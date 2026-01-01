Stwórz dopracowany film onboardingowy z prostego skryptu w kilka minut. Bez kamer, bez programów do montażu. Wklej tekst, wybierz styl i przywitaj nowych pracowników lub klientów czytelnym, spójnym z marką wideo.
Funkcje kreatora filmów onboardingowych
Czyszczenie mowy dla gładkich, perfekcyjnych ujęć
Record once and sound polished. Speech Cleanup automatically removes filler words, awkward pauses, false starts, and retakes inside the AI video editor, then smooths every transition so your onboarding video looks recorded in one flawless take. No re-shoots and no editing skills needed.
Twórz filmy onboardingowe z tekstu
Pomiń kamerę i ekipę. Wklej skrypt lub prompt, wybierz przejrzysty styl, a ta platforma wideo zasilana AI zrobi resztę. Dzięki funkcji tekst na wideo HeyGen pomaga tworzyć profesjonalne materiały onboardingowe z pisemnych kroków i zasad, gotowe do publikacji jednym kliknięciem.
AI voiceovers in diverse languages
Welcome every hire in their own language. Generate natural narration in 175+ languages and accents from your script, or match your team's tone with a custom voice. The built-in AI voice generator uses text-to-speech to maintain clear, consistent delivery without recording any audio yourself.
Dostosuj napisy i tekst na ekranie
Make onboarding content easy to follow anywhere. Captions are generated automatically and timed to your narration, so every viewer can watch on mute or in a noisy office. The subtitle generator formats clean, customizable text that displays seamlessly across devices, with comprehensive language support.
Zmieniaj slajdy i szablony w wideo
Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.
Onboarding video ideas and use cases
Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.
Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.
Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.
Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.
Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.
Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.
Jak działa kreator filmów onboardingowych
Stwórz wideo onboardingowe w czterech prostych krokach – od pierwszego szkicu do dopracowanego, gotowego do udostępnienia materiału, który Twój zespół może obejrzeć już dziś.
Choose a style and layout built for onboarding, then set your aspect ratio and brand colors.
Wklej swoją wiadomość powitalną, instrukcje lub treść regulaminu, a następnie dopracuj sformułowania i tempo, aby wszystko było jasne.
Dodaj narrację, napisy i branding, a następnie pozwól funkcji Speech Cleanup usunąć wypełniacze i pauzy.
Render your finished onboarding video and download or share it with new hires and customers.
To narzędzie, które zajmuje się tworzeniem filmów onboardingowych na podstawie gotowego tekstu — bez nagrywania i montażu. Wklejasz swój skrypt, wybierasz styl, a HeyGen zajmuje się narracją i synchronizacją. Generator wideo oparty na AI zamienia cały proces w kilka szybkich kliknięć.
Zachowaj zwięzłość i jasność. Wskazówka: używaj jednej myśli na scenę. Przejrzysty scenariusz, naturalna narracja i napisy tworzą skuteczny film onboardingowy, który utrzymuje uwagę. Dzięki funkcji od scenariusza do wideo skuteczny onboarding zwiększa zaangażowanie bez potrzeby ponownych nagrań.
Tak. Zacznij od szablonów wideo onboardingowych, wklej swój skrypt i dostosuj wygląd. Na start masz do dyspozycji darmowe szablony filmów onboardingowych oraz animowane układy prezentacji, które pomogą Ci stworzyć angażujące materiały onboardingowe w kilka minut.
Tak. Platforma sprawia, że tworzenie wideo jest bezwysiłkowe, więc każdy może przygotować materiały onboardingowe, korzystając z tekstów, które już ma. Otrzymujesz centrum treści z szablonami oraz opcję wideo bez pokazywania twarzy, co ułatwia tworzenie dopracowanych materiałów bez udziału ekipy.
Dostępny jest bezpłatny plan bez konieczności podawania karty kredytowej, dzięki czemu możesz swobodnie poznawać kluczowe narzędzia i szablony. Płatne plany zaczynają się od około 29 USD miesięcznie i oferują nielimitowaną liczbę filmów, więcej głosów oraz dubbing AI, zapewniając płynne wdrożenie każdej nowo zatrudnionej osoby.
Tak. Interaktywne moduły dodają quizy i interakcje wideo, a także eksportują do SCORM dla Twojego LMS jako materiał wideo szkoleniowy. Bezpieczne logowanie, dzienniki audytu i rygorystyczna ochrona danych sprawiają, że każdy film onboardingowy jest wiernym odzwierciedleniem Twojej marki.
Odkryj więcej narzędzi opartych na sztucznej inteligencji
Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
Transform your scripts and policies into engaging onboarding videos with AI.