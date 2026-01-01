HeyGen x HubSpot
71 % av köparna förväntar sig personalisering. ”Hej {first_name}” räcker inte längre. HeyGen för in personliga videor med avatarberättare direkt i dina HubSpot-arbetsflöden.
Video som en del av arbetsflödet, inte något du lägger till i efterhand
De flesta team ser video som en separat produktionsprocess. Du filmar något, någon redigerar det, någon laddar upp det och sedan klistrar någon in länken i ett mejl. När allt det är gjort har ögonblicket redan passerat.
Med HeyGen installerat från HubSpot Marketplace blir videoskapande en inbyggd arbetsflödesåtgärd. Det är samma sak som att skicka ett mejl, uppdatera en egenskap eller tilldela en uppgift. När en kontakt uppfyller ditt inskrivningsvillkor skapar HeyGen en personlig avatarvideo med deras CRM-data, skriver in länken direkt i deras kontaktpost och din nästa arbetsflödesåtgärd kan automatiskt lägga till den videon i ett mejl. Hela kedjan är helt automatiserad.
“Tips: Lägg till en delbar länk till den skapade videon för att bädda in i e-post, lägga till i affärsposter eller använda i sekvenser.”
Installera HeyGen från HubSpot Marketplace
Gå till HubSpot App Marketplace, sök efter HeyGen och klicka på Install. Ge behörighet att hantera och visa dina CRM-data. Två anpassade kontaktegenskaper skapas automatiskt.
Koppla ditt HeyGen-konto
Under installationen anger du din HeyGen API-token från din instrumentpanel under Settings → API. Detta kopplar HeyGen till HubSpot och gör dina avatarer, mallar och röster tillgängliga i arbetsflöden.
Lägg till HeyGen-åtgärden i ett arbetsflöde
I HubSpot-arbetsflöden lägger du till den anpassade åtgärden Generate a HeyGen personalized video for a contact. Välj en mall, mappa HubSpot-kontaktegenskaper till skriptvariabler och konfigurera språk- och avatarinställningar.
Använd videolänken i ditt mejl
Lägg till en andra åtgärd för att skicka ett marknadsföringsmejl. Infoga egenskapen heygen_video_gif som en animerad förhandsbild länkad till heygen_video_url.
En personlig video för varje steg
Video är inte bara för varumärkesbyggande i toppen av tratten. Med HeyGen utlöst inuti HubSpot-arbetsflöden kan du automatiskt leverera rätt video vid varje kontaktpunkt.
Lead nurturing
Utlös en personlig produktöversiktsvideo direkt när en ny lead fyller i ett formulär, där personen hälsas med sitt namn och får ett budskap som är anpassat efter deras bransch och utmaningar, innan ditt säljteam följer upp.
Uppföljning efter event
Efter ett webbinar eller en konferens kan du lägga till deltagare i ett arbetsflöde som skapar en personlig tackvideo som hänvisar till evenemanget de deltog i, vad som togs upp och ett tydligt nästa steg.
Säljssekvenser
När en affär flyttas till ett viktigt steg, trigga en personlig uppföljningsvideo från säljarens avatar som sammanfattar samtalet, lyfter fram en relevant kundberättelse och leder prospekten mot ett beslut.
Kundonboarding
Leverera en skräddarsydd ”Kom igång”-video till varje ny kund med deras namn, företag och plantyp för att guida dem genom de viktigaste funktionerna för just deras användningsområde.
Produktanvändning
Utlös adoptionspåminnelser i videoformat när en kund inte har använt en nyckelfunktion, når en användningsmilstolpe eller närmar sig förnyelse, så att de fortsätter vara engagerade och upplever ökat värde genom hela sin livscykel.
Globala kampanjer
Använd kontaktens språkpreferens eller landsdata för att skapa och skicka videor på över 175 språk, med fullt lokaliserat innehåll berättat av avatarer till varje marknad – allt från ett och samma arbetsflöde.
Vad marknadsförings- och säljteam skapar
HubSpot-team använder HeyGen för att lägga till video i arbetsflöden de redan kör, vilket gör befintliga kampanjer mer personliga utan att öka produktionsarbetet.
E-postkampanjer med video
Byt ut den statiska e-postminiatyren mot en HeyGen-GIF‑förhandsvisning som spelas upp vid hover och utnyttja den bevisade ökningen på 65 % i klickfrekvens när video ingår i marknadsföringsmejl.
ABM och riktad outreach
Lägg till högvärdiga konton i ett arbetsflöde som skapar personliga videor på ledningsnivå som refererar till deras företag, bransch och specifika utmaningar, så att din enterprise‑bearbetning upplevs som skräddarsydd.
Uppföljningssekvenser efter demo
Utlös en personlig videogenomgång efter varje demo som sammanfattar vad ni gick igenom, lyfter fram det mest relevanta användningsfallet och leder prospekten vidare mot ett signerat avtal.
Återengageringskampanjer
När en kontakt blir kall – inga öppningar, inga klick, ingen aktivitet i affären – trigga en personlig video som bryter igenom bruset och tänder igång konversationen igen med en mänsklig känsla.
Flerspråkiga drip-sekvenser
Använd HubSpots språkinställning för att automatiskt skapa och skicka videor på kontaktens modersmål. Samma arbetsflöde, lokalanpassat för varje marknad.
Börja skapa videor med AI
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.