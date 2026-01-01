HeyGen x Adobe Express
Adobe Express är platsen där snyggt innehåll blir till. HeyGen är platsen där statiska designer väcks till liv. Som ett inbyggt tillägg i Adobe Express placerar HeyGen en naturtrogen AI-avatar direkt på din arbetsyta.
Skapa en video och dra den till arbetsytan
De flesta videoverktyg ligger helt utanför designarbetsflödet. Du blir klar i Adobe Express, exporterar, byter verktyg, importerar material, återskapar sammanhanget och börjar om. HeyGen fungerar som ett tillägg i Express som du kommer åt från panelen Add-ons medan du designar.
Öppna HeyGen-panelen i ditt Express-projekt, välj en avatar, lägg till ett manus, välj röst och språk och skapa videon. Avatarvideon renderas och hamnar direkt på din arbetsyta som ett flyttbart, skalbart element, redo att kombineras med din varumärkesprofil, Firefly-genererade bilder, stockmaterial och rörliga effekter. När du är klar kan du ladda ner eller dela direkt från Express.
Öppna Adobe Express och gå till tillägg
Öppna valfritt projekt i Adobe Express och klicka på Add-ons i den vänstra navigationspanelen. Du kan också bläddra i marknadsplatsen från startsidan i Express. Sök efter HeyGen och klicka på Add för att installera tillägget.
Logga in på ditt HeyGen-konto
När du har installerat tillägget klickar du på HeyGen-tillägget för att öppna panelen. Logga in på ditt befintliga HeyGen-konto eller skapa ett på heygen.com. Dina anpassade avatarer, röster och abonnemangsinställningar är direkt tillgängliga i panelen.
Välj din avatar, ditt manus och din röst
I HeyGen-panelen väljer du en avatar från ditt kontobibliotek, skriver eller klistrar in ditt manus och väljer röst och språk. Du kan lägga till flera avatarvideor i en och samma design genom att upprepa det här steget för varje video.
I HeyGen-panelen väljer du en avatar från ditt kontobibliotek, skriver eller klistrar in ditt manus och väljer röst och språk. Du kan lägga till flera avatarvideor i en och samma design genom att upprepa det här steget för varje avatar.
Klicka på Skapa video och vänta på att avataren ska renderas. Dra den färdiga videon till din Express-duk, placera och ändra storlek på den och använd sedan hela verktygslådan i Express för att färdigställa designen. Ladda ner eller dela när du är klar.
Vad kreativa team och marknadsteam skapar
Alla Adobe Express-projekt som skulle bli bättre med en presentatör – till exempel en kampanjlansering, en annons i sociala medier eller en utbildningsslide – kan nu få en, utan att du behöver lämna arbetsytan.
Videoannonser för sociala medier
Designa din annons i Express, exakt anpassad för Instagram, TikTok eller LinkedIn, lägg sedan till en HeyGen-avatar som presentatör och exportera ett komplett videoinlägg. Allt i ett och samma verktyg, i en och samma session.
Innehåll för kampanjlansering
Bygg kampanjens visuella material i Express med dina varumärkesresurser och lägg sedan in en HeyGen-avatar som levererar berättarrösten för lanseringen, så får du en videoresurs som matchar din visuella kampanj exakt.
Utbildnings- och introduktionsmaterial
Använd Express kontrollerade mallar för att säkerställa att varje utbildningsbild följer er grafiska profil, och lägg sedan till en HeyGen-avatar som berättare i varje bild för att ge L&D-team ett konsekvent och skalbart arbetsflöde för videoproduktion.
Flerspråkig innehållslokalisering
Designa en gång i Express, skapa avatarberättarröst på över 175 språk och dialekter via HeyGen och producera lokala videoresurser för varje marknad från ett enda Express-projekt – utan att göra om designen.
Berättade presentationer och rapporter
Lägg till en HeyGen-avatar som presentatör i valfri Express-presentation eller infografik och förvandla en statisk presentation till en berättad video som kan delas som MP4 eller bäddas in direkt i ett kampanjutskick via e-post.
Börja skapa videor med AI
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.