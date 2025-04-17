Twórz profesjonalne filmy z mówiącą postacią dzięki HeyGen i jego AI video spokesperson. Zamieniaj tekst, scenariusz lub obraz w wysokiej jakości filmy z prezenterem, wykorzystujące realistyczne awatary, naturalny głos, precyzyjną synchronizację ruchu ust i spójne z marką przekazy. Bez kamer, aktorów i studia. Tylko klarowny komunikat, dostarczany na dużą skalę.
Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.
Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.
Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.
Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.
Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.
Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.
Dlaczego HeyGen jest najlepszym generatorem wideo rzeczników marki
HeyGen zastępuje tradycyjną produkcję materiałów z lektorem lub prezenterem generowaniem wideo przez AI, które jest szybsze, bardziej spójne i łatwiejsze do skalowania na potrzeby marketingu wideo. Firmy wykorzystują wideo z prezenterami, aby jasno komunikować się z odbiorcami, budować zaufanie i przekazywać treści bez powtarzających się kosztów produkcji ani opóźnień.
Wirtualni prezenterzy wideo z AI nadają Twojej wiadomości twarz i głos, bez potrzeby umawiania aktorów, organizowania nagrań czy żmudnego montażu. Filmy są generowane bezpośrednio na podstawie Twojego scenariusza.
Każde wideo z rzecznikiem zachowuje ten sam wygląd, ton i sposób przekazu. Taka spójność pomaga markom wyglądać profesjonalnie, nawet przy częstych aktualizacjach treści.
Twórz filmy z rzecznikami, którzy mówią wyraźnie do różnych odbiorców, korzystając z wielojęzycznego lektora i napisów – bez potrzeby ponownego nagrywania.
Realistyczne awatary rzeczników AI
Wybieraj z różnorodnej biblioteki profesjonalnych AI prezenterów, zaprojektowanych tak, aby wyglądać naturalnie i wiarygodnie przed kamerą. Mimika twarzy, kontakt wzrokowy i postura są generowane tak, by pasowały do wypowiedzi, pomagając utrzymać zaangażowanie widzów.
Dokładna synchronizacja ruchu ust i naturalna mowa
Twój skrypt jest odtwarzany z precyzyjną synchronizacją ruchu ust i realistycznym głosem. Tempo mówienia, wymowa i akcenty są zoptymalizowane tak, aby prezenter brzmiał wyraźnie i naturalnie. Dzięki temu Twoje przesłanie brzmi jak swobodna rozmowa, a nie sztuczna wypowiedź.
Generowanie wideo z lektora na podstawie skryptu
Zamieniaj pisane skrypty bezpośrednio w gotowe filmy z prezenterem, bez nagrywania i montażu. Sztuczna inteligencja automatycznie zajmuje się narracją, tempem oraz warstwą wizualną na podstawie jednego tekstu wejściowego. Dzięki temu zespoły mogą szybko tworzyć filmy z mówiącą postacią, bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.
Spójna identyfikacja wizualna marki
Kontroluj tło, kadrowanie i ogólny styl, aby dopasować je do swoich profesjonalnych wytycznych dotyczących wideo. Każde wideo z prezenterem zachowuje ten sam profesjonalny wygląd i ton. Ta spójność jest kluczowa przy tworzeniu treści na dużą skalę.
Jak korzystać z generatora wideo rzecznika AI
Stwórz wirtualnego prezentera wideo z AI w czterech prostych krokach.
Napisz lub wklej wiadomość, którą ma przekazać Twój prezenter. Określ ton i cel swoich usług wideo.
Wybierz profesjonalnego awatara AI lub użyj własnego wideo z prezenterem.
Ustaw język, głos, napisy i preferencje wizualne tak, aby pasowały do Twojej publiczności i marki.
Wygeneruj wideo z prezenterem, a następnie pobierz je lub opublikuj w sieci, w mediach społecznościowych albo na wewnętrznych platformach.
Wideo rzecznik to cyfrowy prezenter, który przekazuje Twoją wiadomość przed kamerą. Dzięki generatorowi wideo AI skrypty są przekształcane w realistyczne mówiące filmy bez nagrywania, aktorów czy sprzętu produkcyjnego, co sprawia, że komunikacja wideo jest szybsza i łatwiejsza do skalowania.
Wirtualny prezenter wideo oparty na AI wykorzystuje syntezę mowy, synchronizację ruchu ust i animację awatara, aby przekształcić tekst w wideo. Dostarczasz skrypt, wybierasz prezentera, a system automatycznie generuje zsynchronizowaną mowę, mimikę twarzy i sposób prezentacji.
Tak. Możesz stworzyć spersonalizowanego, profesjonalnego prezentera wideo, który wygląda i brzmi jak Ty lub ktoś z Twojego zespołu. Dzięki temu zachowujesz znajomą twarz, jednocześnie eliminując konieczność wielokrotnego nagrywania.
Tak. Wirtualni prezenterzy wideo są powszechnie wykorzystywani w marketingu, szkoleniach, onboardingu, obsłudze klienta oraz komunikacji wewnętrznej. Zapewniają spójne, profesjonalne przekazy bez konieczności ponoszenia stałych kosztów produkcji.
Tak. Możesz edytować skrypt i natychmiast ponownie wygenerować wideo z prezenterem. Dzięki temu łatwo utrzymać aktualność treści wideo bez ponownych nagrań i czasochłonnego montażu.
Tak. Możesz generować filmy z prezenterem w wielu językach i z różnymi akcentami, co ułatwia komunikację z globalną publicznością przy użyciu tego samego wizualnego prezentera.
Nie. Cały proces został zaprojektowany z myślą o osobach nietechnicznych. Sztuczna inteligencja zajmuje się nagrywaniem, narracją i synchronizacją, dzięki czemu każdy może tworzyć profesjonalne filmy z wirtualnym prezenterem.
Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich wygenerowanych przez siebie filmów z prezenterami. Twoje skrypty, awatary i finalne filmy pozostają Twoją własnością i możesz je swobodnie wykorzystywać oraz rozpowszechniać.
