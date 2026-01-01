Canva x HeyGen

Dina designer är redan snygga. Ge dem nu en röst. Lägg till en naturtrogen AI-avatar i vilken Canva-design som helst och skapa en färdig, berättad video utan att lämna canvasen.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Översikt över integration

Du designar, HeyGen lägger till presentatören

Statisk design får människor att läsa. Video får människor att titta. HeyGen × Canva-integrationen bygger en bro mellan de två. Din Canva-design blir bilden, och HeyGens AI-avatar blir presentatören som berättar.

Öppna HeyGen AI Avatars-appen i Canva, välj din avatar, lägg till ditt manus och skapa videon. Den färdiga videon exporteras direkt från Canva som en MP4. Helt enligt din grafiska profil, med rätt tonläge och redo att publiceras. Inget separat videoverktyg. Ingen återimport av material. Ingen omstart från början.

Tips: Importera din design som visuell bakgrund i HeyGens editor.

1

Hitta HeyGen i Canva Apps-marknadsplatsen

I valfri Canva-design öppnar du panelen Appar i den vänstra sidomenyn. Sök efter HeyGen AI Avatars och klicka för att öppna den. Du kan också hitta den på canva.com/apps och lägga till den i din arbetsyta därifrån.

2

Koppla ditt HeyGen-konto

Klicka på Connect när du uppmanas. Ett inloggningsfönster visas. Logga in med ditt HeyGen-konto för att godkänna integrationen. När kopplingen är klar finns dina anpassade avatarer, röster och krediter direkt tillgängliga i Canva.

3

Lägg till din avatar och ditt manus

Med HeyGen öppet i Canva-sidofältet väljer du en AI-presentatör från ditt konto, skriver eller klistrar in ditt manus och väljer röst och språk. Avataren bäddas in i din design som ett aktivt videoelement.

4

Skapa och exportera din video

När din design och ditt manus är klara klickar du på Generate Video i HeyGen-panelen. När renderingen är klar klickar du på Share → Download i Canvas övre meny och väljer MP4 för att ladda ner din färdiga video.

Användningsområden

Vad kreativa team och marknadsteam skapar

Designteam arbetar redan i Canva. Den här integrationen innebär att de nu kan leverera videoinnehåll i samma takt som de levererar statiska tillgångar, utan att behöva lära sig ett nytt verktyg.

Videoannonser för sociala medier

Designa din annons för sociala medier i Canva – perfekt anpassad för Instagram, TikTok eller LinkedIn – och lägg sedan till en avatarpresentatör och röst för att göra om den till en videoannons som är redo att publiceras på några minuter.

Berättade presentationer

Gör ett Canva-bildspel till en berättad videopresentation. Varje bild blir en scen, din avatar guidar publiken genom innehållet och den färdiga videon exporteras som en enda delbar MP4.

Produktvideor

Skapa en produktvisualisering i Canva med dina varumärkesresurser och lägg sedan till en HeyGen-avatar som berättar om huvudfunktionerna, så får du en proffsig produktvideo utan Studio, kamera eller redigerare.

Utbildnings- och onboardingmaterial

Designa träningsslides i Canva, lägg till en avatarberättare i HeyGen och skapa konsekventa, varumärkesanpassade utbildningsvideor i stor skala, med en enhetlig visuell identitet i varje lektion.

Videor för kampanjlansering

Gör din kampanjidé levande. Ta de Canva-designade lanseringsmaterialen som ditt team redan har godkänt och omvandla dem till en avatarledd presentationsvideo. Samma visuella uttryck, nu med röst.