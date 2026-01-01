Canva x HeyGen
Dina designer är redan snygga. Ge dem nu en röst. Lägg till en naturtrogen AI-avatar i vilken Canva-design som helst och skapa en färdig, berättad video utan att lämna canvasen.
Du designar, HeyGen lägger till presentatören
Statisk design får människor att läsa. Video får människor att titta. HeyGen × Canva-integrationen bygger en bro mellan de två. Din Canva-design blir bilden, och HeyGens AI-avatar blir presentatören som berättar.
Öppna HeyGen AI Avatars-appen i Canva, välj din avatar, lägg till ditt manus och skapa videon. Den färdiga videon exporteras direkt från Canva som en MP4. Helt enligt din grafiska profil, med rätt tonläge och redo att publiceras. Inget separat videoverktyg. Ingen återimport av material. Ingen omstart från början.
“Tips: Importera din design som visuell bakgrund i HeyGens editor.”
Hitta HeyGen i Canva Apps-marknadsplatsen
I valfri Canva-design öppnar du panelen Appar i den vänstra sidomenyn. Sök efter HeyGen AI Avatars och klicka för att öppna den. Du kan också hitta den på canva.com/apps och lägga till den i din arbetsyta därifrån.
Koppla ditt HeyGen-konto
Klicka på Connect när du uppmanas. Ett inloggningsfönster visas. Logga in med ditt HeyGen-konto för att godkänna integrationen. När kopplingen är klar finns dina anpassade avatarer, röster och krediter direkt tillgängliga i Canva.
Lägg till din avatar och ditt manus
Med HeyGen öppet i Canva-sidofältet väljer du en AI-presentatör från ditt konto, skriver eller klistrar in ditt manus och väljer röst och språk. Avataren bäddas in i din design som ett aktivt videoelement.
Skapa och exportera din video
När din design och ditt manus är klara klickar du på Generate Video i HeyGen-panelen. När renderingen är klar klickar du på Share → Download i Canvas övre meny och väljer MP4 för att ladda ner din färdiga video.
Vad kreativa team och marknadsteam skapar
Designteam arbetar redan i Canva. Den här integrationen innebär att de nu kan leverera videoinnehåll i samma takt som de levererar statiska tillgångar, utan att behöva lära sig ett nytt verktyg.
Videoannonser för sociala medier
Designa din annons för sociala medier i Canva – perfekt anpassad för Instagram, TikTok eller LinkedIn – och lägg sedan till en avatarpresentatör och röst för att göra om den till en videoannons som är redo att publiceras på några minuter.
Berättade presentationer
Gör ett Canva-bildspel till en berättad videopresentation. Varje bild blir en scen, din avatar guidar publiken genom innehållet och den färdiga videon exporteras som en enda delbar MP4.
Produktvideor
Skapa en produktvisualisering i Canva med dina varumärkesresurser och lägg sedan till en HeyGen-avatar som berättar om huvudfunktionerna, så får du en proffsig produktvideo utan Studio, kamera eller redigerare.
Utbildnings- och onboardingmaterial
Designa träningsslides i Canva, lägg till en avatarberättare i HeyGen och skapa konsekventa, varumärkesanpassade utbildningsvideor i stor skala, med en enhetlig visuell identitet i varje lektion.
Videor för kampanjlansering
Gör din kampanjidé levande. Ta de Canva-designade lanseringsmaterialen som ditt team redan har godkänt och omvandla dem till en avatarledd presentationsvideo. Samma visuella uttryck, nu med röst.