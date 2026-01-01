HeyGen x Claude
Claude skriver manus. HeyGen levererar videon. Oavsett om du är i Claude.ai, Claude Desktop eller Claude Code är du bara en prompt ifrån en färdig video med avatarberättare.
Från prompt till video i Claude
Innan den här integrationen såg arbetsflödet ut så här: skriv ett manus i Claude, kopiera det, öppna HeyGen, klistra in, konfigurera din avatar, skapa, vänta, ladda ner, dela. Varje steg var manuellt. Varje steg var ett kontextskifte. Nu hanterar Claude hela loopen.
Nu sköter Claude hela flödet. Du beskriver vad du behöver. Claude skriver manus, anropar HeyGens videoverktyg via MCP, övervakar renderingen och ger dig en delbar länk – allt i en och samma konversation, utan att du behöver lämna Claude.
“Skriv ett 45 sekunder långt förklarande manus till en video om vårt nya onboarding-flöde för företagskunder. Använd chefavataren.”
Ha ett HeyGen-konto redo
Logga in eller skapa ett gratis konto på heygen.com. Alla planer stöder MCP och Skills. Videogenerering använder din befintliga premiumkreditsaldo. Ingen extra kostnad för själva integrationen.
Välj din Claude-miljö
Claude.ai: Gå till Connectors och lägg till HeyGen. Claude Desktop: Lägg till HeyGens MCP-server i din skrivbordskonfiguration. Claude Code: Kör npx skills add heygen-com/skills i din terminal.
Verifiera ditt konto
För Claude.ai och Claude Desktop auktoriserar du HeyGen via OAuth-samtyckesskärmen. Ingen API-nyckel behövs. För Claude Code sätter du din HEYGEN_API_KEY som en miljövariabel.
Skapa din första video
I Claude.ai eller Desktop beskriver du bara videon du vill ha i chatten. I Claude Code klistrar du in din första prompt och låter Claude göra research, skriva manus och skapa en färdig video.
Välj din Claude-yta
HeyGen fungerar i alla Claude-miljöer. Varje integrationsväg är optimerad för en annan typ av användare.
Claude.ai & skrivbordsapp
Lägg till HeyGen som en connector direkt i Claude.ai eller Claude Desktop. Autentisera en gång med OAuth – inga API-nycklar, ingen konfigurering – och börja skapa videor från vilken konversation som helst.
Claude Desktop (avancerad)
Kör HeyGens MCP-server lokalt och anslut den till Claude Desktop för djupare integrering. Perfekt för team som vill ha full kontroll över sin miljö eller arbetsflöden på plats.
Claude Code
Installera HeyGen Skills i Claude Code och ge din terminal ett komplett videoproduktionsflöde. Undersök, skriv, skapa och översätt – allt från en enda prompt.
Vad du kan skapa
Claudes förmåga att göra research, resonera och skriva – i kombination med HeyGens videoproduktion – öppnar upp arbetsflöden som inte var möjliga när de två verktygen fanns i separata flikar.
Från research till video
Be Claude att göra research om ett ämne, skriva ett manus och producera videon. Claude Code med HeyGen Skills kan ta en enda instruktion och leverera flera färdiga videor.
Omedelbara flerspråkiga versioner
När du har skapat en video kan du be Claude att översätta och rendera om den till valfritt av över 175 språk med HeyGens läppsynksöversättning – direkt från ett uppföljande meddelande.
Automatiserad kursproduktion
Tillhandahåll en kursplan. Claude Code med HeyGen Skills researchar varje modul, skriver manusen och skapar lektioner som leds av avatarer.
Personliga outreach-videor
Claude skriver ett personligt manus för varje prospekt. HeyGen skapar en unik avatarvideo för varje kontakt. Claude Code kan köra detta för hundratals leads.
Produktnyheter
Ge Claude dina release notes. Den skriver manuset, anropar HeyGen för att skapa en AI-video med en chefavatar och returnerar en länk som är redo att dela i Slack eller via e‑post.
