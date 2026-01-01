AI Onboarding Video Maker to Create Onboarding Videos

Stwórz dopracowany film onboardingowy z prostego skryptu w kilka minut. Bez kamer, bez programów do montażu. Wklej tekst, wybierz styl i przywitaj nowych pracowników lub klientów czytelnym, spójnym z marką wideo.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141 886 264Wygenerowane filmy
116 633 915Wygenerowane avatary
19 563 878Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Kluczowe funkcje

Funkcje kreatora filmów onboardingowych

Czyszczenie mowy dla gładkich, perfekcyjnych ujęć

Record once and sound polished. Speech Cleanup automatically removes filler words, awkward pauses, false starts, and retakes inside the AI video editor, then smooths every transition so your onboarding video looks recorded in one flawless take. No re-shoots and no editing skills needed.

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Twórz filmy onboardingowe z tekstu

Pomiń kamerę i ekipę. Wklej skrypt lub prompt, wybierz przejrzysty styl, a ta platforma wideo zasilana AI zrobi resztę. Dzięki funkcji tekst na wideo HeyGen pomaga tworzyć profesjonalne materiały onboardingowe z pisemnych kroków i zasad, gotowe do publikacji jednym kliknięciem.

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

AI voiceovers in diverse languages

Welcome every hire in their own language. Generate natural narration in 175+ languages and accents from your script, or match your team's tone with a custom voice. The built-in AI voice generator uses text-to-speech to maintain clear, consistent delivery without recording any audio yourself.

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AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Dostosuj napisy i tekst na ekranie

Make onboarding content easy to follow anywhere. Captions are generated automatically and timed to your narration, so every viewer can watch on mute or in a noisy office. The subtitle generator formats clean, customizable text that displays seamlessly across devices, with comprehensive language support.

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Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Zmieniaj slajdy i szablony w wideo

Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.

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Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Onboarding video ideas and use cases

Wdrożenie pracowników dla nowych zatrudnionych

Wdrożenie pracowników dla nowych zatrudnionych

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Customer onboarding and walkthroughs

Customer onboarding and walkthroughs

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Szkolenia z zakresu zgodności we wszystkich działach

Szkolenia z zakresu zgodności we wszystkich działach

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Software tutorials and how-to guides

Software tutorials and how-to guides

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Wielojęzyczne wdrożenie dla globalnych zespołów

Wielojęzyczne wdrożenie dla globalnych zespołów

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Samoobsługowa pomoc i treści marketingowe

Samoobsługowa pomoc i treści marketingowe

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

How it works

Jak działa kreator filmów onboardingowych

Stwórz wideo onboardingowe w czterech prostych krokach – od pierwszego szkicu do dopracowanego, gotowego do udostępnienia materiału, który Twój zespół może obejrzeć już dziś.

Step 1

Wybierz szablon

Choose a style and layout built for onboarding, then set your aspect ratio and brand colors.

Step 2

Dodaj swój skrypt

Wklej swoją wiadomość powitalną, instrukcje lub treść regulaminu, a następnie dopracuj sformułowania i tempo, aby wszystko było jasne.

Krok 3

Dostosuj i uporządkuj

Dodaj narrację, napisy i branding, a następnie pozwól funkcji Speech Cleanup usunąć wypełniacze i pauzy.

Krok 4

Eksportuj i udostępnij

Render your finished onboarding video and download or share it with new hires and customers.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Czym jest generator powitalnych filmów onboardingowych z AI i jak działa?

To narzędzie, które zajmuje się tworzeniem filmów onboardingowych na podstawie gotowego tekstu — bez nagrywania i montażu. Wklejasz swój skrypt, wybierasz styl, a HeyGen zajmuje się narracją i synchronizacją. Generator wideo oparty na AI zamienia cały proces w kilka szybkich kliknięć.

Jak stworzyć skuteczne wideo onboardingowe?

Zachowaj zwięzłość i jasność. Wskazówka: używaj jednej myśli na scenę. Przejrzysty scenariusz, naturalna narracja i napisy tworzą skuteczny film onboardingowy, który utrzymuje uwagę. Dzięki funkcji od scenariusza do wideo skuteczny onboarding zwiększa zaangażowanie bez potrzeby ponownych nagrań.

Czy mogę tworzyć angażujące filmy onboardingowe, korzystając z szablonów?

Tak. Zacznij od szablonów wideo onboardingowych, wklej swój skrypt i dostosuj wygląd. Na start masz do dyspozycji darmowe szablony filmów onboardingowych oraz animowane układy prezentacji, które pomogą Ci stworzyć angażujące materiały onboardingowe w kilka minut.

Czy łatwo jest tworzyć filmy onboardingowe bez doświadczenia?

Tak. Platforma sprawia, że tworzenie wideo jest bezwysiłkowe, więc każdy może przygotować materiały onboardingowe, korzystając z tekstów, które już ma. Otrzymujesz centrum treści z szablonami oraz opcję wideo bez pokazywania twarzy, co ułatwia tworzenie dopracowanych materiałów bez udziału ekipy.

Dlaczego warto korzystać z generatora powitalnych filmów AI i czy jest on darmowy?

Dostępny jest bezpłatny plan bez konieczności podawania karty kredytowej, dzięki czemu możesz swobodnie poznawać kluczowe narzędzia i szablony. Płatne plany zaczynają się od około 29 USD miesięcznie i oferują nielimitowaną liczbę filmów, więcej głosów oraz dubbing AI, zapewniając płynne wdrożenie każdej nowo zatrudnionej osoby.

Czy platforma obsługuje śledzenie w LMS oraz zapewnia ochronę danych?

Tak. Interaktywne moduły dodają quizy i interakcje wideo, a także eksportują do SCORM dla Twojego LMS jako materiał wideo szkoleniowy. Bezpieczne logowanie, dzienniki audytu i rygorystyczna ochrona danych sprawiają, że każdy film onboardingowy jest wiernym odzwierciedleniem Twojej marki.

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Zacznij tworzyć z HeyGen

Transform your scripts and policies into engaging onboarding videos with AI.

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