
Skicka vilken HeyGen-video som helst genom översättning till över 175 språk med läppsynk, som kan användas som ett steg efter generering i alla scenariogrenar.
Skapa Avatar IV-video
Skapa en komplett avatarberättad video från ett manus, avatar-ID och röst, med all dynamisk data från tidigare moduler korrekt mappad.
Ladda upp tillgång
Skicka en bild-, video- eller ljudfil till HeyGen-lagring från en tidigare modul, redo att användas som input för efterföljande videogenerering.
Visa tillgängliga avatarer
Hämta alla avatarer i ditt HeyGen-konto dynamiskt. Användbart i scenarier där avatarer väljs utifrån villkor.
Hämta video med ID
Hämta status, URL och metadata för en specifik video. Används i pollningsloopar eller i steg efter att videon har skapats.
Vad skapare använder det till
Makes avancerade användare bygger videoautomatisering som skalar, förgrenar sig och hanterar specialfall.
Skapa personliga videor i stor skala
Använd en Iterator för att bearbeta varje rad i ett Google-kalkylark, skapa en unik HeyGen-avatarvideo per post och skicka tillbaka länkarna till färdiga videor till ditt CRM.
Segmentbaserad videorouting
Använd en Router för att grena outreach per segment – företagskunder får en mall, små och medelstora företag en annan – så att varje segment får en passande video.
Automatiserad lokalisering
Skapa en huvudvideo och använd sedan Makes Iterator för att skicka den genom HeyGens Translate-modul för varje målspråk.
Händelseutlöst videoleverans
Utlös en anpassad HeyGen-video varje gång ett köp görs, ett webbinarie deltas i eller ett formulär skickas in.
Pipelines med felhantering
Bygg felhanteringsflöden för varje HeyGen-modul. Om en video misslyckas, logga den automatiskt, skicka en avisering via Slack och lägg den i kö för ett nytt försök.
Börja skapa videor med AI
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.