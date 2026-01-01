HeyGen x Granola

Granola fångar allt som sägs i dina möten. HeyGen gör det till en naturtrogen video med avatar och röst. Kopplat via Claude med MCP räcker en enda prompt för att gå från mötesanteckningar till en färdig, berättad video.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Översikt över integration

Granola läser av rummet, HeyGen skapar videon

När du skriver en prompt som hänvisar till ett Granola-möte och en HeyGen-video i samma mening identifierar Claude vilka verktyg som behövs och anropar dem i turordning: först läser den din möteshistorik från Granola och skapar sedan videon via HeyGen.

Claude anropar list_meetings för att hitta rätt samtal efter namn, datum eller deltagare och använder sedan get_meetings för att hämta alla anteckningar. Utifrån innehållet skriver den ett manus i videolängd och skickar det vidare till create_video_agent. Agenten sköter resten och du får en video i ditt HeyGen-bibliotek när renderingen är klar.

Hämta mitt senaste Granola-möte och gör om det till en 60 sekunder lång HeyGen-video som jag kan lägga i Slack för dem som inte var med.

1

Anslut Granola i Claude Connectors

I Claude går du till menyn uppe till vänster → Customize → Connectors. Klicka på +, sedan Browse connectors, sök efter Granola och klicka på +. En inloggningssida öppnas – logga in på ditt Granola-konto för att ge Claude behörighet. För Claude Code, kör: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp

2

Lägg till HeyGen som en anpassad connector

Gå till developers.heygen.com/mcp/overview och kopiera MCP-endpointens URL. Gå tillbaka till Claude Connectors, klicka på + → Add custom connector, döp den till HeyGen och klistra in endpointen: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/

3

Se till att båda kontakterna är aktiverade

Innan du startar en konversation, kontrollera att både Granola- och HeyGen-kopplingarna är aktiverade i din aktiva Claude-session. Båda måste vara påslagna samtidigt för att Claude ska kunna anropa dem i samma arbetsflöde. Du kan kontrollera vilka verktyg som är tillgängliga genom att fråga Claude: What MCP tools do you have access to?

4

Kör din första prompt och kopiera sessions-URL:en

Testa prompten för åtgärdspunkter ovan, eller börja med: Hämta mitt senaste Granola-möte och gör om det till en 60-sekunders HeyGen-video som jag kan lägga in i Slack.

Arkitektur

Hur tre system kopplas ihop i en prompt

Claude fungerar som orkestrerare: den läser från Granola, resonerar kring innehållet och skriver till HeyGen. Inget av verktygen vet att det andra finns. Claude är bron mellan dem.

Granola MCP

Granola ger tonerna

Exponerar möteshistorik som sökbara verktyg. Claude läser anteckningar, transkriptioner och deltagare härifrån.

Claude

Claude läser sammanhanget

Orkestrerar båda MCP:erna. Sammanfattar anteckningar till ett manus och anropar HeyGen för att skapa videon.

HeyGen MCP

HeyGen skapar videon

Tar emot prompten och renderar en video. Returnerar status och video-ID när den är klar.

Verktygsreferens

Verktygen som Claude faktiskt använder

Varje verktyg som listas här är verkligt och hämtat från de publicerade MCP-dokumenten för både Granola och HeyGen. Claude väljer ut och kombinerar dem utifrån vad din prompt ber om.

Granola

list_meetings

Sök i din möteslista efter titel, datum eller deltagare. Returnerar mötes-ID, titel, datum och deltagare. I betalplaner ingår anteckningar som delats med dig och resultaten kan filtreras efter mapp.

Granola

get_meetings

Hämta allt mötesinnehåll via ID – privata anteckningar, AI-förbättrade anteckningar, deltagare. Det här är verktyget som hämtar det faktiska mötesinnehållet som Claude använder för att skriva ett videomanus.

Granola

query_granola_meetings

Chatta direkt med dina Granola-anteckningar. Perfekt för öppna frågor som ”vad bestämde vi om prissättning i alla mina samtal förra månaden?”

Granola

get_meeting_transcript

Zooma in i den råa transkriptionen med talaridentifiering. Användbart när du vill ha exakta citat i ditt videomanus i stället för AI-summerade anteckningar.

HeyGen

skapa_videoagent

Skapa video i ett steg från en prompt. Agenten sköter manus, avatarval, scensammansättning och rendering automatiskt.

HeyGen

get_video_agent_session

Hämta status, förlopp och video_id för en aktiv agentsession. Claude anropar detta efter create_video_agent för att veta när videon är klar och hämta nedladdnings-URL:en.

HeyGen

skapa_video_från_avatar

Tydlig videoproduktion med ett specifikt avatar-ID, röst-ID och textmanus. Använd detta i stället för create_video_agent när du vill ha direkt kontroll över avatarens utseende och val av röst.

HeyGen

design_voice

Hitta röster som matchar en beskrivning i naturligt språk. Returnerar upp till 3 träffar. Användbart för prompts som inte hänvisar till en specifik röst.

HeyGen

skapa_videöversättning

Översätt en genererad video till ett eller flera målspråk med röstkloning och läppsynk. Koppla detta efter create_video_agent för att skapa flerspråkiga sammanfattningsvideor.

Användningsområden

Förvandla möten till framdrift

Målet är inte en sammanfattande video. Det är en video som får rätt beslutsfattare att engagera sig och agera i tid – även de som inte var med på samtalet.

Åtgärdspunkter från möte

Det centrala arbetsflödet: hämta det senaste mötet, skapa en 60 sekunder lång video som inleder med resultatet, går igenom varje beslut, nämner varje ansvarig vid namn med deras uppgift och deadline, och avslutar med en tydlig uppmaning. Dela den i Slack.

Genomgångar med intressenter

Ta anteckningar från en strategi-, lanserings- eller ledningsmöte och skapa en berättad video för dem som behöver agera men inte var där. Inte en generell sammanfattning, utan en tydlig genomgång av vad de behöver känna till och göra.

Lanserings- och projektbeslut

När en lanseringsstrategi, projektriktning eller ett viktigt beslut fastställs på ett möte, skapa en video som tydligt sprider beslutet. Vem ansvarar för vilken del av lanseringen, vad som är bestämt och vad som fortfarande behöver input – och när.

Ansvar mellan möten

Använd query_granola_meetings för att hitta åtgärdspunkter som fortfarande är öppna från flera samtal och skapa sedan en video som nämner varje ansvarig person och varje återstående uppgift.

Flerspråkiga mötessammanfattningar

Skapa videon med åtgärdspunkter från Granola-anteckningar på engelska och kedja sedan create_video_translation för internationella versioner – samma callouts, deras språk, läppsynkade – från en enda Claude-prompt.

