HeyGen x Slack
Ditt team jobbar redan i Slack. Nu gör HeyGen det också. Skapa avatarberättade videor utan att lämna din arbetsyta – från vilken kanal, DM eller slash‑kommando som helst.
Skapa videor utan att lämna Slack
De flesta videoverktyg ligger utanför de verktyg som ditt team faktiskt använder. När någon väl öppnar dem har ögonblicket redan passerat. HeyGen är nu en inbyggd Slack-app som installeras en gång och finns tillgänglig överallt i din arbetsyta.
@nämn HeyGen i valfri kanal eller DM med en prompt, så postas en färdig video direkt i tråden. Använd snedstreckskommandot för full kontroll. Ställ in automatiska videonotiser så att färdiga HeyGen-videor dyker upp i rätt kanal i samma stund som de är klara. Ingen manuell delning. Inga vidarebefordrade länkar.
“@HeyGen skapa en välkomstvideo för nyanställda”
Lägg till HeyGen i din Slack-arbetsyta
Klicka på Lägg till i Slack ovan och auktorisera HeyGen i din arbetsyta. Du behöver administratörsbehörighet i Slack. Appen installeras på några sekunder och är direkt tillgänglig för hela teamet.
Koppla ditt HeyGen-konto
Efter installationen kopplar du ditt HeyGen-konto för att verifiera dig. Om du inte har ett konto kan du registrera dig gratis på heygen.com. Ett betalt abonnemang låser upp full videoproduktion och din digitala tvilling.
Skapa din första video
Gå till valfri kanal eller DM och skriv @HeyGen följt av det du behöver. HeyGen skapar en avatarberättad video och postar den direkt i tråden. Det tar vanligtvis 2–5 minuter.
Ställ in kanalaviseringar
Konfigurera vid behov HeyGen så att aviseringar om videoklara filer skickas till specifika kanaler, så att ditt innehållsteam, säljavdelning eller L&D-ansvariga alltid vet när nya videor är tillgängliga.
Tre sätt att skapa videor i Slack
När HeyGen är installerat i din arbetsyta får hela teamet tre inbyggda sätt att skapa och ta emot videor. Inget appbyte. Inga manuella steg.
@nämn i valfri kanal
Tagga @HeyGen i valfri kanal eller skicka ett DM med en prompt i enkel vardagssvenska. En färdig video skapas och publiceras direkt i tråden inom några minuter.
/heygen-kommando
Använd /heygen för full kontroll. Ange avatar, språk, ton och manus. Perfekt för mallbaserade eller återkommande videotyper som ditt team använder regelbundet.
Automatiska aviseringar
Koppla HeyGen-videohändelser till Slack-kanaler så att ditt team får en avisering direkt när en video är färdigrenderad, med en direktlänk som är redo att delas eller granskas.
Hur team använder det
Från ledningsuppdateringar som faktiskt blir sedda till introduktionsvideor som hälsar nya medarbetare välkomna med namn.
Ledningsmeddelanden
Förvandla ett Slack-meddelande till en video med vd:n eller produktchefen som publiceras i #announcements. Omöjlig att missa och betydligt mer engagerande än en vägg av text.
Välkomstvideor för nyanställda
När någon går med i en kanal skapar du automatiskt och publicerar en personlig välkomstvideo med deras namn, så att varje ny teammedlem känner sig sedd från dag ett.
Fira vunna affärer
När en affär stängs i ditt CRM skickar du en personlig avatarvideo till #sales-wins för att fira säljaren med namn och ge ett ögonblick av uppskattning.
Träningsklipp på begäran
Låt teammedlemmar @nämna HeyGen med ett ämne och få en kort utbildnings- eller förklaringsvideo publicerad direkt. En självbetjänad kunskapsbas, byggd i dialog.
Sammanfattningar av högprioriterade aviseringar
Omvandla akuta Slack-meddelanden till avatarberättade videobriefer för högprioriterade kanaler som #incidents eller #security-alerts, så att viktig information verkligen uppmärksammas.
