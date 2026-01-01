HeyGen x Granola
Granola fångar allt som sägs i dina möten. HeyGen gör det till en naturtrogen video med avatar och röst. Kopplat via Claude med MCP räcker en enda prompt för att gå från mötesanteckningar till en färdig, berättad video.
Granola läser av rummet, HeyGen skapar videon
När du skriver en prompt som hänvisar till ett Granola-möte och en HeyGen-video i samma mening identifierar Claude vilka verktyg som behövs och anropar dem i turordning: först läser den din möteshistorik från Granola och skapar sedan videon via HeyGen.
Claude anropar list_meetings för att hitta rätt samtal efter namn, datum eller deltagare och använder sedan get_meetings för att hämta alla anteckningar. Utifrån innehållet skriver den ett manus i videolängd och skickar det vidare till create_video_agent. Agenten sköter resten och du får en video i ditt HeyGen-bibliotek när renderingen är klar.
“Hämta mitt senaste Granola-möte och gör om det till en 60 sekunder lång HeyGen-video som jag kan lägga i Slack för dem som inte var med.”
Anslut Granola i Claude Connectors
I Claude går du till menyn uppe till vänster → Customize → Connectors. Klicka på +, sedan Browse connectors, sök efter Granola och klicka på +. En inloggningssida öppnas – logga in på ditt Granola-konto för att ge Claude behörighet. För Claude Code, kör: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Lägg till HeyGen som en anpassad connector
Gå till developers.heygen.com/mcp/overview och kopiera MCP-endpointens URL. Gå tillbaka till Claude Connectors, klicka på + → Add custom connector, döp den till HeyGen och klistra in endpointen: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Se till att båda kontakterna är aktiverade
Innan du startar en konversation, kontrollera att både Granola- och HeyGen-kopplingarna är aktiverade i din aktiva Claude-session. Båda måste vara påslagna samtidigt för att Claude ska kunna anropa dem i samma arbetsflöde. Du kan kontrollera vilka verktyg som är tillgängliga genom att fråga Claude: What MCP tools do you have access to?
Kör din första prompt och kopiera sessions-URL:en
Testa prompten för åtgärdspunkter ovan, eller börja med: Hämta mitt senaste Granola-möte och gör om det till en 60-sekunders HeyGen-video som jag kan lägga in i Slack.
Hur tre system kopplas ihop i en prompt
Claude fungerar som orkestrerare: den läser från Granola, resonerar kring innehållet och skriver till HeyGen. Inget av verktygen vet att det andra finns. Claude är bron mellan dem.
Granola ger tonerna
Exponerar möteshistorik som sökbara verktyg. Claude läser anteckningar, transkriptioner och deltagare härifrån.
Claude läser sammanhanget
Orkestrerar båda MCP:erna. Sammanfattar anteckningar till ett manus och anropar HeyGen för att skapa videon.
HeyGen skapar videon
Tar emot prompten och renderar en video. Returnerar status och video-ID när den är klar.
Verktygen som Claude faktiskt använder
Varje verktyg som listas här är verkligt och hämtat från de publicerade MCP-dokumenten för både Granola och HeyGen. Claude väljer ut och kombinerar dem utifrån vad din prompt ber om.
list_meetings
Sök i din möteslista efter titel, datum eller deltagare. Returnerar mötes-ID, titel, datum och deltagare. I betalplaner ingår anteckningar som delats med dig och resultaten kan filtreras efter mapp.
get_meetings
Hämta allt mötesinnehåll via ID – privata anteckningar, AI-förbättrade anteckningar, deltagare. Det här är verktyget som hämtar det faktiska mötesinnehållet som Claude använder för att skriva ett videomanus.
query_granola_meetings
Chatta direkt med dina Granola-anteckningar. Perfekt för öppna frågor som ”vad bestämde vi om prissättning i alla mina samtal förra månaden?”
get_meeting_transcript
Zooma in i den råa transkriptionen med talaridentifiering. Användbart när du vill ha exakta citat i ditt videomanus i stället för AI-summerade anteckningar.
skapa_videoagent
Skapa video i ett steg från en prompt. Agenten sköter manus, avatarval, scensammansättning och rendering automatiskt.
get_video_agent_session
Hämta status, förlopp och video_id för en aktiv agentsession. Claude anropar detta efter create_video_agent för att veta när videon är klar och hämta nedladdnings-URL:en.
skapa_video_från_avatar
Tydlig videoproduktion med ett specifikt avatar-ID, röst-ID och textmanus. Använd detta i stället för create_video_agent när du vill ha direkt kontroll över avatarens utseende och val av röst.
design_voice
Hitta röster som matchar en beskrivning i naturligt språk. Returnerar upp till 3 träffar. Användbart för prompts som inte hänvisar till en specifik röst.
skapa_videöversättning
Översätt en genererad video till ett eller flera målspråk med röstkloning och läppsynk. Koppla detta efter create_video_agent för att skapa flerspråkiga sammanfattningsvideor.
Förvandla möten till framdrift
Målet är inte en sammanfattande video. Det är en video som får rätt beslutsfattare att engagera sig och agera i tid – även de som inte var med på samtalet.
Åtgärdspunkter från möte
Det centrala arbetsflödet: hämta det senaste mötet, skapa en 60 sekunder lång video som inleder med resultatet, går igenom varje beslut, nämner varje ansvarig vid namn med deras uppgift och deadline, och avslutar med en tydlig uppmaning. Dela den i Slack.
Genomgångar med intressenter
Ta anteckningar från en strategi-, lanserings- eller ledningsmöte och skapa en berättad video för dem som behöver agera men inte var där. Inte en generell sammanfattning, utan en tydlig genomgång av vad de behöver känna till och göra.
Lanserings- och projektbeslut
När en lanseringsstrategi, projektriktning eller ett viktigt beslut fastställs på ett möte, skapa en video som tydligt sprider beslutet. Vem ansvarar för vilken del av lanseringen, vad som är bestämt och vad som fortfarande behöver input – och när.
Ansvar mellan möten
Använd query_granola_meetings för att hitta åtgärdspunkter som fortfarande är öppna från flera samtal och skapa sedan en video som nämner varje ansvarig person och varje återstående uppgift.
Flerspråkiga mötessammanfattningar
Skapa videon med åtgärdspunkter från Granola-anteckningar på engelska och kedja sedan create_video_translation för internationella versioner – samma callouts, deras språk, läppsynkade – från en enda Claude-prompt.
