Natychmiast przekształcaj tekst w mowę, która brzmi naturalnie, a nie sztucznie. Wybieraj spośród ponad 300 realistycznych głosów AI w ponad 175 językach, dopracuj każdy detal sposobu wypowiedzi i wstaw narrację bezpośrednio do gotowego wideo.
Funkcje HeyGen AI Text to Speech
Ponad 300 realistycznych głosów AI w ponad 175 językach
Browse a range of voices spanning ages, accents, and speaking styles until you find the right voice for your content. Every option in HeyGen's AI voice generator holds its voice quality across long scripts, so a ten minute training module sounds as steady as a ten second ad.
Kontroluj emocje, tempo i wymowę
Prowadź lektora tak, jak prowadziłbyś aktora głosowego. Masz pełną kontrolę kreatywną: dostosuj ton, tempo, pauzy i styl głosu w edytorze tekstu, a dzięki kontroli emocji zmieniaj ekspresję i emocjonalne brzmienie pojedynczej kwestii bez konieczności ponownego generowania całego scenariusza.
Sklonuj swój głos z krótkiej próbki
Nagraj krótki próbny materiał i użyj klonowania głosu AI , aby stworzyć naturalnie brzmiący głos, który brzmi jak Ty. Twój klon będzie czytał na głos każdy wpisany przez Ciebie skrypt, zachowując spójny głos marki w setkach filmów – bez czasu spędzanego w studiu, dubli czy ponownego nagrywania przy zmianie skryptu.
Synteza mowy stworzona z myślą o wideo
Większość narzędzi do zamiany tekstu na mowę oddaje ci tylko plik audio i zostawia całą resztę wideo po twojej stronie. HeyGen generuje ścieżkę głosową bezpośrednio w tym samym edytorze wideo, w którym tworzysz sceny, dzięki czemu mówiony tekst, napisy i timing pozostają zsynchronizowane od pierwszej wersji aż do finalnego eksportu.
Narracja z synchronizacją ust w każdym języku
Generated speech maps to on-screen mouth movement through AI lip Sync, so an AI avatar speaking your script looks filmed, not dubbed. Switch the voice to Spanish, Hindi, or Japanese and the lips follow, phoneme by phoneme, across 175+ languages and multiple dialects.
Nagrywanie narracji kolejne podejście po podejściu pochłania godziny. Wklej swój skrypt, wygeneruj lektora AI dopasowanego do Twojego kanału i publikuj treści wideo bez konieczności ustawiania mikrofonu, zgodnie z codziennym harmonogramem.
Ponowne nagrywanie lektora przy każdej aktualizacji polityki spowalnia zespoły L&D. Generuj narrację do każdego filmu szkoleniowego na podstawie zaktualizowanego skryptu, wprowadzaj zmiany tego samego dnia i udostępniaj odświeżone moduły w swoim LMS z zachowaniem spójnego głosu.
Agencies quote hundreds of dollars for a two minute voiceover. Write the ad copy, generate voiceovers in seconds, and test five different voices against each other before the campaign ships.
Founders and PMs rarely have time to narrate walkthroughs. Type what each screen does, generate a clear voice track for your product demo video, and update the audio whenever the interface changes.
Codzienne publikowanie Reelsów, Shortsów i TikToków oznacza nieustanną pracę nad lektorem. Przepuszczaj napisy i hooki przez funkcję tekst‑na‑głos w kilka sekund i zachowaj ten sam, rozpoznawalny sygnał dźwiękowy AI we wszystkich klipach i na każdej platformie.
Competing tools stop at the audio file. HeyGen's AI video translator regenerates your speech in 175+ languages, clones the original voice, and matches lip movement, turning one video into a global library.
Jak działa synteza mowy oparta na AI
Generator mowy HeyGen zamienia wklejony skrypt w nagrany, gotowy do udostępnienia film w czterech krokach. Większość nowych użytkowników kończy cały proces w kilka minut.
Wpisz lub wklej swój tekst do edytora. Długie skrypty są automatycznie dzielone na sceny.
Przeglądaj ponad 300 głosów według języka, akcentu, wieku i stylu lub użyj klonu własnego głosu.
Dostosuj emocje, tempo, pauzy i wymowę, aż nagranie w pełni odda Twoje intencje.
Wyrenderuj gotowy film w jakości HD lub 4K, pobierz plik MP4 albo opublikuj go bezpośrednio na swoich kanałach.
Technologia AI text to speech przekształca zapisany tekst w mowę poprzez proces zwany syntezą mowy. Zaawansowane modele AI text to speech, trenowane na nagraniach ludzkiej mowy, uczą się intonacji, rytmu i akcentowania, dzięki czemu tworzą naturalnie brzmiącą mowę do narracji wideo, audiobooków, podcastów oraz narzędzi poprawiających dostępność treści.
Nie. To właśnie płaska, równomierna intonacja zabija naturalność w starszych systemach TTS. HeyGen zmienia tempo i intonację w zależności od kontekstu i pozwala Ci ręcznie dodawać pauzy lub akcenty, dzięki czemu nawet 20‑minutowa narracja pozostaje emocjonalnie bogata i brzmi naturalnie od pierwszej do ostatniej linijki.
Wklej swój skrypt do przepływu pracy tekst na wideo, wybierz głos i wygeneruj. Silnik AI do zamiany tekstu na mowę tworzy narrację, podczas gdy HeyGen buduje pasujące sceny i synchronizuje napisy, dzięki czemu eksportujesz gotowy plik MP4 zamiast samej ścieżki audio.
Większość narzędzi TTS kończy się na pobraniu pliku audio. HeyGen generuje ultrarealistyczną mowę w pełnym silniku wideo, dodaje zsynchronizowanego z dźwiękiem prezentera na ekranie, jeśli tego chcesz, i lokalizuje efekt końcowy na ponad 175 języków, dzięki czemu jeden skrypt staje się gotowym, nadającym się do publikacji wideo.
Wystarczająco dużo, by zmienić sposób, w jaki zespoły planują treści. Advantive skróciło produkcję lektorską z kilku dni do 2–3 godzin, co zostało udokumentowane w historii klienta Advantive, oraz zmniejszyło ogólny czas tworzenia treści o 50% po przejściu na przepływ pracy oparty na AI HeyGen.
Jeśli chodzi o narrację wykorzystywaną w wideo – tak. Darmowy poziom syntezy mowy pozwala testować głosy i generować filmy, zanim cokolwiek zapłacisz, a bezpłatny plan AI nie wymaga karty kredytowej. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie i mogą być rozszerzane do indywidualnie ustalanych umów dla klientów korporacyjnych.
Tak. Ponad 85 000 firmowych klientów publikuje narracje generowane przez AI na YouTube, w płatnych reklamach oraz w materiałach dostarczanych klientom. Przed komercyjną publikacją sprawdź warunki swojego planu, aby dopasować poziom uprawnień do rodzaju wykorzystania.
Tak. Nagraj krótki próbny materiał, a HeyGen stworzy klon, który wygeneruje naturalną narrację z dowolnego tekstu, jaki wpiszesz – bez potrzeby używania zmieniacza głosu. Klon zachowuje Twoje brzmienie, jednocześnie pozwalając publikować w tempie nieosiągalnym w tradycyjnym studiu nagraniowym, a do tego potrafi mówić w językach, których nigdy się nie uczyłeś.
Edytuj skrypt w miejscu, w którym pojawia się błąd. Zapisz słowo tak, jak powinno brzmieć, dodaj pauzę wokół niego i wygeneruj kwestię ponownie. Każda linijka pozostaje edytowalna po wygenerowaniu, więc poprawka zajmuje kilka sekund i daje naturalnie brzmiący dźwięk bez potrzeby pełnego ponownego nagrania.
Tak. HeyGen udostępnia swoje funkcje zamiany tekstu na mowę i generowania głosu za pośrednictwem interfejsów API i zestawów SDK, a LiveAvatar zasila działanie głosowych agentów w czasie rzeczywistym z ultraniskimi opóźnieniami, dzięki czemu produkty mogą dostarczać swoim użytkownikom wideo z narracją lub interakcję głosową na żywo.
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