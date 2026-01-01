Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis
HeyGen
Integration partner

ChatGPT x HeyGen

800 miljoner människor använder ChatGPT för att tänka, skriva och planera. Fram tills nu har det inneburit att du måste lämna för att göra video av de konversationerna. HeyGen ändrar på det. Prompten är produktionen.

Anslut
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Översikt över integration

Där 800 miljoner idéer blir video

Varje gång någon blir klar med ett manus, en researchtråd eller en grov idé i ChatGPT har det funnits ett glapp. Ett ögonblick där du tänker: ”Jag skulle hellre titta på det här än läsa det” och sedan måste du öppna ett annat verktyg, återskapa sammanhanget och börja om.

HeyGens inbyggda ChatGPT-app stänger det glappet helt. Skriv /heygen i valfri konversation och beskriv vad du behöver. Video Agent tar kontexten från din tråd, bygger en produktionsplan och skapar en färdig video med avatarer, rörlig grafik, b-roll och berättarröst – direkt i chatten. Förfina den genom samtal tills den är precis rätt. Inga exporter. Inga nya flikar.

Ta reda på de 3 största fördelarna med asynkron video för distribuerade team och låt sedan /heygen göra om det till en 60 sekunder lång förklarande video.

1

Hitta HeyGen i ChatGPT App Store

Öppna ChatGPT och gå till App Store. Sök efter HeyGen och klicka för att öppna appens sida. Du kan också ansluta direkt från din HeyGen-instrumentpanel under Integrations → ChatGPT.

2

Koppla ditt HeyGen-konto

Klicka på Add to ChatGPT och auktorisera HeyGen med ditt konto. Du behöver ett kostnadsfritt HeyGen-konto – registrera dig på heygen.com om du inte redan har ett. Dina egna avatarer och röstinställningar följer med direkt.

3

Aktivera HeyGen i alla konversationer

I valfri ChatGPT-tråd skriver du /heygen följt av din videobeskrivning. HeyGen använder hela sammanhanget i din konversation. Du behöver inte förklara igen vad du jobbade med. En produktionsplan visas för att du ska kunna granska den innan renderingen startar.

4

Titta, finjustera och dela

Din färdiga video renderas och spelas upp direkt i ChatGPT. Förfina den genom samtal – justera längd, byt visuellt innehåll, ändra ton – utan att lämna chatten. Klicka dig vidare till HeyGen för avancerad redigering, 4K-export eller översättning till över 175 språk.

Användningsområden

Varje konversation förtjänar en video

Om du någonsin har avslutat en ChatGPT-tråd och tänkt ”jag önskar att jag bara kunde skicka det här som en video”, så är det precis vad den här integrationen är till för.

Ikon som visar videoskapande med AI

Från idé till explainer

Gör din research om ett ämne i ChatGPT och skriv sedan /heygen för att omvandla hela tråden till en genomarbetad förklarande video. Ingen kopiering och klistring. Inget kontextskifte.

Spela upp-ikon som visar start av en AI-genererad video

Pitch- och investerarpresentationer

Skriv ditt pitchmanus i ChatGPT och låt sedan Video Agent göra det till en professionell pitchvideo med avatar, komplett med rörlig grafik, datavisualiseringar och en tydlig CTA.

Spelknapp-ikon för att starta en AI-genererad video

Utbildnings- och instruktionsinnehåll

Be ChatGPT ta fram en lektionsplan och skapa sedan en strukturerad utbildningsvideo med avatarberättare från samma konversation – till en komplett lektionsmodul på bara några minuter.

Plusikon som visar att du kan lägga till eller utöka alternativ för att skapa AI-video

Videoannonser för sociala medier

Ge ChatGPT en prompt för säljande sociala texter och använd sedan HeyGen för att skapa videoversionen – anpassad i format, manus och produktion för TikTok, Instagram eller LinkedIn, utan att du behöver lämna chatten.

Spela upp-ikon för att starta AI-genererad video

Produktdemonstrationer och uppdateringar

Skriv ett produktuppdateringsmeddelande i ChatGPT och gör det sedan om till en avatarledd video för dina kunder, ditt team eller dina intressenter – direkt från tråden du redan har skrivit.

Börja skapa videor med AI

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.

Kom igång gratis
CTA background