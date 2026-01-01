Trupeer x HeyGen
En rå skärminspelning fångar vad du gjorde. Trupeer finslipar hur det ser ut. HeyGen sätter en naturtrogen presentatör framför den. Tillsammans förvandlar de en enkel genomgång till en Studio-video av hög kvalitet – utan kamera.
Spela in en gång, finslipa den och sätt ett ansikte på den
De flesta arbetsflöden för produktvideor faller på en av två punkter: när inspelningen ser för rå ut för att använda, eller när en välpolerad men röstlös genomgång ändå känns kall och opersonlig. Trupeer och HeyGen löser de två momenten direkt efter varandra.
Spela in din skärmgennomgång i Trupeers Chrome-tillägg. Prata naturligt och oroa dig inte för misstag. Trupeer rensar manuset, lägger på visuella effekter och strukturerar ditt innehåll. Anslut sedan HeyGen: välj en avatar, välj språk, och Trupeers bearbetade video blir en avatarberättad produktvideo i studiokvalitet, redo att dela, bädda in eller lokalisera.
Skapa konton på båda plattformarna
Registrera dig på trupeer.ai och heygen.com. Du behöver en betald HeyGen-plan för att skapa avatarvideor. Trupeer har en gratisnivå så att du kan komma igång med skärminspelning och finslipning av video.
Lägg till din HeyGen API-nyckel i Trupeer
I Trupeer går du till Integrations → Avatar Integration och klistrar in din HeyGen API-nyckel från din HeyGen-instrumentpanel under Settings → API. Dina HeyGen-avatarer blir direkt tillgängliga i Trupeers editor.
Spela in och finslipa din video i Trupeer
Installera Trupeers Chrome-tillägg, spela in din genomgång på skärmen och låt Trupeer bearbeta den genom att rensa manuset och automatiskt lägga till inzoomningar, markeringar och undertexter. Granska och gör alla ändringar du behöver.
Välj en HeyGen-avatar och skapa
I Trupeer:s avatarinställningar väljer du din HeyGen-avatar och önskat språk. Trupeer skickar det finslipade manuskriptet och inspelningen till HeyGen, som renderar den färdiga videon med avatarberättarröst.
Vad produkt- och utbildningsteam skapar
När en skärminspelning behöver kännas mänsklig – till exempel en demo, en guide eller en onboardinggenomgång – skapar Trupeer och HeyGen det färdiga resultatet tillsammans.
Produktdemonstrationer i stor skala
Spela in en produktgenomgång en gång i Trupeer, byt till en HeyGen-avatar som presentatör och skapa personliga versioner för olika målgrupper eller regioner utan att spela in något på nytt.
Programutbildning och onboarding
Gör om alla interna processer eller genomgångar av verktyg till en proffsig utbildningsvideo med en avatar som berättare. Samma tydliga leverans varje gång, utan att du behöver boka in ämnesexperten för varje ny grupp.
Flerspråkigt produktinnehåll
Spela in en gång på engelska. Trupeer sköter undertexter och struktur. HeyGen berättar om med en avatar på över 175 språk och dialekter, så att global innehållslokalisering blir ett arbetsflöde i stället för ett produktionsprojekt.
Customer success och support
Skapa avatarberättade instruktionsvideor för vanliga supportfrågor som är tillräckligt genomarbetade för att minska antalet ärenden, tillräckligt personliga för att kännas som ett riktigt svar och tillgängliga dygnet runt utan ett live-team.
Prospektering och uppsökande försäljning
Spela in en produktgenomgång i Trupeer anpassad efter en prospekts användningsfall och skapa sedan en HeyGen-avatarversion som känns som en personlig demo – i skala för hela din pipeline.
