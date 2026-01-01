HeyGen x Zapier
De flesta team ser video som en engångsuppgift. Med Zapier blir HeyGen en aktiv del av din stack och skapar automatiskt personliga videor med avatarberättare varje gång något händer i dina andra appar.
HeyGen som en live-del av din stack
Att skapa video har alltid varit en manuell engångsprocess. HeyGen × Zapier-integrationen ändrar på det. Koppla HeyGen till valfri app i Zapier-ekosystemet så blir videoproduktionen en händelsestyrd åtgärd som triggas automatiskt av det som redan händer i din verksamhet.
När en ny lead hamnar i ditt CRM skickar HeyGen en personlig outreach-video. När ett formulär skickas in levererar HeyGen en tackvideo inom några sekunder. När en rad läggs till i ett kalkylark ställer HeyGen in ett skräddarsytt träningsklipp i kö. Inget manuellt arbete. Inga förseningar. Inga flaskhalsar.
“När detta händer i App A → HeyGen skapar en video”
Logga in på Zapier och skapa en Zap
Gå till zapier.com, klicka på Create a Zap och sök efter HeyGen. Du ser det listat med alla tillgängliga triggers och åtgärder redo att konfigurera.
Ställ in din trigger
Välj appen och händelsen som ska starta videoproduktionen – en ny CRM-lead, ett formulärsvar, en rad i ett kalkylark, en kalenderhändelse. Vad som helst ur Zapiers bibliotek med över 7 000 appar.
Konfigurera din HeyGen-åtgärd
Välj HeyGen som din åtgärdsapp och koppla ditt konto. Välj Skapa video från mall, välj din sparade mall och mappa dina triggerdata (namn, företag, anpassade fält) till manuskriptet.
Lägg till ett leveranssteg och gå live
Lägg till en andra åtgärd för att hämta den delbara videolänken när HeyGen är klar med renderingen och skicka den dit den ska (e-post, Slack, ditt CRM eller en Google Sheet-logg). Aktivera din Zap så körs den automatiskt från och med nu.
Vad HeyGen kan göra i Zapier
HeyGen fungerar både som trigger och åtgärd i Zapier, vilket ger dig full kontroll över när videoproduktionen startar och vad som händer när den är klar.
Framgång med avatarvideo
Utlöses när en HeyGen-video har bearbetats klart och är redo att delas.
Nytt videoevent
Utlöses vid varje ändring av videostatus. Går att anpassa efter dina arbetsflöden.
Lyckad videöversättning
Utlöses när en översatt video är klar, vilket möjliggör flöden för flerspråkig distribution.
Skapa video från mall
Skapa en personlig avatarvideo med en sparad HeyGen-mall och dynamiska fält.
Översätt en video
Översätt valfri HeyGen-video till över 175 språk och dialekter med automatisk läppsynk.
Hämta delningslänk
Hämta en offentlig länk till en video för att skicka den vidare till e-post, CRM, Slack eller valfri annan app nedströms.
Skapa WebM-avatarvideo
Skapa ett avatar-klipp med transparent bakgrund för att lägga ovanpå visuellt material eller bädda in på webben.
Ladda upp en resurs
Skicka in en bild-, video- eller ljudfil till HeyGen för att använda den i efterföljande videoproduktion.
Vad team automatiserar
Från säljutskick till global innehållslokalisering ersätter HeyGen och Zapier den manuella videoproduktionen med händelsestyrda arbetsflöden som körs automatiskt.
Personlig säljutskick
När ett nytt lead läggs till i HubSpot eller en rad skapas i ett Google-kalkylark, skapa automatiskt en personlig avatarvideo och leverera den till prospektets inkorg innan din konkurrent gör det.
Händelseutlöst onboarding
En ny kund registrerar sig eller ett Typeform-formulär skickas in och Zapier triggar HeyGen att skapa en personlig välkomst- eller onboardingvideo på några sekunder, utan att en enda människa behöver göra något.
Automatiserad videolokalisering
Starta flerspråkig videöversättning så snart en ny HeyGen-video är klar, skapa automatiskt versioner på över 175 språk och dialekter och distribuera dem till rätt regionala kanaler.
Pipelines för innehållsdistribution
När en HeyGen-video är färdigrenderad kan du automatiskt ladda upp den till Google Drive, logga den i ett uppföljningsark och posta den delbara länken i Slack – helt utan manuella överlämningar.
Skalbar utbildningsleverans
Skapa utbildningsvideor med avatarer från FAQ-poster eller kursinnehåll i Zapier Tables, och registrera deltagare automatiskt genom att skicka videolänkar till ditt LMS eller din e‑postplattform.
