ChatGPT x HeyGen
800 miljoner människor använder ChatGPT för att tänka, skriva och planera. Fram tills nu har det inneburit att du måste lämna för att göra video av de konversationerna. HeyGen ändrar på det. Prompten är produktionen.
Där 800 miljoner idéer blir video
Varje gång någon blir klar med ett manus, en researchtråd eller en grov idé i ChatGPT har det funnits ett glapp. Ett ögonblick där du tänker: ”Jag skulle hellre titta på det här än läsa det” och sedan måste du öppna ett annat verktyg, återskapa sammanhanget och börja om.
HeyGens inbyggda ChatGPT-app stänger det glappet helt. Skriv /heygen i valfri konversation och beskriv vad du behöver. Video Agent tar kontexten från din tråd, bygger en produktionsplan och skapar en färdig video med avatarer, rörlig grafik, b-roll och berättarröst – direkt i chatten. Förfina den genom samtal tills den är precis rätt. Inga exporter. Inga nya flikar.
“Ta reda på de 3 största fördelarna med asynkron video för distribuerade team och låt sedan /heygen göra om det till en 60 sekunder lång förklarande video.”
Hitta HeyGen i ChatGPT App Store
Öppna ChatGPT och gå till App Store. Sök efter HeyGen och klicka för att öppna appens sida. Du kan också ansluta direkt från din HeyGen-instrumentpanel under Integrations → ChatGPT.
Koppla ditt HeyGen-konto
Klicka på Add to ChatGPT och auktorisera HeyGen med ditt konto. Du behöver ett kostnadsfritt HeyGen-konto – registrera dig på heygen.com om du inte redan har ett. Dina egna avatarer och röstinställningar följer med direkt.
Aktivera HeyGen i alla konversationer
I valfri ChatGPT-tråd skriver du /heygen följt av din videobeskrivning. HeyGen använder hela sammanhanget i din konversation. Du behöver inte förklara igen vad du jobbade med. En produktionsplan visas för att du ska kunna granska den innan renderingen startar.
Titta, finjustera och dela
Din färdiga video renderas och spelas upp direkt i ChatGPT. Förfina den genom samtal – justera längd, byt visuellt innehåll, ändra ton – utan att lämna chatten. Klicka dig vidare till HeyGen för avancerad redigering, 4K-export eller översättning till över 175 språk.
Varje konversation förtjänar en video
Om du någonsin har avslutat en ChatGPT-tråd och tänkt ”jag önskar att jag bara kunde skicka det här som en video”, så är det precis vad den här integrationen är till för.
Från idé till explainer
Gör din research om ett ämne i ChatGPT och skriv sedan /heygen för att omvandla hela tråden till en genomarbetad förklarande video. Ingen kopiering och klistring. Inget kontextskifte.
Pitch- och investerarpresentationer
Skriv ditt pitchmanus i ChatGPT och låt sedan Video Agent göra det till en professionell pitchvideo med avatar, komplett med rörlig grafik, datavisualiseringar och en tydlig CTA.
Utbildnings- och instruktionsinnehåll
Be ChatGPT ta fram en lektionsplan och skapa sedan en strukturerad utbildningsvideo med avatarberättare från samma konversation – till en komplett lektionsmodul på bara några minuter.
Videoannonser för sociala medier
Ge ChatGPT en prompt för säljande sociala texter och använd sedan HeyGen för att skapa videoversionen – anpassad i format, manus och produktion för TikTok, Instagram eller LinkedIn, utan att du behöver lämna chatten.
Produktdemonstrationer och uppdateringar
Skriv ett produktuppdateringsmeddelande i ChatGPT och gör det sedan om till en avatarledd video för dina kunder, ditt team eller dina intressenter – direkt från tråden du redan har skrivit.
