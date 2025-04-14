AI zamiana tekstu na mowę z ponad 300 naturalnie brzmiącymi głosami

Natychmiast przekształcaj tekst w mowę, która brzmi naturalnie, a nie sztucznie. Wybieraj spośród ponad 300 realistycznych głosów AI w ponad 175 językach, dopracuj każdy detal sposobu wypowiedzi i wstaw narrację bezpośrednio do gotowego wideo.

HeyGen AI text to speech interface converting a written script into lifelike voice narration for a video.
147 671 396Wygenerowane filmy
122 782 536Wygenerowane avatary
20 427 036Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Ikona kluczowych funkcjiKluczowe funkcje

Funkcje HeyGen AI Text to Speech

Ponad 300 realistycznych głosów AI w ponad 175 językach

Browse a range of voices spanning ages, accents, and speaking styles until you find the right voice for your content. Every option in HeyGen's AI voice generator holds its voice quality across long scripts, so a ten minute training module sounds as steady as a ten second ad.

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HeyGen AI voice library showing 300+ realistic AI voices across languages, accents, and speaking styles.

Kontroluj emocje, tempo i wymowę

Prowadź lektora tak, jak prowadziłbyś aktora głosowego. Masz pełną kontrolę kreatywną: dostosuj ton, tempo, pauzy i styl głosu w edytorze tekstu, a dzięki kontroli emocji zmieniaj ekspresję i emocjonalne brzmienie pojedynczej kwestii bez konieczności ponownego generowania całego scenariusza.

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Text-to-speech editor controls for adjusting emotion, pace, pauses, and pronunciation of AI narration.

Sklonuj swój głos z krótkiej próbki

Nagraj krótki próbny materiał i użyj klonowania głosu AI , aby stworzyć naturalnie brzmiący głos, który brzmi jak Ty. Twój klon będzie czytał na głos każdy wpisany przez Ciebie skrypt, zachowując spójny głos marki w setkach filmów – bez czasu spędzanego w studiu, dubli czy ponownego nagrywania przy zmianie skryptu.

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Voice cloning panel recording a short sample to build a custom AI voice for text to speech.

Synteza mowy stworzona z myślą o wideo

Większość narzędzi do zamiany tekstu na mowę oddaje ci tylko plik audio i zostawia całą resztę wideo po twojej stronie. HeyGen generuje ścieżkę głosową bezpośrednio w tym samym edytorze wideo, w którym tworzysz sceny, dzięki czemu mówiony tekst, napisy i timing pozostają zsynchronizowane od pierwszej wersji aż do finalnego eksportu.

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AI text-to-speech narration generated inside the HeyGen video editor with synced captions and scenes.

Narracja z synchronizacją ust w każdym języku

Generated speech maps to on-screen mouth movement through AI lip Sync, so an AI avatar speaking your script looks filmed, not dubbed. Switch the voice to Spanish, Hindi, or Japanese and the lips follow, phoneme by phoneme, across 175+ languages and multiple dialects.

Get Started For Free →
AI avatar lip-synced to generated speech, matching mouth movement across multiple languages.
Ikona przypadków użyciaZastosowania

Zastosowania syntezatora mowy opartego na AI

Lektorski głos AI wygenerowany z przygotowanego scenariusza do filmu na YouTube, bez potrzeby używania mikrofonu.

AI zamiana tekstu na mowę do filmów na YouTube

Nagrywanie narracji kolejne podejście po podejściu pochłania godziny. Wklej swój skrypt, wygeneruj lektora AI dopasowanego do Twojego kanału i publikuj treści wideo bez konieczności ustawiania mikrofonu, zgodnie z codziennym harmonogramem.

Narracja AI z tekstu na mowę do modułu szkoleniowego i e‑learningowego zaktualizowanego na podstawie zredagowanego skryptu.

Narracja do szkoleń i e‑learningu

Ponowne nagrywanie lektora przy każdej aktualizacji polityki spowalnia zespoły L&D. Generuj narrację do każdego filmu szkoleniowego na podstawie zaktualizowanego skryptu, wprowadzaj zmiany tego samego dnia i udostępniaj odświeżone moduły w swoim LMS z zachowaniem spójnego głosu.

Wiele opcji głosów AI wygenerowanych do testowania lektora w materiałach marketingowych i reklamach.

Marketing Videos and Ad Voiceovers

Agencies quote hundreds of dollars for a two minute voiceover. Write the ad copy, generate voiceovers in seconds, and test five different voices against each other before the campaign ships.

Ścieżka głosowa AI narracyjnie oprowadzająca po demonstracji produktu w interfejsie aplikacji.

Prezentacje produktów i instruktaże krok po kroku

Founders and PMs rarely have time to narrate walkthroughs. Type what each screen does, generate a clear voice track for your product demo video, and update the audio whenever the interface changes.

Krótki film społecznościowy z narracją AI tekst-na-głos na Reels, Shorts i TikToka.

Short-Form Social Media Content

Codzienne publikowanie Reelsów, Shortsów i TikToków oznacza nieustanną pracę nad lektorem. Przepuszczaj napisy i hooki przez funkcję tekst‑na‑głos w kilka sekund i zachowaj ten sam, rozpoznawalny sygnał dźwiękowy AI we wszystkich klipach i na każdej platformie.

Jeden film zlokalizowany na ponad 175 języków z klonowanym głosem i dopasowanym ruchem ust dzięki syntezie mowy AI.

Globalna lokalizacja w ponad 175 językach

Competing tools stop at the audio file. HeyGen's AI video translator regenerates your speech in 175+ languages, clones the original voice, and matches lip movement, turning one video into a global library.

Ikona „Jak to działa”Jak to działa

Jak działa synteza mowy oparta na AI

Generator mowy HeyGen zamienia wklejony skrypt w nagrany, gotowy do udostępnienia film w czterech krokach. Większość nowych użytkowników kończy cały proces w kilka minut.

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Krok 1: Wklej swój skrypt

Wpisz lub wklej swój tekst do edytora. Długie skrypty są automatycznie dzielone na sceny.

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Krok 2: Wybierz głos

Przeglądaj ponad 300 głosów według języka, akcentu, wieku i stylu lub użyj klonu własnego głosu.

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Krok 3: Dopracuj sposób prezentacji

Dostosuj emocje, tempo, pauzy i wymowę, aż nagranie w pełni odda Twoje intencje.

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Krok 4: Wygeneruj i udostępnij

Wyrenderuj gotowy film w jakości HD lub 4K, pobierz plik MP4 albo opublikuj go bezpośrednio na swoich kanałach.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest synteza mowy oparta na AI i jak działa?

Technologia AI text to speech przekształca zapisany tekst w mowę poprzez proces zwany syntezą mowy. Zaawansowane modele AI text to speech, trenowane na nagraniach ludzkiej mowy, uczą się intonacji, rytmu i akcentowania, dzięki czemu tworzą naturalnie brzmiącą mowę do narracji wideo, audiobooków, podcastów oraz narzędzi poprawiających dostępność treści.

Czy głos AI nadal będzie brzmiał sztucznie przy dłuższych skryptach?

Nie. To właśnie płaska, równomierna intonacja zabija naturalność w starszych systemach TTS. HeyGen zmienia tempo i intonację w zależności od kontekstu i pozwala Ci ręcznie dodawać pauzy lub akcenty, dzięki czemu nawet 20‑minutowa narracja pozostaje emocjonalnie bogata i brzmi naturalnie od pierwszej do ostatniej linijki.

Jak zamienić skrypt w wideo z narracją za pomocą syntezy mowy AI?

Wklej swój skrypt do przepływu pracy tekst na wideo, wybierz głos i wygeneruj. Silnik AI do zamiany tekstu na mowę tworzy narrację, podczas gdy HeyGen buduje pasujące sceny i synchronizuje napisy, dzięki czemu eksportujesz gotowy plik MP4 zamiast samej ścieżki audio.

Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast innych narzędzi AI do zamiany tekstu na mowę?

Większość narzędzi TTS kończy się na pobraniu pliku audio. HeyGen generuje ultrarealistyczną mowę w pełnym silniku wideo, dodaje zsynchronizowanego z dźwiękiem prezentera na ekranie, jeśli tego chcesz, i lokalizuje efekt końcowy na ponad 175 języków, dzięki czemu jeden skrypt staje się gotowym, nadającym się do publikacji wideo.

Ile czasu produkcyjnego oszczędza zespołom funkcja AI text to speech?

Wystarczająco dużo, by zmienić sposób, w jaki zespoły planują treści. Advantive skróciło produkcję lektorską z kilku dni do 2–3 godzin, co zostało udokumentowane w historii klienta Advantive, oraz zmniejszyło ogólny czas tworzenia treści o 50% po przejściu na przepływ pracy oparty na AI HeyGen.

Czy HeyGen to najlepsza darmowa opcja online do zamiany tekstu na mowę wideo?

Jeśli chodzi o narrację wykorzystywaną w wideo – tak. Darmowy poziom syntezy mowy pozwala testować głosy i generować filmy, zanim cokolwiek zapłacisz, a bezpłatny plan AI nie wymaga karty kredytowej. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie i mogą być rozszerzane do indywidualnie ustalanych umów dla klientów korporacyjnych.

Czy mogę publikować audio z syntezą mowy AI w serwisie YouTube lub wykorzystywać je w projektach dla klientów?

Tak. Ponad 85 000 firmowych klientów publikuje narracje generowane przez AI na YouTube, w płatnych reklamach oraz w materiałach dostarczanych klientom. Przed komercyjną publikacją sprawdź warunki swojego planu, aby dopasować poziom uprawnień do rodzaju wykorzystania.

Czy mogę użyć własnego głosu do narracji AI w funkcji tekst‑na‑mowę?

Tak. Nagraj krótki próbny materiał, a HeyGen stworzy klon, który wygeneruje naturalną narrację z dowolnego tekstu, jaki wpiszesz – bez potrzeby używania zmieniacza głosu. Klon zachowuje Twoje brzmienie, jednocześnie pozwalając publikować w tempie nieosiągalnym w tradycyjnym studiu nagraniowym, a do tego potrafi mówić w językach, których nigdy się nie uczyłeś.

How do I get the pronunciation right for names or technical terms?

Edytuj skrypt w miejscu, w którym pojawia się błąd. Zapisz słowo tak, jak powinno brzmieć, dodaj pauzę wokół niego i wygeneruj kwestię ponownie. Każda linijka pozostaje edytowalna po wygenerowaniu, więc poprawka zajmuje kilka sekund i daje naturalnie brzmiący dźwięk bez potrzeby pełnego ponownego nagrania.

Czy deweloperzy mogą tworzyć agentów głosowych za pomocą funkcji text to speech HeyGen?

Tak. HeyGen udostępnia swoje funkcje zamiany tekstu na mowę i generowania głosu za pośrednictwem interfejsów API i zestawów SDK, a LiveAvatar zasila działanie głosowych agentów w czasie rzeczywistym z ultraniskimi opóźnieniami, dzięki czemu produkty mogą dostarczać swoim użytkownikom wideo z narracją lub interakcję głosową na żywo.

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