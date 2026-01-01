HeyGen x Clay
Clay vet allt om din prospekt. HeyGen omvandlar den kunskapen till en personlig video. Tillsammans ersätter de generisk kall outreach med något som prospekten faktiskt svarar på.
Datadriven personlig video i stor skala
Den gamla outreach-metoden – bygga en lista, skriva en mall, skicka ut till alla – fungerar inte längre. Köpare känner igen generiska utskick på långt håll. HeyGen × Clay-integrationen löser problemet vid roten.
Clay berikar varje prospekt med den kontext som gör personalisering verklig: företagets senaste finansieringsrunda, teknikstacken de använder, rollen de precis har annonserat, och det mest relevanta problemet i deras bransch. HeyGen använder dessa data för att skapa en unik avatarvideo för varje prospekt där deras namn sägs högt, deras företag nämns i rätt sammanhang och budskapet träffar eftersom det faktiskt handlar om dem. Varje video känns som om den spelades in bara för dem. Ingen av dem var det.
“Alla fält som Clay visar kan bli en variabel i ditt HeyGen‑manus.”
Bygg upp och berika din prospektlista i Clay
Importera dina leads eller bygg en lista med Clays ICP-filter och över 150 datakällor. Kör waterfall enrichment för att hämta signaler om finansiering, tech stackar och rekryteringsintent.
Lägg till HeyGen som en berikningsåtgärd
I din Clay-tabell klickar du på Add enrichment och söker efter HeyGen. Anslut ditt konto med din API-nyckel. Välj mellan Create Avatar Video eller Generate Video from Template.
Bygg din personliga manusmall
Skapa ett textfält för manus i din tabell. Använd Clays berikade kolumner som dynamiska variabler – där du refererar till förnamn, företagsnyheter, investeringsrunda eller något annat fält.
Kör, samla in länkar och distribuera till outreach
Kör HeyGen-berikningen på din tabell. Videolänkar skrivs tillbaka automatiskt. Exportera länkarna till dina e-postsekvenser, ditt CRM eller din outreach-plattform.
Från lista till levererad video
Clay sköter dataintelligensen. HeyGen sköter videoproduktionen. Du konfigurerar arbetsflödet en gång och sedan kör det för varje prospekt.
Vad GTM-team skapar
Från kallprospektering som bokar fler möten till ABM-kampanjer som vinner stora företagskunder.
Personlig kall outreach
Byt ut det generiska kalla mejlet mot en 30 sekunder lång video som nämner prospektets senaste finansieringsrunda, rekryteringsaktivitet eller techstack.
ABM-kampanjer i stor skala
Bygg en lista över målkonton, berika den med firmografiska signaler och skapa skräddarsydda HeyGen-videor för varje beslutsfattare.
Uppföljning efter event och webbinarier
När ett prospekt har deltagit i ett event kan du trigga uppföljning med en personlig tackvideo med hjälp av Clays data om eventdeltagande.
Återengagera efter demo
Berika stannade affärer med nya intentsignaler och skicka sedan en personlig HeyGen-video som sammanfattar demon och lyfter fram en relevant kundberättelse.
Flerspråkig global räckvidd
Använd Clay för att segmentera efter region och språk, och låt sedan HeyGen skapa och översätta personliga videor till över 175 språk.
