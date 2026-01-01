HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent gör Superhuman Go till en komplett kreativ studio där du kan skapa videor och ljudfiler av professionell kvalitet direkt i webbläsaren, utan att lämna det du håller på att arbeta med.
Din webbläsare, nu en kreativ studio
HeyGen Agent finns i panelen Superhuman Go, samma sidofält som du redan använder för AI-hjälp på webben. Det finns inget nytt verktyg att öppna, ingen fil att exportera och inget sammanhang att återskapa i en separat app.
Öppna Go från vilken sida som helst i Chrome eller Edge, gå till HeyGen Agent i Agent Store, skriv ditt manus eller beskriv vad du vill ha och välj video- eller ljudutmatning. Agenten renderar med ditt HeyGen-konto, inklusive din avatar, din röst, dina krediter, och levererar den färdiga filen redo att dela, bädda in eller skicka. Allt sker i den webbläsare du redan använder.
Installera Go från Chrome- eller Edge-tilläggsbutiken
Ladda ner Superhuman Go-tillägget från Chrome Web Store eller Microsoft Edge-tillägg. Logga in med ditt Superhuman-konto. Go aktiveras i din webbläsare och är tillgängligt från tilläggsverktygsfältet på alla webbsidor.
Öppna Agent Store och lägg till HeyGen Agent
Klicka på Superhuman Go-ikonen i webbläsarens verktygsfält för att öppna panelen. Gå till Agent Store, hitta HeyGen Agent och klicka på Lägg till. Agenten visas direkt i din Go-panel och är tillgänglig på alla sidor framöver.
Anslut ditt HeyGen-konto
När du använder HeyGen Agent första gången uppmanas du att logga in på ditt HeyGen-konto. Autentisera via OAuth. Dina egna avatarer, röstkloner och plankrediter är direkt tillgängliga i Go-panelen. Ingen separat app, ingen API-nyckel, ingen extra fakturering.
Skapa ditt första video- eller röstmeddelande
Öppna Go från valfri sida, välj HeyGen Agent, välj Video eller Audio, skriv ditt manus och klicka på Generate. Den färdiga filen är klar att ladda ner eller dela utan att du behöver lämna sidan du är på. För bästa resultat skapar du först en egen avatar och röstkloning på heygen.com/avatar.
Vad du skapar i stället för att skriva ett långt mejl
När en video eller ett röstmeddelande fungerar bättre än text – till exempel en projektuppdatering, en kundsammanfattning eller en förklaring – finns HeyGen Agent redan i din webbläsare och är redo att skapa det.
Personliga outreach-videor
När du är i ditt CRM eller i mejlen öppnar du Go och skapar en 30 sekunder lång HeyGen-avatarvideo som är personaliserad för prospekten, med deras namn, företag och utmaning. Skicka den innan du stänger fliken.
Uppdateringar till intressenter
I stället för att skriva ett långt e‑postmeddelande om projektstatus öppnar du HeyGen Agent från det verktyg du använder, till exempel Notion, Linear eller Google Docs, och skapar en berättad videouppdatering för dem som behöver veta.
Meddelanden för distribuerade team
När video känns som för mycket kan du använda HeyGen Agents ljudutgång för att skicka ett röstmeddelande som genereras från ett manus, med din klonade röst. Det kan vara en snabb brief, en förklaring av ett beslut eller en uppdatering till en kund.
Sammanfattningar och uppföljningar för kunder
Efter ett samtal, medan du fortfarande är i verktyget där du tog anteckningar, öppna Go och skapa en berättad sammanfattningsvideo till kunden som summerar beslut, nästa steg och vad du behöver från dem.
Flerspråkig kommunikation
Arbetar du med internationella kunder eller team? Skapa videon eller ljudmeddelandet en gång och använd sedan HeyGens 175+ språk och dialekter för att producera det på deras språk – direkt i samma Go-session.
