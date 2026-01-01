HeyGen x Clay

Den gamla outreach-metoden – bygga en lista, skriva en mall, skicka ut till alla – fungerar inte längre. Köpare känner igen generiska utskick på långt håll. HeyGen × Clay-integrationen löser problemet vid roten.

Clay berikar varje prospekt med den kontext som gör personalisering verklig: företagets senaste finansieringsrunda, teknikstacken de använder, rollen de precis har annonserat, och det mest relevanta problemet i deras bransch. HeyGen använder dessa data för att skapa en unik avatarvideo för varje prospekt där deras namn sägs högt, deras företag nämns i rätt sammanhang och budskapet träffar eftersom det faktiskt handlar om dem. Varje video känns som om den spelades in bara för dem. Ingen av dem var det.