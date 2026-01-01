HeyGen x Clay

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Översikt över integration

Datadriven personlig video i stor skala

Den gamla outreach-metoden – bygga en lista, skriva en mall, skicka ut till alla – fungerar inte längre. Köpare känner igen generiska utskick på långt håll. HeyGen × Clay-integrationen löser problemet vid roten.

Clay berikar varje prospekt med den kontext som gör personalisering verklig: företagets senaste finansieringsrunda, teknikstacken de använder, rollen de precis har annonserat, och det mest relevanta problemet i deras bransch. HeyGen använder dessa data för att skapa en unik avatarvideo för varje prospekt där deras namn sägs högt, deras företag nämns i rätt sammanhang och budskapet träffar eftersom det faktiskt handlar om dem. Varje video känns som om den spelades in bara för dem. Ingen av dem var det.

Alla fält som Clay visar kan bli en variabel i ditt HeyGen‑manus.

1

Bygg upp och berika din prospektlista i Clay

Importera dina leads eller bygg en lista med Clays ICP-filter och över 150 datakällor. Kör waterfall enrichment för att hämta signaler om finansiering, tech stackar och rekryteringsintent.

2

Lägg till HeyGen som en berikningsåtgärd

I din Clay-tabell klickar du på Add enrichment och söker efter HeyGen. Anslut ditt konto med din API-nyckel. Välj mellan Create Avatar Video eller Generate Video from Template.

3

Bygg din personliga manusmall

Skapa ett textfält för manus i din tabell. Använd Clays berikade kolumner som dynamiska variabler – där du refererar till förnamn, företagsnyheter, investeringsrunda eller något annat fält.

4

Kör, samla in länkar och distribuera till outreach

Kör HeyGen-berikningen på din tabell. Videolänkar skrivs tillbaka automatiskt. Exportera länkarna till dina e-postsekvenser, ditt CRM eller din outreach-plattform.

Arbetsflöde

Från lista till levererad video

Clay sköter dataintelligensen. HeyGen sköter videoproduktionen. Du konfigurerar arbetsflödet en gång och sedan kör det för varje prospekt.

Lera

Bygg din lista

Importera leads eller bygg från grunden med ICP-filter från över 150 källor.

Clay

Berika med signaler

Waterfall-berikning hämtar finansieringsdata, teknikstack och intentsignaler.

Clay

Skriv manuset

Använd berikade fält för att skapa en personlig mall för videomanus.

HeyGen

Skapa video

HeyGen skapar en unik avatarvideo per rad med hjälp av manuset och din avatar.

HeyGen

Leverera länken

En delbar videolänk skrivs tillbaka till din Clay-tabell och är redo att användas i din outreach.

Användningsområden

Vad GTM-team skapar

Från kallprospektering som bokar fler möten till ABM-kampanjer som vinner stora företagskunder.

Personlig kall outreach

Byt ut det generiska kalla mejlet mot en 30 sekunder lång video som nämner prospektets senaste finansieringsrunda, rekryteringsaktivitet eller techstack.

ABM-kampanjer i stor skala

Bygg en lista över målkonton, berika den med firmografiska signaler och skapa skräddarsydda HeyGen-videor för varje beslutsfattare.

Uppföljning efter event och webbinarier

När ett prospekt har deltagit i ett event kan du trigga uppföljning med en personlig tackvideo med hjälp av Clays data om eventdeltagande.

Återengagera efter demo

Berika stannade affärer med nya intentsignaler och skicka sedan en personlig HeyGen-video som sammanfattar demon och lyfter fram en relevant kundberättelse.

Flerspråkig global räckvidd

Använd Clay för att segmentera efter region och språk, och låt sedan HeyGen skapa och översätta personliga videor till över 175 språk.

